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КОММЕРСАНТ

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— От Тверской до самых до окраин — Сергей Собянин идет на выборы с программой ликвидации неравенства городских районов — С 2019 года, а фактически раньше, правительство Москвы предполагает реализацию комплексной программы ликвидации территориальной дискриминации в мегаполисе. Программа на 2018–2023 годы, которая для мэра Москвы Сергея Собянина будет предвыборной, предполагает создание единого стандарта качества жизни и городской среды в 146 муниципалитетах города, новые вложения в городское здравоохранение, социальные услуги, досуговые и спортивные центры, транспорт и работу с малым бизнесом. Часть уже реализованных проектов Москвы с той же идеологией, в том числе в образовании и госуслугах, уже стали пилотными для нацпроектов федерального уровня.

— Жалобам заключенных назовут цену — Минюст РФ готовит закон о компенсациях за ненадлежащие условия содержания под стражей — Минюст России намерен до конца года внести в Госдуму законопроект о компенсациях за ненадлежащие условия содержания заключенных. Размер компенсаций будет определять суд, однако в Минюсте надеются, что суммы будут соответствовать нормам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Чиновники прямо говорят, что документ призван остановить поток жалоб от российских зеков в Страсбург. При этом государственные органы, которые заплатят компенсации за ненормативные условия содержания, получат право регрессных исков к должностным лицам, допустившим нарушения.

— Черное море очистят от жилья — В Краснодарском крае могут запретить застройку береговой линии — Власти Краснодарского края готовят законопроект, ограничивающий жилищное строительство в прибрежной зоне региона: на расстоянии 300 м от моря высота зданий не будет превышать четырех этажей, а в первой и второй охранных зонах многоквартирное жилье не будет строиться вообще. По мнению региональных чиновников, в прибрежных городах — Сочи, Анапе, Геленджике — создан избыточный объем нового жилья в ущерб развитию курортной инфраструктуры.

— Копии кошельков набили криптовалютой — Хакеры атакуют инвесторов через фальшивые сайты — Наиболее эффективным способом кражи криптовалюты и токенов ICO-проектов является фишинг — получение доступа к конфиденциальным данным через фальшивые сайты. Такие данные приводит в своем новом исследовании Group-IB. Больше всего фальшивых копий оказалось у сайта одного из самых популярных Ethereum-кошельков — MyEtherWallet. Зачастую распространение фишинговых атак связано с человеческим фактором. И для сокращения их воздействия эксперты советуют инвесторам действовать без спешки, чтобы не терять контроль за передачей информации.

— Крыму добавят на ФЦП — Программу развития полуострова продлят на два года и расширят на 37 миллиардов — Финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя стоимостью 800 млрд руб. будет вновь увеличено — как минимум на 37 млрд руб. Произойдет это за счет продления срока ФЦП на два года и включения в нее 140 новых объектов. Расширение программы происходит на фоне ежегодных срывов сроков реализации ФЦП. В этом году график кассового исполнения расходов лучше прошлогоднего, но без провалов не обходится — к примеру, город Севастополь пока освоил лишь 5% выделенных на этот год средств.

— Производительности не хватает технологической поддержки — В ОЭСР выявили драйверы цифровизации — Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в последние 15 лет совпало с общим замедлением роста совокупной производительности, указывает в своем докладе ОЭСР. Одной из причин этого парадокса могут быть барьеры в распространении технологий, из-за которых разрыв между авангардом и отстающими компаниями увеличивается все больше. Плохое качество управления, нехватка навыков в области ИКТ и несоответствие работников занимаемым должностям негативно отражаются на уровне проникновения технологий, тогда как рыночные стимулы, включая свободный доступ к рынку, конкуренцию и эффективное перераспределение труда и капитала, усиливают этот процесс.

— Забивака попал в ВВП — Временные факторы ускорили рост экономики во втором квартале — В том числе благодаря повышенному спросу со стороны болельщиков, который стимулировал не только потребление услуг, но и экспорт, рост экономики во втором квартале мог составить 1,8–2,2%, оценили в понедельник ЦБ. Хотя разовые факторы и поддерживают разгон экономики, риски ее замедления, в числе которых повышение НДС с 2019 года и действующие санкции, остаются устойчивыми. Пока рост ВВП находится в рамках потенциального — до 2% в год, но его нижняя граница остается сильно подвижной.

— Смертность взяла верх — Мониторинг демографии — За первое полугодие 2017 года число умерших в России превысило число родившихся, естественная убыль населения в стране составила 164 тыс. человек, или более 0,1% населения. Такие данные приводит в своем мониторинге Росстат. Так, число родившихся за январь—июнь 2018 года составило 782 тыс. человек против 821 тыс. человек годом ранее, число умерших за аналогичный период — 946 тыс. против 940 тыс. годом ранее. В результате уровень рождаемости в январе—июне в РФ снизился на 4,7%.

— На главном политическом направлении — Генерал Андрей Картаполов возглавит новый главк Минобороны — В Минобороны появилось главное военно-политическое управление, руководить которым в ранге заместителя министра будет экс-командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов. Создание этого подразделения обосновывается необходимостью усиления "военно-патриотического воспитания", поэтому новый заместитель министра будет заниматься и движением "Юнармия". Новым командующим ЗВО, как стало известно "Ъ", станет генерал-полковник Александр Журавлев, завершающий сокращение группировки российских войск в Сирии.

— Московский бюллетень отправят в печать — Сергей Собянин получит соперников и программу — Мосгоризбирком (МГИК) на сегодняшнем заседании должен определить окончательный перечень кандидатов в мэры Москвы, вернув в их число депутата Мосгордумы Михаила Балакина. Тогда их будет пятеро. Свою программу представит в ближайшее время самовыдвиженец Сергей Собянин. По сведениям "Ъ", в ней будет несколько разделов, в том числе о том, что сделано в сфере устройства городской власти.

— Вопрос для референдума сочинят дуэтом — КПРФ готова принять помощь ЦИКа — Секретариат ЦК КПРФ не стал подробно обсуждать формулировку вопроса о недопустимости повышении пенсионного возраста, который партия может вынести на референдум после того, как прежний вариант отклонил Центризбирком. Коммунисты согласились на проведение консультаций с комиссией по поводу новой формулировки вопроса: по сведениям "Ъ", они могут начаться уже во вторник, 31 июля. Инициативную подгруппу для повторной попытки организации референдума КПРФ вновь соберет в Москве.

