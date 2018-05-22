С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 24–26 мая под девизом "Создавая экономику доверия". Северная столица готова принять около 15 тысяч гостей из более чем 100 стран мира.

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ОГРАНИЧАТ

Во время проведения Петербургского международного экономического форума будет ограничено движение транспорта и парковки у "Экспофорума" в Петербурге. Изменения коснутся парковки у Outlet Village Пулково на Пулковском шоссе, 60. Будут недоступны парковки за бизнес-центром вдоль Кокколевской улицы от Петербургского шоссе до окончания улицы, на Пулковском шоссе у ТРЦ "Лето", у гипермаркетов "Окей", "Карусель", OBI и Castorama. На два дня введут запреты ставить автомобили на парковке в аэропорту Пулково.

Также парковка будет запрещена на местах, выделенных для остановки шаттлов ПМЭФ у метро "Московская" и "Проспект Ветеранов". Зонами ограничения движения и парковки транспорта станут Центр деловой авиации "Авиа Групп Норд" в Пулково-2, центр бизнес-авиации "Пулково-3", Московский вокзал, Финляндский вокзал и официальные гостиницы, где разместят участников форума. Для этих целей выбрано более 20 отелей, в числе которых — "Астория" и "Англетер" на Исаакиевской площади, а также "Коринтия" и гранд отель "Европа" на Невском проспекте, "Амбассадор Отель" и Резиденция Дашковой на Садовой улице.

В период проведения ПМЭФ организованы бесплатные регулярные шаттлы на площадку форума и обратно, которые будут следовать, в частности, от аэропорта "Пулково", от Московского вокзала, а также от официальных гостиниц ПМЭФ. Интервал движения с 7.30 до 12.00 мск составит 20 минут, с 12.00 до 15.00 мск — 60 минут, с 15.00 до 22.00 мск — 20 минут, с 22.00 до 24.00 мск — 30 минут.

"Расписание и интервал движения шаттлов могут быть изменены. Точное время и место отправления шаттлов можно уточнить у транспортных координаторов в гостиницах и в местах проведения мероприятий форума. Рекомендуем заранее планировать время своей поездки", — говорится в памятке для участников ПМЭФ.

ГОРОД ПОМЫТ И УКРАШЕН

Власти начали инспектировать подготовку городской инфраструктуры к форуму еще в апреле, когда вице-губернатор Николай Бондаренко осмотрел объекты вдоль основных трасс передвижения участников ПМЭФ в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Пушкинском и Фрунзенском районах. Он поручил очистить фасады зданий от несанкционированной рекламы, устранить граффити, а также промыть фасады и цоколи домов, информационные знаки, а также плафоны и опоры фонарей.

Кроме того, по основным магистралям в семи районах города высажено около 800 тысяч цветов. Также установлено более 500 тысяч подвесных цветочных кашпо на опорах наружного освещения, а ограждения дорог традиционно украшены цветочными ящиками.

По сообщению городского комитета благоустройству, за неделю с 14 по 20 мая, предшествовавшую проведению ПМЭФ, с улиц Петербурга было вывезено 4,5 тысячи тонн загрязнений и 507 тонн мусора. Для влажной уборки города потребовалось более 40 тысяч кубометров воды, а всего с начала весеннего сезона, который задержался приблизительно на три недели, было израсходовано около 330 тысяч кубометров.

ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ

В преддверии форума силы МЧС провели учения на транспортных объектах и в зданиях "Экспофорума", где будут работать участники ПМЭФ. Энергетики города также провели все необходимые подготовительные мероприятия.

Так, ПАО "Ленэнерго" организовало учения по организации взаимодействия и устранению нарушений электроснабжения объектов "Экспофорума". В мероприятиях приняли участие специалисты МЧС России, оперативный персонал ООО "ЭКСПО-Ресурс", бригады скорой помощи и комиссия по ЧС администрации Пушкинского района.

По легенде учения, в Санкт-Петербурге и пригородах прогнозируется аномально жаркая погода, дневная температура воздуха поднялась до + 32 градусов,в большинстве районов прошли сухие грозы с порывами ветра до 27 метров в секунду.

В ходе учений проверили взаимодействие и практические действия аварийно-восстановительных бригад на подстанциях №711 "Пушкин-Северная" и №59 "ДК Порт".

"Ленэнерго" также отработало сценарии технологических нарушений с практическими действиями персонала на работающем оборудовании, с имитацией аварийных отключений оборудования при частичном и полном отсутствии внешнего электроснабжения объектов "Экспофорума".

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

После деловой программы мероприятий участников Петербургского международного экономического форума ожидает насыщенная культурная программа.

На сцене Михайловского театра 23 мая состоится гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями, в Музее Фаберже будет организован благотворительный вечер, где выступят всемирно известная пианистка Мира Евтич и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева, а в Гербовом зале Государственного Эрмитажа концертом "Выдающиеся голоса XXI века" откроется музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга".

В галерее искусств KGallery пройдет торжественное открытие выставки "Космос. Истории людей", а в комплексе "Метрополя" участники форума смогут выступить в роли знатоков на интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". В тот же день в Михайловском театре пройдет прием с участием пианиста Бориса Березовского.

В Президентской библиотеке 25 мая состоится благотворительный гала-концерт с участием солиста Мариинского театра народного артиста РФ Владимира Галузина, лауреатов международных конкурсов юных вокалистов Елены Образцовой, известного виолончелиста и народного артиста РФ Сергея Ролдугина.

В концертном зале Мариинского театра выступит хор туринского Театра Реджо, на Новой сцене Мариинского театра пройдет совместное выступление оркестра Дрезденской государственной капеллы и прославленного пианиста Дениса Мацуева, а на основной сцене Мариинского театра состоится гала-концерт к 200-летию Мариуса Петипа.

Торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и участников ПМЭФ-2018 пройдет 26 мая на Дворцовой площади и завершится гала-концертом "Классика на Дворцовой".

В Эрмитаже будет организована выставка "Инновация как художественный прием". Ведущие музеи Санкт-Петербурга и пригородов откроют свои двери для участников форума по предъявлению бейджа.

В рамках празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга пройдет карнавальное шествие первого Санкт-Петербургского международного фестиваля циркового искусства, Петербургский международный парад ретротранспорта и мототехники, парад духовых оркестров и оркестров барабанщиков, светомузыкальное шоу "Поющие мосты" и праздничный фейерверк.