С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Странам с развивающимися рынками грозит серьезный отток капитала, в целом же над мировой экономикой нависли целых три "тучи", заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Она напомнила прогноз МВФ, согласно которому по итогам 2018-2019 годов рост мирового ВВП составит 3,9% после 3,8% в 2017 году.

"Однако есть и не слишком хорошая новость, а именно: мы наблюдаем бури, о которых нам говорят прогнозы. Эти бури включают три большие тучи, о которых я сейчас скажу. Есть, конечно, много других, но в краткосрочной перспективе грядущие штормы следующие. Во-первых, уровень и бремя задолженности, которая висит на плечах суверенных государств и корпораций. Сейчас это примерно 162 триллиона долларов, примерно 220% ВВП. Это намного больше, чем когда бы то ни было, в том числе после Второй мировой войны", — сказала Лагард в ходе пленарного заседания.

Вторая "туча", по ее словам, представляет собой "финансовую хрупкость", которая "скорее всего, приведет к серьезному оттоку капитала" из стран с развивающимися рынками.

Третья, "самая темная туча", продолжила Лагард, выражена в "уверенности и стремлении некоторых сломать систему, которая руководила торговыми отношениями". "Эта буря попытается поставить крест на правилах, которые руководят движением капиталов, услуг и товаров, это та туча, за которой мы должны следить. И, как сказал президент (России Владимир Путин — ред.), во многом эта проблема связана с доверием", — отметила глава МВФ.