— Откат с убытков — Закончено дело о растратах и взятках в руководстве ФСИН — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову. Ему инкриминируются два эпизода растраты в пользу предпринимателя Марины Дюковой при заключении контрактов на поставки сахара и ГСМ тюремному ведомству. По версии следствия, переплатив компании госпожи Дюковой, господин Коршунов потребовал от нее откат в размере 42 млн руб., но получил лишь полтора миллиона. Бывший чиновник назвал обвинение "абсурдным и нелогичным". Сама же госпожа Дюкова утверждала, что контракты с ФСИН принесли ей одни убытки.

— В МВД Башкирии нашли подпольного миллионера — Подполковник управления собственной безопасности скупал недвижимость в Евпатории — В башкирском МВД продолжаются разоблачения сотрудников, ответственных за борьбу с коррупцией. Прокуратура нашла незаконно нажитое имущество у семьи бывшего замначальника управления собственной безопасности (УСБ) министерства, а ныне старшего оперуполномоченного оперативно-разыскной части (ОРЧ) УСБ Раиля Миргалеева. При официальном годовом доходе в 1 млн руб. подполковник полиции и его близкие родственники за последние три года, по данным надзорного ведомства, приобрели восемь квартир, четыре дома, а также другую недвижимость. Прокурор республики Андрей Назаров потребовал обратить эти активы в доход государства. По данным "Ъ", в отношении Раиля Миргалеева и еще нескольких сотрудников УСБ также расследуются уголовные дела.

— Дело об аргентинском кокаине сменило тюремную прописку — Обвиняемый в поставках наркотиков доставлен из берлинского "Моабита" в "Матросскую Тишину" — В понедельник следственный департамент (СД) МВД РФ предъявил обвинение в организации масштабных поставок кокаина из Аргентины в Россию бизнесмену Андрею Ковальчуку. Именно его следствие считает лидером международной группы наркоторговцев, которая была разгромлена в декабре 2017 года в ходе совместной спецоперации ФСБ и аргентинской полиции. За три дня до предъявления обвинения Андрей Ковальчук был экстрадирован из Германии. Сам он вины не признает и утверждает, что поставлял в Россию кофе, элитные сорта сигар и прочие дорогие товары.

— России прописали иглотерапию — В Амстердаме озабочены ситуацией с ВИЧ в РФ среди наркопотребителей — Обеспокоенность продолжающимся ростом инфицированных ВИЧ в России и отсутствием на государственном уровне эффективных программ работы с наркопотребителями выразили эксперты на международной конференции по СПИДу AIDS 2018 в Амстердаме. Они отмечают необходимость внедрения программ снижения вреда, в частности заместительной терапии и обмена игл, что позволит предотвратить риск инфицирования ВИЧ и гепатитом С примерно на 35% в течение ближайших 20 лет.

— Президент Никарагуа может не пережить свою реформу — Даниэль Ортега обратился к генсеку ООН за помощью в разрешении кризиса — Президент Никарагуа Даниэль Ортега обратился в ООН и другие международные организации за помощью в разрешении одного из самых острых кризисов в истории страны. Жесткая реакция силовиков и проправительственных группировок на спровоцированные пенсионной реформой манифестации привела к сотням жертв и массовому бегству никарагуанцев в соседнюю Коста-Рику. Противники Даниэля Ортеги уверены, что остановить кризис может лишь отставка президента, руководящего страной последние 11 лет, и досрочные выборы. Белый дом уже возложил всю вину за происходящее на президента Ортегу и его супругу, занимающую пост вице-президента Никарагуа.

— Камбоджа выбрала несменяемость — Бывший командир красных кхмеров Хун Сен продлил свое правление — В Камбодже обнародовали предварительные итоги выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента), завершившихся уверенной победой партии власти. Правящая Народная партия Камбоджи получила все 125 мандатов, что позволит действующему премьеру Хун Сену, правящему более трех десятилетий, продлить свое правление еще на пять лет. В то время как власти заявляют о "торжестве демократии", живущие в изгнании лидеры оппозиции назвали выборы "черным днем" для страны. Мировая реакция также оказалась противоречивой. Высокую оценку выборам в Камбодже дали Китай и Россия. В свою очередь, в ЕС сочли эти выборы "не заслуживающими доверия", а Госдеп США назвал их "нечестными и несвободными" и объявил о расширении визовых ограничений для камбоджийских чиновников.

— Китайский интернет-цензор потерял контроль над собой — Прокуратура КНР обвинила его в коррупции — Бывший глава китайской Государственной канцелярии по информации в интернете (ГКИИ) Лу Вэй обвинен прокуратурой КНР в "получении огромного объема взяток". Обвинение со стороны гражданских властей последовало за полугодовым расследованием партийного надзорного органа, который в непривычно жесткой манере назвал чиновника "двуличным, бесстыдным тираном" и вменил ему в вину помимо взяточничества множество эпизодов сексуального насилия. Долгие годы Лу Вэй был "лицом китайской интернет-цензуры" и человеком, благосклонности которого добивались главы Facebook, Apple и Google.

— Россиянам расскажут о Саудовской Аравии — Официальное мнение — Министерство Саудовской Аравии по делам СМИ планирует открыть в Москве медиаофис, целью которого будет развитие связей с РФ. Об этом в интервью "Ъ" (см. "Ъ-Онлайн") рассказал глава министерства Аввад аль-Аввад. По его словам, медиаофис позволит "работать напрямую на месте, а не на расстоянии". "Наша задача — поддерживать развитие СМИ в королевстве, способствовать тому, чтобы наши граждане, зарубежные и саудовские журналисты, наконец, любые заинтересованные люди в мире могли получить точную, понятную и проверенную информацию о Саудовской Аравии в это важное для нашей страны время",— пояснил собеседник "Ъ".

— Казахский уголь поедет как все — Он не получит приоритетного доступа к портам РФ — Москва и Астана решили не заключать соглашение, дающее приоритет углю из Казахстана при экспорте через порты России. В Минэнерго РФ считают, что в условиях дефицита железнодорожной инфраструктуры пропуск казахского угля повредит российским экспортерам и снизит занятость в угольных регионах. А Минтранс и угольщики подчеркивают, что казахский уголь и так перевозится на равных условиях с отечественным.

— Борис Минц сохранит связь с искусством — Бизнесмен может сохранить за собой "Большевик" — Как стало известно "Ъ", многофункциональный комплекс "Большевик" оценочной стоимостью $255 млн может остаться у Бориса Минца, чья O1 Properties частично владеет и управляет объектом. Это не самый дорогой актив в девелоперском портфеле компании, которую ждет смена контролирующего акционера. Но для бизнесмена, который разместил здесь свою коллекцию картин русского импрессионизма, важно сохранить "Большевик" за собой.

