С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Есть риски, что рост экономики РФ замедлится до 1%, заявил глава Минэкономразития РФ Максим Орешкин.

"У нас рост импорта сейчас составляет где-то 20-30% в год. И вроде бы несырьевой экспорт прибавляет… Но если посмотреть внимательно внутрь, можно увидеть, что это в основном связано с ростом цен — алюминий, сталь, пшеница, а в объемах это тоже сельское хозяйство, которое из-за хорошего урожая показало хорошие объемы роста экспорта. Поэтому и здесь тоже есть тонкое место. Рост импорта таким темпом тоже упрется в определенные ограничения", — сказал Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ.

"Если ничего не делать, и в условиях таких ограничений есть риск, что у нас рост может вообще опуститься ближе даже к 1% в такой ситуации", — предупредил министр.

В апреле МЭР оценивало рост ВВП России по итогам 2018 года в 2,1%.