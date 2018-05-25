С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря об американских санкциях, заявил, что необходимо договариваться с США о единых правилах поведения.

"Вот это разрушает существующий миропорядок. Мы должны и с американскими нашими партнерами все-таки договориться о каких-то единых правилах поведения. Это чрезвычайно важно, потому что это как раз и есть то, что лежит в основе нашего сегодняшнего обсуждения — доверие. Либо оно есть, либо нет, и если его нет, то тогда ничего хорошего вообще не получится", — сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"Тогда, действительно, как я говорил, — кроме элемента силы в международных делах ничего не останется, а это может привести к трагедии просто в конце концов", — продолжил он.