С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая /ПРАЙМ/. Интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) по-прежнему высокий, в этом году ожидается порядка 15 тысяч участников, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"Интерес по-прежнему высокий, приедут официальные делегации из более чем 100 стран со всего мира, порядка 15 тысяч потенциальных участников. Из высоких гостей ждем в Петербурге президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Обе страны в "Экспофоруме" подготовят и откроют свои павильоны. Ключевым событием форума будет пленарное заседание с участием президента России Владимира Владимировича Путина, Абэ и Макрона", — сказал Полтавченко.

Губернатор напомнил, что ПМЭФ уже третий год будет проводиться в "Экспофоруме".

"Вся инфраструктура там готова, больших усилий на создание чего-то нового там пока не требуется. Дополнительные транспортные развязки вблизи КВЦ "Экспофорум" будем вводить в следующем году. Мы договорились об этом с федеральным центром, поскольку дорожникам встретились воинские захоронения. В общем, работа идет по плану, каких-то проблем с подготовкой к форуму нет", — добавил он.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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