— "Науку" сдают в архив — Издательство получило иски о банкротстве — Кредиторы государственного издательства "Наука" подали первые иски о его банкротстве. Если в одном из случаев речь идет о долге в 2 млн руб., который издательство готово выплатить, то претензии на 40 млн руб. от конкурирующей "Академкниги" могут оказаться критичными. В самой "Науке" происхождение этой задолженности считают спорным.

— Межпенсионный портал — Банковские НПФ готовятся к новым клиентам — За первое полугодие россиянами было подано лишь 0,53 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений. Однако переходная кампания может получить второе дыхание благодаря использованию Единого портала госуслуг (ЕПГУ). Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), близкие к госбанкам, собираются в начале осени запустить эту технологию подачи заявлений.

— Банкам заплатят за "Семейный автомобиль" — Льготное автокредитование продлевается — Продление программ льготного автокредитования до 2020 года ведет не только к росту кредитования населения, но и к вовлечению в программы новых игроков. При этом банки не останавливают задержки со стороны Минпромторга по выплате компенсации по уже выданным кредитам. Тем более что министерство обещает рассчитаться с ними осенью. Впрочем, эксперты называют данные программы полумерой, которая не приведет к резкому росту объемов продаж.

— Золото потеряло притягательную силу — Увеличили вложения в металл только частные инвесторы и несколько центробанков — Согласно оценкам Thomson Reuters GFMS, в первом полугодии произошло значительное падение спроса на золото. Снижение спроса на металл со стороны профессиональных инвесторов и ювелиров не смогли компенсировать ни центробанки развивающихся стран, ни частные инвесторы. На фоне ужесточающейся денежно-кредитной политики ФРС США снижение спроса на металл может продолжиться, а его цена приблизилась к годовому минимуму.

— Тамань обрастает терминалами — Инвесторы ждут от Минтранса подробностей — В проекте порта Тамань, согласование которого давно в подвешенной стадии, актуализирован состав терминалов и потенциальных операторов. Это два угольных терминала на 12 млн тонн каждый для "Кузбассразрезугля" (КРУ) и СДС, публичный зерновой терминал на 20 млн тонн, мощности "Металлоинвеста", "Еврохима" и "Роснефти", колоссальный контейнерный терминал. Компании ждут от Минтранса деталей проекта, но угольщики уже говорят об избытке мощностей. По оценкам аналитиков, самым перспективным выглядит зерновой терминал.

— ВТБ не хватило акций En+ — Банк требует от AnAn Group доплатить за залог — ВТБ, выдавший сингапурской AnAn Group кредит под залог 6,25% En+ Group Олега Дерипаски и уже получивший этот пакет по margin call, требует от группы еще $170 млн. Юристы полагают, что речь идет о разнице между суммой кредита и стоимостью пакета En+, который подешевел в 2,5 раза после введения санкций США против господина Дерипаски. Но AnAn Group связана с печально известной китайской CEFC, чьи долги в пять раз больше активов.

— Samsung взяли в оборот — Смартфоны бренда вошли в топ-5 по участию в trade-in — После запуска в марте в России официальной программы trade-in от Samsung смартфоны бренда заняли сразу три позиции в топ-5 моделей, чаще всего сдающихся по такой системе, оценивают в компании SmartPrice. Участники рынка связывают это с активной маркетинговой кампанией в преддверии запуска Samsung Galaxy S9. Но в целом продаже флагманских смартфонов trade-in пока не очень помогает.

— "Севергрупп" вышла на биржу труда — Структуры Алексея Мордашова купили сервис FL.ru — "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела FL.ru — биржу удаленной работы, специализирующуюся на услугах digital-специалистов. По оценке экспертов, сделка могла пройти в диапазоне 500–700 млн руб. "Севергрупп", в портфеле которой уже есть такие компании, как "Нетология", JungleJobs.ru и Sever.ai, рассчитывает создать на их основе единый сервис в сфере поиска и управления персоналом, образования и самозанятости.

— Элитные квартиры теряют метры — Площадь и бюджет их покупки снижаются — Хотя на первичном рынке дорогого жилья Москвы наступило оживление, но качественные показатели сделок в этом сегменте снижаются. В первой половине 2018 года средний бюджет покупки элитных и премиальных квартир сократился на треть, а их площадь — на 18%. Это вынудило девелоперов перестраховаться: компании стали выводить на рынок проекты с небольшими лотами.

— "Детский мир" перестал быть залогом — "Система" рефинансировала кредит Газпромбанка и РФПИ — АФК "Система" досрочно погасила долг перед Газпромбанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), взяв для этого кредит у банка "Открытие" на 15 млрд руб. Это позволило компании вывести из залога контрольный пакет акций "Детского мира", который в перспективе может быть продан стороннему инвестору. Такую сделку аналитики ожидают до середины 2019 года.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бизнес просит у Медведева защиты от ФАС — Пока она требует резко ужесточить наказание за картели, бизнес просит вовсе их декриминализировать — Не найдя понимания у президента, бизнес обратился за защитой к председателю правительства Дмитрию Медведеву – 19 июля Шохин, а также президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и "Деловой России" Алексей Репик отправили ему письмо, в котором предупредили: идеи ФАС крайне негативно повлияют на экономику, а именно – могут привести к увеличению необоснованного давления на бизнес, нарушению законных интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям.

— В Минобороны создано Главное военно-политическое управление — Так отметили столетие Главного политуправления Красной армии, но копировать советский образец не будут — Подписанным и опубликованным в понедельник указом президента Владимира Путина в Министерстве обороны вводится должность 11-го замминистра – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил. Другим подписанным в тот же день указом начальником этого управления назначен генерал-полковник Андрей Картополов, занимавший до этого должность командующего войсками Западного военного округа. В воскресенье Картополов, занимавший в 2016 г. должность командующего российской группировкой в Сирии, принимал вместе с президентом, министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ адмиралом Владимиром Королевым Главный военно-морской парад в Петербурге.

— Политика правительства Британии по выходу из ЕС все меньше нравится избирателям — Это может привести к политическому кризису — Около 78% британцев отрицательно оценили линию властей на переговорах с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. С марта число недовольных выросло на 23 процентных пункта. Положительную оценку работе правительства дали только 10% британцев – на 13 п. п. меньше, чем в марте. Такие данные опубликовал в понедельник британский телеканал Sky News. Кроме того, опрос показал снижение уровня доверия к премьер-министру Терезе Мэй: с 60 до 74% увеличилось число британцев, недовольных ее деятельностью на этом посту.

