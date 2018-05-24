СТРЕЛЬНА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия всегда с интересом ждет оценок и прогнозов Международного валютного фонда, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг на полях Петербургского международного экономического форума российский лидер провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард.

"Будем ждать, как обычно на мероприятиях подобного рода, на "двадцатках", мы всегда все с интересом ждем ваших выступлений. Для всех нас всегда важны ваши оценки и прогнозы", — заявил Путин на встрече с Лагард.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

Международный валютный фонд играет важную роль в поддержании глобальной стабильности, Россия заинтересована в повышении эффективности его работы, заявил президент РФ.

"Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов. И Россия как член фонда заинтересована в повышении эффективности работы", — заявил Путин на встрече с Лагард.



