ТЕГЕРАН, 29 мая — ПРАЙМ. Китайские и российские госкомпании пытаются заработать на уходе европейских бизнесов из Ирана, угрожая подорвать попытки администрации Дональда Трампа усилить экономическое давление на Тегеран, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Их усилия показывают, как изменился деловой ландшафт Ирана с тех пор, как администрация Трампа вышла из ядерного соглашения с этой страной. Данное соглашение, ставшее результатом 17-месячного нарастающего давления на Иран, позволило отменить обременительные экономические санкции против этой страны в обмен на ограничения по ее ядерной программе. Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил "крупнейшим пакетом санкций в истории", если Иран не ограничит свою военную активность на Ближнем Востоке и не прекратит испытывать ракеты большой дальности.

Лидеры европейского бизнеса, пытавшиеся наладить связи с Ираном с тех пор, как администрация Обамы заключила ядерное соглашение в 2015 году, теперь опасаются, что Пекин и Москва получат безусловное преимущество на этом крупном растущем рынке.

"Ни для США, ни для Европы не будет ничего хорошего в том, что в итоге только Россия и Китай смогут вести бизнес в Иране", — указал Патрик Пуянне, гендиректор французской нефтегазовой компании Total SA, выступая в Вашингтоне после поворота, произошедшего в политике США в этом месяце.

Китайский государственный нефтяной гигант China Petroleum & Chemical Corp., или Sinopec, в этом месяце направил делегацию в Тегеран, чтобы завершить сделку на 3 млрд долларов по дальнейшей разработке крупного нефтяного месторождения в Иране. Ранее этот проект обсуждался с Royal Dutch Shell PLC, которая в марте решила, что риск санкций слишком велик, говорят иранские и западные руководители нефтяной отрасли. Сделка по разработке нефтяного месторождения Ядаваран может принести Ирану крупнейшие иностранные инвестиции за десятилетие.

China National Petroleum Corp., другой государственный гигант, имеет возможность инвестировать 1 млрд долларов в разработку газового месторождения в Иране вместо Total, которая может покинуть эту страну из-за американских санкций, сообщают CNPC и представители Ирана. CNPC является партнером Total по данному проекту.

Кроме того, китайские компании вместе с иранскими коллегами занимаются реновацией железных дорог, строительством метро и производством автомобилей. Дешевая одежда, кухонная утварь, потребительская электроника и семечки, импортируемые из Китая, приобрели популярность на уличных рынках Тегерана.

Россия с большей осторожностью смотрит на Иран как на делового партнера, но и ее компании постарались наладить связи в этой стране. Россия продает оборудование для бурения нефти иранским нефтегазовым компаниям, не имеющим доступа к западным технологиям.

Крупнейшая российская нефтяная компания, ПАО "Роснефть"<ROSN>, в прошлом году согласилась работать над "стратегическими" сделками в Иране на 30 млрд долларов, хотя статус этих сделок пока неясен.

Российская государственная нефтяная компания "Зарубежнефть" остается единственной иностранной компанией, подписавшей новый вид контракта, предлагаемого инвесторам для разработки нефти в Иране. В марте "Зарубежнефть" подписала контракт на 700 млн долларов по разработке двух небольших месторождений. Такие европейские нефтяные компании, как британская BP PLC и немецкая Wintershall AG, также надеялись на подобные инвестиционные возможности в Иране, но теперь их участие маловероятно из-за санкций США.

"Зарубежнефть", "Роснефть" и Sinopec не ответили на просьбы о комментариях.