— Депутаты защитят торговые центры от хулиганов, включающих пожарную сигнализацию — За ложную тревогу им придется заплатить 5000 рублей — Рабочая группа при Госдуме по совершенствованию законодательства в сфере пожарной безопасности подготовила поправки в ст. 19.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие введение штрафа в размере 5000 руб. за хулиганство с пожарной сигнализацией. Депутаты-единороссы Василий Пискарев, Рафаэль Марданшин, Эрнест Валеев и др. во вторник отправят законопроект в правительство и в экспертный совет фракции. Ответственность наступает именно за заведомо ложное сообщение, которое привело к включению сигнализации, – т. е. хулиган должен знать об отсутствии пожара, отмечают авторы: в пояснительной записке уточняется, что это может подтверждаться свидетелями, отсутствием ущерба от огня и дыма и камерами видеонаблюдения.

— Конституционный суд разъяснил профессиональные требования к кандидатам в управленцы — Не допускать к муниципальному конкурсу людей без определенного образования нельзя — Местные депутаты вправе устанавливать дополнительные требования к профессиональному образованию претендентов на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования. Однако такие требования не могут играть роль искусственного "заградительного барьера" для допуска кандидатов к участию в конкурсе, они лишь призваны обеспечить учет профессиональных характеристик кандидата, предпочтительных для осуществления полномочий главы. Такое разъяснение Конституционный суд дал в ответ на жалобу депутата Сергиево-Посадского городского совета Сергея Крыжова, оспаривавшего норму закона "Об общих принципах организации местного самоуправления".

— ЧМ-2018 поддержал российский экспорт — В нем учтены траты иностранных болельщиков в России — Спрос иностранных болельщиков на российские товары и услуги поддержал российский экспорт во II квартале 2018 г., отмечает ЦБ в информационно-аналитических комментариях "Экономика: факты, оценки, комментарии". По оценке регулятора, физический объем экспорта в апреле – июне вырос на 5–6% в годовом выражении.

— Как Китай подтолкнул Пакистан к кризису — Страна не может обслуживать кредиты на мегапроекты для "Шелкового пути" и просит помощи МВФ — Строительство первого метро в Пакистане Orange Line с кондиционируемыми поездами должно было стать одним из первых успехов Китая в его стремлении превратиться в более влиятельную, чем США, силу в регионе. А сам Пакистан, куда Китай инвестирует $62 млрд, включая один из первых проектов, теперь уже почти законченное эстакадное метро в Лахоре стоимостью $2 млрд, мог послужить образцом реализации глобальной инфраструктурной программы Пекина.

— Джон Шнаттер: Когда люди не слушаются, происходит плохое — Еще недавно Шнаттер был гендиректором и председателем совета директоров Papa John"s. С первой должности он согласился уйти в декабре прошлого года на волне общественного возмущения: он раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (NFL), которые начали преклонять колени во время исполнения национального гимна перед началом матчей по американскому футболу. (Papa John"s стал "официальной пиццей" NFL в 2010 г., но разорвал действующий контракт с NFL в феврале этого года, сохранив отдельные соглашения с 22 командами лиги. Первым на одно колено во время исполнения гимна на поле встал в 2016 г. квотербек San Francisco Колин Каперник – в знак протеста против притеснения афроамериканцев. Потом преклонять колени стали целые команды; у Дональда Трампа это вызывает раздражение, он в Twitter предложил увольнять игроков за неуважение к флагу и стране; Шнаттер в ноябре заявил, что такие протесты бьют по бизнесу: падает рейтинг просмотра игр, из-за чего падают продажи пиццы. – "Ведомости") Шнаттера в должности гендиректора сменил операционный директор Papa John"s Стив Ричи.

— ВТБ требует с бывшего акционера En+ $170 млн — Эти деньги AnAn Group должна банку за неисполнение сделки репо — Сингапурская AnAn Group, подконтрольная китайской компании CEFC (ранее претендовала на 14,16% "Роснефти"), 23 июля получила требование от российского банка ВТБ погасить долг на $170,4 млн, следует из сообщения AnAn International Limited.

— "Победа" планирует купить 30 Boeing новейшего поколения — Такая партия самолетов стоит свыше $1,7 млрд — "Победа" (100%-ная "дочка" "Аэрофлота") планирует купить 30 самолетов Boeing 737 MAX 8. Авиакомпания объявила конкурс на оказание консультационных услуг для согласования этой сделки. В ее условия должна войти в том числе возможность конвертации заказа в более вместительные модели новейших самолетов: Boeing 737 MAX 8-200 или Boeing 737 MAX 10.

— Сбербанк хочет застраховаться от кибератак — Банк консультируется с крупными российскими страховщиками о защите от киберрисков — Постоянные хакерские атаки заставили Сбербанк задуматься о способах минимизации ущерба. Крупнейший банк страны хочет приобрести программу страхования киберрисков, рассказали "Ведомостям" три крупных страховщика, узнавших о таких планах от сотрудников госбанка. Его представитель подтверждает, что Сбербанк изучает все доступные способы минимизации рисков кибератак, в том числе страхование: сейчас "Сбербанк исследует рынок на предмет наличия страховых продуктов [от киберрисков]".

— Владельцы агрохолдинга "Черкизово" станут напрямую владеть акциями компании — В прошлом году МВД обвинило руководство "Черкизово" в использовании незаконных офшорных схем — Федеральная антимонопольная служба объявила о получении ходатайства от группы из трех лиц о приобретении более 75% голосующих акций ПАО "Группа Черкизово". Их имена не указаны, представитель службы сказал лишь, что заявители – физлица.

— 1С и "Галактика" вместе поборются с иностранным софтом в оборонке — Российские вендоры создают совместное предприятие — Российские разработчики систем управления предприятием 1С и "Галактика" создали совместное предприятие "1С-Галактика", которое будет внедрять их продукты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщениях компаний. Они владеют новой структурой в равных долях. Но на российском IT-рынке они имеют разный вес. В рейтинге крупнейших IT-компаний по версии CNews Analytics 1С в 2017 г. заняла 7-е место с выручкой 42,7 млрд руб., а "Галактика" – 40-е (3,3 млрд руб.).

