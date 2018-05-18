МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Диляра Солнцева-Эльбе, Мила Кузьмич. Экономический блок правительства расширился и обновился примерно наполовину. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, это говорит о желании властей в основном продолжить текущий курс, но начать плавный переход к реформам, которые обсуждались в последние годы.

В то же время они отмечают усиление позиций главы Минфина в кабинете министров, расценивая это как признак того, что инструментами ускорения роста экономики для правительства станут не смягчение монетарной и бюджетной политики, а частные инвестиции и жесткий контроль госрасходов.

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА

Ключевые министры финансово-экономического блока правительства ожидаемо сохранили портфели, это получивший статус первого вице-премьера министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак.

Еще пять министров стали новичками на этих постах. Так, руководивший Аналитическим центром при правительстве Константин Носков назначен на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, руководивший Россельхозбанком Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, работавший замглавы Минтранса Евгений Дитрих повышен до министра. Дмитрий Кобылкин назначен министром природных ресурсов и экологии, а Владимир Якушев — министром строительства и ЖКХ (ранее они были губернаторами ЯНАО и Тюменской области соответственно).

Общее число экономических министерств не поменялось, однако количество курирующих их вице-премьеров увеличилось с двух до четырех. Силуанов будет курировать финансово-экономический блок вместо Игоря Шувалова, а полномочия Аркадия Дворковича разделили между собой три заместителя премьера: Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Максим Акимов – транспорт и связь, Дмитрий Козак займется промышленностью и ТЭК.

Новые министры в ближайшее время будут представлены своим подчиненным. "Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя", — одобрил президент РФ Владимир Путин новый состав правительства на встрече с премьером Дмитрием Медведевым и вскоре подписал указы о назначениях.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУРСА

"Традиционно отсутствие значимых изменений в составе кабинета означает преемственность курса. Мы ожидаем, что приоритетом экономической политики станет стимулирование экономического роста за счет инвестиций, однако прямые государственные расходы или более мягкая монетарная политика не будут использоваться как инструменты поддержки, ключевыми стимулами станут снижение ставок и роли государства в экономике", — сказала Наталья Порохова из АКРА.

Но новому правительству придется проводить реформы, обсуждение которых откладывалось на поствыборной период, полагает она, указывая, что прежний кабинет так и не принял давно назревших решений по пенсионному возрасту, по индивидуальному пенсионному капиталу и налоговой реформе.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова еще до формирования правительства говорила, что кандидатура Силуанова на пост первого вице-премьера свидетельствует о том, что руководство страны желает сохранить стабильную и предсказуемую бюджетную политику и что власти не готовы добиваться ускорения роста ВВП за счет раздувания расходов.

"В моем понимании, сейчас кристаллизуется тот факт в этих назначениях, что задачей является не столько поддержание экономического роста любой ценой, в том числе закачивая большие ресурсы в экономику, сколько поддержание стабильности бюджетных, монетарных условий, макростабильности", — сказала Орлова.

ПОДВЕДЕНИЕ К РЕФОРМАМ

Ставка на текущий экономический курс не означает отказ от реформ, напротив, они являются его логическим продолжением, уверен советник Института современного развития Никита Масленников. Однако быстрых изменений ждать не стоит.

"Продолжение курса на макроэкономическую стабильность логически подводит к необходимости структурных реформ. Собственно, последние два года мы видим развертывание этой логики в деятельности кабинета министров", — сказал Масленников.

Эксперт привел в пример переход ЦБ РФ к режиму таргетирования инфляции и плавающему курсу рубля, которые потребовали хеджирования рисков со стороны правительства. "Сразу стало необходимым подстраховывать эти действия новой бюджетной политикой, то есть бюджетной консолидацией, повышением эффективности госрасходов и так далее, что и начали делать", — пояснил он.

"Я не склонен к тому, чтобы говорить о том, что в ближайшие недели все повернется к лучшему. Это не так, у нас год будет очень тяжелый и напряженный. Думаю, где-то в ближайшие два-три месяца будет представлено правительством содержание его курса. Это как раз и есть структурная повестка, которая позволит нам выйти за пределы 2%-ного роста (экономики — ред.). Задача правительства сейчас – представить убедительную структурную повестку, которая раньше отдельными компонентами присутствовала, но в публичном пространстве целиком ее не было", — отметил Масленников.