МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. После достижения в 2017 году почти 4-летнего максимума цены на медь в текущем году снизились, что вызывает опасения относительно перспектив мировой экономики, несмотря на восстановление рынков акций, нефти и других активов.

Цены на медь в текущем году упали на 5,9%, и динамика меди демонстрирует самое значительное отставание от индекса 24 сырьевых товаров S&P GSCI за последние 20 лет, если не считать начало 2016 года. Об этом говорится в отчете WSJ Market Data Group, который приводит Dow Jones.

Подобный разрыв является негативным знаком для некоторых инвесторов, так как медь используется в производстве различных товаров, начиная с самолетов и заканчивая смартфонами. Отставание темпов роста цен на медь особенно примечательно, так как нефть в этом году поднялась на 20% и достигла самого высокого уровня с 2014 года. Нефть и медь являются двумя наиболее активно торгующимися сырьевыми товарами, и некоторые инвесторы предпочитают торговать ими в рамках единой корзины, а не по отдельности.

Некоторые аналитики опасаются, что протекционистская политика в сфере торговли повредит экономической активности и повлечет за собой ослабление мировой экономики в целом. Это может привести к уменьшению потребления такого сырья, как медь. Давно ожидавшееся замедление экономики крупнейшего мирового потребителя сырья, Китая, а также макроэкономические показатели Европы и Японии лишь усугубили подобные опасения.

"Экономический рост не столь синхронизирован, как когда-то. И медь больше реагирует на подобный тренд", — отметил Эдвард Меир из INTL FCStone.

Как показали последние данные, пристально отслеживаемый индикатор активности в строительном секторе Китая в период с января по апрель вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал повышение показателя на 7,4%. На долю Китая приходится почти половина мирового потребления меди, а значит цены на него весьма чувствительны к макроэкономическим данным этой страны.

Экономика Японии же сократилась в первые три месяца 2018 года на фоне ослабления частного потребления и уменьшения капиталовложений компаний, таким образом положив конец наиболее длительному за 28 лет периоду роста. Темпы роста экономики еврозоны в 1-м квартале замедлились до 1,7%, согласно данным агентства статистики ЕС, тогда как ВВП США в 1-м квартале 2018 года вырос на 2,3%.

По мнению некоторых аналитиков, не самая позитивная динамика меди является еще одним признаком переключения внимания рынка с общемирового роста на экономический рост в США. В последнее время такой подход привел к увеличению доходности казначейских облигаций и росту доллара, усиливая также беспокойство насчет ужесточения финансовых условий. Более высокая доходность казначейских бумаг обычно делает медь и другие сырьевые товары менее привлекательными для некоторых инвесторов, тогда как более сильный доллар делает сырьевые товары более дорогостоящими для зарубежных покупателей.

"Факторы, которые мешают росту цен на медь и мировой экономики, невозможно игнорировать", – рассуждает Тайлер Ричи, один из издателей Sevens Report. "Это вызывает множество опасений", – добавляет он.

По мнению некоторых инвесторов, цены на медь могут вырасти, если улучшатся экономические данные, а США и Китай достигнут компромисса в вопросе внешней торговли. На выходных министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США "приостанавливают торговую войну". Часть аналитиков полагает, что рынок меди просто делает передышку после прошлогоднего внушительного роста. С их точки зрения, рост цен на нефть может содействовать росту цен и на другие сырьевые товары.

В текущем году чистая длинная позиция хедж-фондов и других спекулятивных участников рынка меди уменьшилась на 75%, достигнув в марте самой низкой отметки с 2016 года, согласно Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США.

Давление на медь также оказывает беспокойство относительно избыточного предложения, говорят аналитики. Если цены на рынке нефти получают поддержку ввиду опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, то на рынке меди какой-либо подобной поддержки не наблюдается. В прошлом году росту меди содействовали сложности на переговорах по заключению новых трудовых контрактов, а также разногласия между добывающими компаниями и правительствами стран, в которых они работают, однако в текущем году такого не происходит.

В конце апреля Международная группа по изучению рынка меди (ICSG), объединяющая как страны-производители, так и страны-потребители меди, сообщила, что ожидает небольшого избытка предложения в 2018 году, тогда как ранее предполагался дефицит.

"Рынок, по-видимому, был немного слишком оптимистичным как в отношении спроса, так и в отношении предложения", – говорит Питер Коцюбинский, главный товарно-сырьевой аналитик J.P. Morgan Asset & Wealth Management. По его словам, он по-прежнему ожидает роста цен на медь в этом году, "(хотя пока что) забастовок (на добывающих предприятиях) того масштаба, как предполагали наблюдатели, нет".