— "ФК Открытие" не удалось отказаться от иска к структурам Бориса Минца — Высокий суд Лондона постановил разрешать споры банка с компаниями Минца в международном арбитраже, но московский арбитраж не разрешил "ФК Открытие" отозвать иск — Вчера в судебных разбирательствах между санируемым банком "ФК Открытие" и структурами владельца О1 Group Бориса Минца случился новый поворот. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство банка, который заявил, что хочет отказаться от иска к компаниям Минца. В суд "ФК Открытие" обратился осенью прошлого года, рассчитывая оспорить сделки между банком и структурами О1 Group незадолго до его санации. Из-за этих сделок на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились облигации его структуры "О1 груп финанс" на 30 млрд руб.

— "Юнистрим" обвинил "Золотую корону" в подрыве деловой репутации — Платежная система пожаловалась в ЦБ на рассылку "Золотой короны" о финансовом положении "Юнистрима" — Одна из крупнейших систем денежных переводов, "Юнистрим", пожаловалась в Центробанк на своего конкурента "Золотую корону". В письме регулятору "Юнистрим" сообщил, что "Золотая корона" подрывает его деловую репутацию ("Ведомости" с документом ознакомились, два человека, близкие к сторонам спора, подтвердили, что такое письмо было отправлено в ЦБ).

— Как научиться гибкости — Умение адаптироваться к изменениям становится ключевым навыком для работников в эпоху автоматизации — Автор книги "Эластичность: гибкое мышление в постоянно меняющемся мире" (Elastic: Flexible Thinking in a Constantly Changing World) Леонард Млодинов каждый день ставит себе небольшие личные задачи: например, заказать в ресторане самое непопулярное блюдо. Он считает, что такие упражнения способствуют развитию любознательности.

— Как подготовиться к переходу на электронные трудовые книжки — И в каких случаях нельзя отказываться от бумажных документов — Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном отказе от бумажных трудовых книжек и дал поручение до конца октября разработать проекты соответствующих законов. На смену трудовым книжкам придут электронные сервисы. Они удобны и в ближайшие годы сэкономят работодателю и сотруднику массу сил и времени.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Таблетка без страха — Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко о том, где можно встретить поддельные лекарства и стоит ли лечиться широко разрекламированными аппаратами — Иностранцы стали все чаще приезжать в Россию за лекарствами. Почему и как изменился фармрынок в нашей стране за последние годы? Стоит ли самостоятельно принимать решение о покупке широко рекламируемых медицинских товаров, и какие обращения чаще всего поступают в Росздравнадзор от пациентов больниц и поликлиник? Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко ответил в интервью "Российской газете" на эти и другие вопросы.

— Авария онлайн — Стало возможно оформить аварию по телефону — Заработало долгожданное мобильное приложение, с помощью которого можно оформить аварию по безлимитному Европротоколу. То есть без вызова ГИБДД. Но при этом лимит выплат будет максимально возможный по ОСАГО.

— Тур — туда, деньги — обратно — Верховный суд разъяснил, какие выплаты положены за срыв отдыха — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела итоги судов по иску несостоявшегося туриста к страховой компании.

— Надо ли менять банкноты?— Банк России изменит дизайн купюр образца 1997 года — Адаптация платежной инфраструктуры под новые банкноты 200 и 2000 рублей завершена, но понадобится еще два-три года, чтобы они заняли место в кошельках, рассказал "Российской газете" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

— Несмотря на цифровизацию платежей, бурное развитие безналичных расчетов и даже дискуссии о крипторубле, Банк России не собирается сворачивать наличное обращение, более того — рассчитывает сделать наличные более конкурентоспособными по отношению к другим формам платежей. При этом выводить из обращения мелкую монету, а значит округлять цены, пока планов нет.

— Подземка к Универсиаде — Владимир Путин предложил обсудить идею строительства метро в Красноярске — О новой жизни для Сибири говорили на встрече в Кремле президент Владимир Путин и врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

— Детям — разрешается — Маркировка программ по возрасту стала обязательной — На продукции телевидения и радио теперь обязательно присутствие возрастной маркировки. Такой закон публикует "Российская газета". СМИ будут штрафовать, если те не показали или не озвучили возрастную категорию.

— Шито-крипто — Финансовые пирамиды нашли новую нишу в интернете — Число нелегальных кредитных организаций увеличилось за последний год в два раза, сообщили в Банке России. Одновременно регулятор обнаружил сразу десятки финансовых пирамид в интернете, маскирующихся под криптовалютные проекты.

— В ГАИ выдадут, а приставы заберут — Должникам не запретят получение водительских прав — Новые ограничения для должников не нужны, уже имеющихся для эффективного воздействия на них достаточно, решили в министерстве юстиции. Такой вывод в юридическом ведомстве сделали в ходе разработки законодательных поправок о расширении перечня госуслуг, в предоставлении которых отказывается лицам, имеющим задолженность по исполнительным документам о взыскании средств в бюджет, о возмещении ущерба от преступления или по алиментам.

— Регионы заплатят — Семьи с инвалидами получили льготы по оплате взносов за капремонт — С 1 января пенсионеры, проживающие с инвалидами, получат частичную или полную компенсацию взносов на капитальный ремонт.

— Генерал на "двойном" посту — Военно-политический главк минобороны возглавил Андрей Картаполов — В понедельник президент России своим указом разрешил министру обороны РФ иметь еще одного заместителя. Таким образом, у главы военного ведомства страны теперь 11 замов, в том числе два первых, один статс-секретарь, заместитель в ранге руководителя аппарата министра и еще один — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил.

— Сентябрь покажет — Дефицит учителей не превышает одного процента, заявила Ольга Васильева — Дефицит в кадрах в стране не превышает одного процента вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в ходе двухдневного визита в Хакасию.

— "Комета" в высокий сезон — Дмитрий Медведев открыл новый пассажирский маршрут между Севастополем и Ялтой — Не менее 37 миллиардов рублей на новые объекты потребуется выделить из федерального бюджета при продлении сроков реализации действующей федеральной целевой программы развития Крыма до 2022 года.

— Бесплатно не прокатишься — Угонщиков обязали возмещать ущерб владельцам за порчу машин — Отныне автоугонщики будут нести материальную ответственность перед автовладельцами, чьи машины они незаконно забрали, даже если их не повредили.

— Едем без остановки — Правительство на три года продлило программу льготного автокредитования — Российские граждане смогут пользоваться льготными кредитами на покупку автомобилей вплоть до 2020 года. Власти рассчитывают, что до конца этого года по программе льготногоавтокредитования будет куплено как минимум 45 тысяч автомобилей.

— Поправки к мантии — Новые законы изменят порядок работы судейского сообщества — "Российская газета" публикует сразу несколько важных федеральных законов, которые вносят поправки в основной, если так можно выразиться, "судейский" закон.

