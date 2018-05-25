С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. Российская налоговая система является эффективной и конкурентной, серьезные изменения вносить не нужно, считает глава группы "Открытия" Михаил Задорнов.

"Российская налоговая система вполне себе конкурентная по сравнению с другими. Хотим мы дать преференции отраслевые некоторым отраслям, наверное можно такие вещи рассматривать, но все-таки мы последние шесть лет при минимальных изменениях налоговой системы, и дальше надо жить так", — сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Задорнов добавил, что в вопросе налоговой системы лучше придерживаться принципа "не навреди", то есть в минимальной степени изменять ее. В то то же время глава "Открытия" отметил, что можно было бы внести точечные изменения в налоговую систему, в частности в развивающихся отраслях.

"Как раз есть новые сферы, например, условно — налогообложение имущества. Оно, конечно, в России недостаточно структурировано, довольно сложное — в этой сфере можно двигаться. Есть налогообложение сложных финансовых инструментов, которые только сейчас развиваются, там просто требуется написание новых глав, разделов Налогового кодекса", — рассказал он.

"А вот игра налоговыми ставками, постоянные дискуссии по этому вопросу, изменения налоговых режимов для отдельных отраслей, мне кажется, что здесь мы не на том сосредотачиваемся с точки зрения структурных реформ, это не то, чем нужно заниматься", — заключил Задорнов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.