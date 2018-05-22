МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Краудинвестинг может дать 1,5-2% дополнительного роста российской экономике в течение пяти лет, считает заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев.

"Российский небольшой инвестор всегда отличался высоким аппетитом к риску. Краудинвестинг в широком смысле — это возможность вот это желание взять на себя риск (использовать — ред.) в более продуктивном формате, который приведет к росту малого бизнеса. Я буду рад, если это даст нам лишние полтора-два процента к росту ВВП в перспективе пяти лет. Это будет очень хорошо", — сказал Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".