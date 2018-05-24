С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Текущий рост цен на бензин может разогнать инфляцию в РФ в 2018 году на несколько десятых процентного пункта, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Рост цен на бензин с точки зрения на инфляцию определенный вклад дает. В целом по году, я думаю, можно говорить о дополнительном эффекте в несколько десятых процентных пункта", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, проблема с ценами на бензин даже не в том, что их рост резко повлияет на общий уровень инфляции.

"Она, конечно, серьезно сказывается на определенных секторах — на посевной, авиакомпаниях с точки зрения керосина и стоимости авиабилетов. То есть, есть точки в экономике, которые страдают от этого повышения сильнее всего", — пояснил министр.

"Поэтому те решения, которые сейчас принимает правительство по снижению акцизов, как раз направлены, чтобы компенсировать по крайней мере части потребителей ту динамику, которая связана, в первую очередь, с повышением цен на мировом рынке", — сказал Орешкин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.