— Вино выводят на чистую воду — В России усиливают контроль за оборотом алкоголя — За месяц Росалкогольрегулированием принято 670 решений о блокировке сайтов, торгующих алкоголем, рассказали "Российской газете" в ведомстве. Такие полномочия служба получила с 16 июня для предотвращения незаконного оборота горячительных напитков. Контроль стоит усилить и в легальной рознице, чтобы выявлять некачественный алкоголь, считают эксперты.

— С цветами на борт — Авиапассажирам могут разрешить не взвешивать дамские сумки, костыли, лекарства и другие вещи — Целый ряд вещей, которые сейчас входят в понятие "ручная кладь", могут быть исключены оттуда, если правительство поддержит изменения в федеральные авиационные правила, которые предложили в министерстве транспорта.

— Море ждет новых судов — На международном морском салоне обсудили будущее судостроения и судоходства — Совсем недавно Россия не обладала всем комплексом компетенций, которые нужны для строительства высокотехнологичных крупнотоннажных судов, но сейчас, благодаря взаимодействию с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, был налажен трансфер технологий с последующей локализацией производства.

— Бумажка станет пылью — Венесуэле пророчат гиперинфляцию в миллион процентов — Номинал национальной валюты Венесуэлы — суверенный боливар — с 20 августа уменьшат на пять нулей и привяжут к криптовалюте "петро".

— Ракеты — в хорошие руки — Россия предложит на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800 "Каракурт", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сегодня журналистам сообщил курирующий в правительстве России оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов. "Эти корабли получились очень удачными, большой тоннаж, хорошее вооружение. И самое главное — "Калибр". У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной", — сказал он.

— Жесткое приземление — Задержан третий фигурант по делу НПО имени Лавочкина — Фигурант скандального уголовного дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево сразу по прилету из Иркутска. Спустившегося по трапу Третьякова на взлетном поле ждали оперативники и сразу доставили в Следственный комитет.

— Шестеро на одного — Значительно расширена компетенция судов присяжных — В России в полную силу заработали новые суды присяжных, состоящие из 6, а не 12, как обычно, заседателей. Поправки, позволившие значительно расширить компетенцию судов присяжных, а значит, и увеличить число подсудимых, которые вправе просить рассмотрения своих дел "судьями из народа", вступили в силу 1 июня. Но первые уголовные дела по новым правилам шестерки народных заседателей стали рассматривать только в конце июля. Примерно полтора месяца ушло на различные организационные моменты.

— Уточнили льготы — Сотрудники Росгвардии получат все положенные выплаты — Поправки сразу в четыре документа предусматривает новый Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", подписанный президентом России. Касается он жизненно важных аспектов для людей, проходящих службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции. А это — десятки тысяч человек. До сих пор многие льготы, выплаты и компенсации на них не распространялись, а касались лишь военнослужащих.

— Не сошлись в стене — Президент США пригрозил остановить работу своей администрации — Президент США Дональд Трамп заявил о намерении приостановить работу администрации, если законодатели от Демократической партии не одобрят программу финансирования расходов по возведению стены на границе Соединенных Штатов и Мексики, а также не поддержат программу Белого дома в части внесения изменений в иммиграционное законодательство. "Я бы хотел "закрыть" правительство, если демократы не поддержат проект по безопасности на границе, в том числе (и по возведению) стены", — написал в "Твиттере" глава Белого дома. По его словам, "Соединенным Штатам необходимо избавиться от лотереи в вопросе приезда иммигрантов и ввести систему, которая основывается на их заслугах".

— Анекдот с географией — Украинских школьников учат жить в вымышленной стране — Сенсационные открытия киевских историков последних лет, гласящие, что Христос и Будда имеют украинские корни, а само население Украины — выходцы из Южной Месопотамии и ведут свой род от древних шумеров, при всей своей курьезности и анекдотичности уже воспроизводятся в школьных учебниках. Например, учебное пособие по географии для 8 класса приучает школьников к мысли, что именно украинцы дали людям хлеб, песню и крылья, и поэтому "американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира".

— Королевский размах — Во Франции продадут самый дорогой дом в мире — Во Франции выставлен на торги самый дорогой дом в мире. Особняк "Кедры" площадью 1672 квадратных метра с прилегающей территорией в 14 гектар расположен на Лазурном Берегу во Франции.

— Дружить против Ирана — США пытаются создать аналог НАТО на Ближнем Востоке — Администрация президента США Дональда Трампа создает новый военно-политический альянс на Ближнем Востоке. Согласно задумке, в него войдут шесть суннитских стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар), Египет и Иордания. Противодействовать "арабское НАТО" (так этот потенциальный союз называют в Вашингтоне) будет Ирану и его влиянию в регионе.

— Беспилотник выйдет из тени — В Британии ужесточили правила обращения с дронами — До пяти лет тюрьмы или тысяча фунтов штрафа (более 82 тысяч рублей) — такое нешуточное наказание отныне грозит владельцам беспилотных летательных аппаратов в Британии за нарушение "Кодекса дронов". Этот свод правил получил юридически обязывающий статус.

— В детсад за счет бюджета — В Берлине отменят плату за дошкольные учреждения — С 1 августа в германской федеральной земле Берлин будет полностью отменена плата за посещение детских дошкольных учреждений. Как сообщает портал телеканала n-tv, берлинские родители не будут платить также за дневных нянь, которые теперь будут получать деньги из земельного бюджета.

— Вспыхнул мангал?— В Сочи восемь человек погибли при пожаре в самострое — По факту пожара в трехэтажном недостроенном здании в Адлерском районе Сочи, который унес жизни восьми человек, возбудили уголовное дело по статье о "причинении смерти по неосторожности". Параллельно с причинами ЧП правоохранители пытаются выяснить, почему там вообще жили люди, а также законно ли возведен этот дом.

— Помогут найти свое дело — В Ульяновской области представителей старшего поколения зовут пройти курсы по ведению собственного дела — Власти Ульяновской области объявили о запуске пилотного образовательного проекта "Серебряный возраст". Его цель — помочь поверить в свои силы людям старше 45 лет, желающим открыть свое дело.

— Отраву готовили на дому — В Подмосковье закрыли нарколабораторию — 20-летнее заключение грозит приезжему из Хабаровского края, арестованному подмосковными полицейскими в Балашихе по подозрению в незаконном производстве наркотиков. Об этом сообщила руководитель пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

— Попались на взятке — Верховный суд подтвердил срок адвокату — Коллегия Верховного суда России по уголовным делам рассмотрела апелляционные жалобы на приговор 39-летней бывшей сотруднице отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии и 41-летнему адвокату, которые были осуждены за получение крупной взятки.

