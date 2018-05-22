МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Минфин США продлил для американских компаний и граждан в рамках санкций против РФ срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" с 6 июня до 23 октября, говорится в пояснениях департамента минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) к санкционным документам.

Ранее Минфин США продлил также до 23 октября срок завершения контрактов с "Русалом".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" до 6 июня. На завершение контрактов с "Русалом" время продлевалось до 23 октября. Теперь аналогичный срок установлен и по "Группе ГАЗ".

ПАО "ГАЗ" является основным юридическим лицом "Группы ГАЗ", которая через корпорацию "Русский машины" входит в диверсифицированный промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Компания занимается производством легких коммерческих, коммерческих, среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов. Чистая прибыль группы "ГАЗ" по МСФО в 2017 году выросла в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом и составила 3,5 миллиарда рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 9,6%, до уровня в 164,6 миллиарда рублей.