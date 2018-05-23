БРЮССЕЛЬ, 23 мая ПРАЙМ. Еврокомиссия рекомендовала вывести Францию из процедуры принудительного сокращения дефицита бюджета, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

"Сегодня мы рекомендовали вывести Франции из процедуры чрезмерного дефицита бюджета. Теперь (осталась – ред.) лишь одна страна – Испания", — сказал он.

Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Если страна нарушает это требование, в отношении нее на наднациональном уровне в Евросоюзе может быть начата процедура принудительного снижения дефицита. Для этого разрабатывается план действий, который может быть рассчитан на несколько лет и включать в себя реформы и бюджетную экономию.