— Морально пострадавшие — В Москве расследуется убийство отца тремя его дочерьми — Останкинский районный суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания двух сестер 17 и 19 лет, подозреваемых в убийстве своего отца. Заседание проходило в закрытом режиме, так как одна из девушек не достигла совершеннолетия. Решение по третьей — 18-летней сестре — будет вынесено в ближайшее время. Скорее всего, оно будет таким же. Суду явно не хватило предоставленных доказательств, чтобы понять, следует ли заключать девушек под стражу или можно ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Следователям же просто не хватило времени на сбор таких доказательств. Поэтому судья и дал еще 72 часа.

— Приходите на скрининг — Москвички внимательнее мужчин к здоровью — Более 20 тысяч москвичей откликнулись на приглашение департамента здравоохранения столицы пройти онкоскрининг с целью ранней диагностики рака.

— Управдом проверит мужа — Правительство упростило получение субсидий на оплату ЖКХ — Правительство упростило россиянам получение субсидий на оплату услуг ЖКХ. У граждан больше не будут требовать справку о составе семьи.

— Собянин продолжает встречи с избирателями в качестве кандидата в мэры — В столице будет создана программа "Мой район", по ней благоустроят парки, водоемы в бывших промзонах. Реконструируют около 80 процентов территорий близ Москвы-реки и Яузы. Об этом кандидат в мэры Сергей Собянин заявил сегодня на встрече с коллективом концерна "КРОСТ", на котором разрабатываются новые технологии строительства и производства отделочных материалов для нужд города.

— Не пил мальчик — В Подмосковье начался процесс по громкому делу — Железнодорожный городской суд Подмосковья должен был 30 июля приступить к процессу по громкому делу обвиняемого в халатности судмедэксперта Михаила Клейменова, который в 2017 году нашел 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего в Подмосковье в ДТП шестилетнего мальчика.

— Дали по "Колпаку" — Военная полиция получает новую технику и средства защиты — Армейские полицейские из комендатур Восточного военного округа на территории Амурской и Еврейской автономной областей стали более мобильными и защищенными. Их арсенал пополнился внедорожниками УАЗ3163015 АП "Патриот", новыми противоударными шлемами и щитами.

— На пониженных тоннах — Биржа вводит ограничения на торгах топливом — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) вводит новые ограничения на торгах нефтепродуктами. Скорректированные правила не позволят участникам рынка не только резко повышать цены, как было в апреле-мае, но и обваливать их, что наблюдалось в июле. По оценкам экспертов, это снизит волатильность на бирже и в целом станет благом для потребителей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Семья Ярошенко получила визу в США — Но препятствием для поездки стали финансовые трудности — Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20-летнему тюремному сроку, получили американскую визу. Об этом "Известиям" рассказала жена заключенного Виктория Ярошенко. По ее словам, из-за финансовых трудностей семья пилота пока не может приобрести билеты. При этом визит родных чрезвычайно важен и для самого заключенного тюрьмы "Данбери" — его супруга собирается добиться оказания Константину Ярошенко необходимой медицинской помощи.

— Персонажи Гарри Поттера расскажут психологам о характере — Ученые выяснили, как симпатии к героям фильма влияют на поведение людей — В преддверии 31-го июля — дня рождения знаменитого волшебника Гарри Поттера и его создательницы Джоан Роулинг — ученые Южно-Уральского государственного университета выяснили, как на человека влияет массовое кино. Согласно полученным выводам, зная о том, с каким персонажем идентифицирует себя конкретный человек, можно предсказать его поступки в будущем.

— Бизнес выводят из тени санкциями — Штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации предлагают увеличить в 40 раз — Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают ужесточить. Если нелегальный бизнесмен не желает выходить из тени, за это должен полагаться штраф в размере до 30 тыс. рублей. Такую инициативу подготовила группа депутатов-единороссов во главе с Владимиром Афонским (проект есть у "Известий").

— Минсельхоз предлагает отдать молочной продукции отдельную полку — Правительство на этой неделе решит вопрос нового зонирования в торговых сетях — Продукцию, состоящую исключительно из молока, Минсельхоз предлагает поставить на отдельную полку в магазинах. Таким образом товары будут выделяться на фоне тех, в которых есть и другие компоненты — например, пальмовое масло. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства. Новое зонирование поможет покупателям сделать выбор быстрее — им не придется тратить время на изучение состава продукта, уверены в министерстве.

— Риск рецессии в России снизился до 20% — Экономический рост в стране может превысить 2% — Вероятность рецессии в России уменьшилась с 50% в начале 2017 года до 20%. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ имени Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия". В целом российская экономика сейчас может расти темпами выше 2%. Это превышает ожидания Минэкономразвития в 1,9% роста по итогам этого года и 1,4% — в следующем. Однако в мировой экономике в целом и в российской в частности может произойти замедление экономического роста в результате развернувшихся торговых войн, отмечают эксперты.

— Для генералов создали Центр военных игр — Там можно потренироваться в развертывании фронта или проведении крупномасштабной войсковой операции — В Вооруженных силах начал работу Центр военных игр (ЦВР). Он создан на базе Военной академии Генштаба. "Играть" в войну будут генералы — слушатели академии. Здесь можно потренироваться в развертывании фронта или проведении крупномасштабной войсковой операции. Центр оборудован с учетом новейших достижений информационных технологий.

— Санкции с потерями: Германия лишилась более 60 тыс. рабочих мест — Немецкая оппозиция заявила, что официальный Берлин игнорирует негативные последствия антироссийских мер — Из-за введенных Евросоюзом в 2014 году санкций в отношении России Германия к настоящему моменту потеряла более 60 тыс. рабочих мест. Тем не менее Берлин продолжает оставлять эту проблему без внимания. Об этом "Известиям" заявил член комитета бундестага по экономическим делам Маркус Фронмайер. По данным проведенных в ФРГ социологических опросов, около 60–70% граждан страны выступают за нормализацию отношений с РФ.

— Снизить смертность на дорогах предлагают с помощью технологий — Минпромторг занимается разработкой отечественной системы распознавания пешеходов и препятствий — Внедрение технологии распознавания пешеходов и других препятствий снизит аварийность на российских дорогах, считают в Минпромторге. Разработка отечественной системы предусмотрена в рабочей версии нацпроекта "?Безопасные и качественные автомобильные дороги". Использование технологий экстренного торможения уже обязательно в новых грузовиках и автобусах в Европе, с 2022 года аналогичная норма будет действовать для легковых машин в США, отмечают эксперты.

