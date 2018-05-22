МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Уровень безработицы в РФ в апреле, по предварительным данным, составил 4,9% после 5% месяцем ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В апреле 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,9% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — указывается в документе.

Последний раз безработица на уровне 4,9% наблюдалась в августе прошлого года, в сентябре она уже составила 5%.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,8 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле текущего года составила 76 миллионов человек, или 52% от общей численности населения страны.