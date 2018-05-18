МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В новом правительстве свои посты не сохранили:

и.о. первого вице-премьера Игорь Шувалов,

и.о. вице-премьера Аркадий Дворкович

и.о. вице-премьера Александр Хлопонин,

и.о. вице-премьера Дмитрий Рогозин

и.о. глава Минсельхоза Александр Ткачев,

и.о. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень,

и.о. министра связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров,

и.о. главы МЧС Владимир Пучков,

и.о. министра природных ресурсов и экологии Сергей Донской,

и.о. главы Минтранса Максим Соколов,

и.о. министра по развитию Дальнего Востока Александр Галушка,

и.о. министра по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов,

В старом кабинете министров было девять вице-премьеров и 22 министра.