МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 6 июня предварительные слушания по заявлению стивидорных компаний группы Global Ports, требующих признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, касающееся тарифообразования, следует из опубликованного во вторник определения суда.

Заявление пяти компаний – АО "Первый контейнерный терминал", АО "Петролеспорт", ООО "Восточная стивидорная компания", ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал" и ООО "Моби-Дик" – поступило в арбитраж 10 мая. Заявители просят признать недействительным решение ФАС от 16 февраля в части выдачи предписания, говорится в определении суда.

Global Ports 11 мая сообщила, что оспорила предписание ФАС, которым ведомство обязало ее в течение 30 дней после покупки группой "Дело" Сергея Шишкарева 30,75% акций Global Ports перевести тарифы стивидоров приобретаемого актива в рубли. По мнению Global Ports, условия предписания противоречат соглашению, достигнутому между ФАС и терминалами группы в декабре.

ФАС в марте 2017 года признала три компании группы Global Ports виновными в установлении монопольно высоких цен на перевалку контейнеров, наложила на них штрафы, а также предписала установить экономически обоснованные тарифы и перевести их из долларов в рубли. Компании оспорили решения антимонопольного ведомства в суде, однако затем в процессе судебных разбирательств Global Ports заключила мировое соглашение с ФАС. Его условия не разглашались.

Глава ФАС Игорь Артемьев 11 мая заявил журналистам, что эти претензии стали неожиданностью. Позднее в пресс-службе ФАС РИА Новости пояснили, что отсрочка перевода тарификации в рублевый эквивалент допускается, когда частные инвесторы должны возвращать валютные кредиты. В ведомстве не усматривают противоречия между мировым соглашением и предписанием. Как пояснили в пресс-службе, все стивидорные компании должны выполнить поручение президента и перейти на тарификацию в рублях, и Global Ports должна сформировать график перевода тарифов на рубли.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал "Мулти-Линк Хельсинки" и терминал "Мулти-Линк Котка").