— Мусорные тарифы сделают предсказуемыми — ФАС и Минстрой проследят за ростом стоимости вывоза отходов — Тарифы на вывоз и переработку мусора предлагается планировать не на 2–3 года, как сейчас, а сразу на период до 10 лет. С такой инициативой выступило Минприроды в проекте изменений к порядку разработки территориальных схем обращения с отходами ("Известия" ознакомились с документом). По словам экспертов, это поможет лучше ориентировать как население, так и операторов по вывозу мусора в регионах — им будет проще формировать свои инвестиционные планы.

— "Ставрополь" защитят "Панцирем" — Малые ракетные корабли вооружат новейшим зенитным комплексом — Определен корабль, который первым получит на вооружение морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М". Им станет заложенный в начале июля "Ставрополь". Это малый ракетный корабль (МРК) серии "Буян-М". После опытной эксплуатации "Панцирями" начнут оснащать "Буяны" и корабли других проектов. Это сделает их менее уязвимыми для атак с воздуха, позволив эффективно бороться с авиацией, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.

— Обеззараживающие лампы в поездах могут быть опасны для пассажиров — Минэкономразвития не поддержало проект Минтранса, предполагающий их установку в железнодорожных составах на территории ЕАЭС — Специальные лампы для обеззараживания воздуха, которые установлены в российских поездах, могут быть опасны для пассажиров. Об этом со ссылкой на исследование ученых сказано в заключении Минэкономразвития на проект Министерства транспорта. Речь идет об амальгамных лампах, содержащих ртуть. Если их разбить, возможно негативное влияние на здоровье людей.

— Россию позвали в город будущего — Египет предложил Москве перенести посольство в новую столицу страны — Посольство РФ в Каире может переехать в новую столицу Египта уже к концу 2018 года. Как сообщили "Известиям" два источника в российских дипломатических кругах, в данный момент Россия прорабатывает такую возможность. По их словам, предложение, поступившее от египетской стороны, находится на стадии согласования. Эту информацию подтвердил и глава информационного бюро египетского посольства в Москве Айман Муса Мустафа. Он также уточнил, что Каир предложил перенести свои диппредставительства в новую столицу 90 странам.

— Идут на Север: терминалы Шереметьево ждут свой "Аэроэкспресс" — Новая ветка из Москвы к терминалам В и С позволит избежать транспортного коллапса — Новая ветка "Аэроэкспресса" может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта Шереметьево, где в мае открылся новый терминал внутренних линий B. Переговоры об этом сейчас активизировали "Российские железные дороги" (РЖД), компания "Аэроэкспресс" и Шереметьево, рассказали "Известиям" источники в авиационной отрасли. Проект может быть реализован в течение 1–2 лет. Эти сроки напрямую увязаны с планируемым завершением в 2019 году строительства терминала С и его интеграции с В.

— Криминальная база: куда попадут совершившие преступления военные — Минобороны создаст электронный банк данных злостных нарушителей дисциплины — Военная полиция (ВП) сформирует автоматизированную базу данных военнослужащих — преступников и злостных нарушителей дисциплины. В ней будет храниться информация о военнослужащих, резервистах и гражданском персонале Вооруженных сил, совершивших уголовные преступления, самовольно оставивших части, а также совершивших грубые дисциплинарные проступки. Ранее такие данные не аккумулировались в одном месте. Новая база данных поможет военным полицейским быстро установить прошлое того или иного военнослужащего. Эксперты считают, что появление базы данных положительно скажется на профилактике правонарушений, а также пригодится при принятии кадровых решений.

— Названы страны с самым быстрым интернетом — Британские исследователи провели оценку качества интернет-соединения по всему миру и выявили 50 стран с самым быстрым широкополосным интернетом — На первом месте по скорости соединения оказался Сингапур. Также среди лидеров оказались Швеция, Дания, Норвегия, Румыния, Бельгия и еще несколько европейских государств, пишет телеканал "360".

— "Эта тема не должна умереть" — Владимир Путин предложил обсудить с правительством вопрос строительства метро в Красноярске — Тема строительства метро в Красноярске "не должна умереть". Об этом президент России Владимир Путин заявил на рабочей встрече в Кремле с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. Глава государства предложил обсудить эту тему вместе с правительством и Минфином. На встрече также обсуждались вопросы пространственного развития регионов, о которых российский лидер говорил в своем послании Федеральному собранию.

— Вклад в полуостров — Действие Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя могут продлить до 2022 года, а объемы ее финансирования предлагают увеличить. С соответствующей инициативой выступило Минэкономразвития. Об этом было объявлено на совещании по реализации ФЦП полуострова, которое прошло под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Программа была принята в августе 2014 года и начала реализовываться с 2015-го.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Правообладатели подвели итоги пяти лет борьбы с нелегальным контентом — За пять лет, что в России действует антипиратское законодательство, потребление нелегального контента по-прежнему слишком велико, считают правообладатели. Основные их претензии сейчас адресованы поисковику "Яндекса".

— Роскошь стала скромнее — Продажи "люкса" в России стабилизировались: после "аномального" роста оборотов в 2016-м "дочки" глобальных брендов отчитались о снижении в 2017-м. Средний класс затянул пояса, хотя общий прогноз по России — оптимистичный.

— "Инерция бюрократической — Аркадий Дворкович, в прошлом вице-премьер, а сейчас сопредседатель фонда "Сколково", рассказал в интервью РБК об обстоятельствах ухода из правительства, причинах бензинового кризиса и отношении к пенсионной реформе.

— Почему интернет-компании не приступили к хранению информации — Интернет-компании не могут исполнять требования "закона Яровой" из-за отсутствия поясняющих его подзаконных актов. В частности, до сих пор непонятно, как именно компании должны передавать данные правоохранительным органам.

— Институт Адизеса выяснил отношение российских компаний к пожилым кадрам — Треть российских компаний не готовы принимать на работу предпенсионеров, показал опрос Института Адизеса. При этом 25% работодателей не предлагают пожилым сотрудникам уходить, полагая, что квалификация не зависит от возраста.

— Инвестиционное страхование жизни останется самым быстрорастущим рынком" — Почему банки сохранят статус главного канала продаж ИСЖ, что такое полисы четвертого поколения, РБК+ рассказал гендиректор страховой компании "ВСК — Линия жизни" Олег Воляник.

— Неустроенные полисы — Страховщики готовы в массовом порядке покинуть рынок обязательного страхования ответственности застройщиков. Виной тому банкротство ряда компаний Urban Group, за которым последовало ужесточение нормативов от регулятора.