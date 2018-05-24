СТРЕЛЬНА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить ВЭБ, тот пообещал не подвести.

Путин в четверг провел рабочую встречу с Шуваловым, на которой предложил возглавить ему эту финансовую организацию.

На прошлой неделе сообщения о том, что Шувалов может быть уже на этой неделе назначен главой Внешэкономбанка вместо Сергея Горькова, появилась в ряде СМИ со ссылкой на источники и в телеграм-каналах (соцсетях).

Представитель Шувалова оказался недоступен для комментариев. Комментариями ВЭБа РИА Новости не располагает.

Горьков возглавил Внешэкономбанк в 2016 году. Шувалов работал на посту первого вице-премьера 10 лет — с 2008 года.

Президент РФ сообщил, что считает Внешэкономбанк как институт развития необходимо поддержать и докапитализировать.

"Это институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства", — сказал Путин на встрече с бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым, которому глава государства предложил возглавить ВЭБ.