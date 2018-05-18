МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Цены на золото растут в пятницу вечером — инвесторы отыгрывают политические события в Италии и их возможное влияние на ситуацию с долгом страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3 доллара, или на 0,23% — до 1292,4 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в пятницу цены на золото снижались. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижается на 0,16% — до 16,455 доллара за унцию.

"Кризис долга в Италии может иметь эффект более значительный, чем в Греции. В результате золото может получить поддержку", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank. Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому при росте геополитических рисков спрос на него растет, что приводит к удорожанию актива.

Ранее в пятницу итальянские популистские партии "Лига" и "Движение 5 звезд" одобрили программу возможного будущего правительства Италии. А экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что готов снова стать кандидатом в премьер-министры в случае получения соответствующего мандата от президента страны.

Ранее на этой неделе в прессу просочились некоторые подробности проекта совместной программы двух партий. По данным СМИ, в документе, в частности, содержалось предложение Европейскому центробанку списать с Италии 250 миллиардов евро внешнего долга.