МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Финляндия оправилась от последствий российского продуктового эмбарго и вернулась к объему экспорта до российских санкций, рассказал РИА Новости руководитель программы экспортного развития Food From Finland Эса Вранг. Масло теперь продают в Саудовскую Аравию, а яйца — в Японию и Гонконг, привел он примеры.

Четыре года назад, в августе 2014 года президент России Владимир Путин запретил импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По итогам 2017 года экспорт продуктов питания из Финляндии составил 1,6 миллиарда евро, достигнув уровня 2014 года — до введения Россией продуктового эмбарго. Цель Хельсинки — рост экспорта продуктов до 3 миллиардов евро к концу 2020 года.

"То, что мы потеряли на российском экспорте, за три года мы сумели нагнать на других рынках. Хитами экспорта остаются молочные продукты, напитки и мясо", — сказал Вранг. Локомотивом продуктового экспорта стало сливочное масло. Его поставки выросли в такие страны, как Швеция, Дания и Польша.

"Были открыты новые рынки. Например, Франция, куда поставки финского сливочного масла за последние пять лет увеличились в десять раз, достигнув 65 миллионов евро в 2017 году", — заявил представитель Food From Finland. Одним из самых экзотических новых рынков стала Саудовская Аравия, куда финское сливочное масло стало поставляться с 2017 года.

Помимо молочной продукции растет экспорт других продуктов. Финская птицефабрика Munax увеличила в 2018 году экспорт яиц в Японию и Гонконг, ведутся переговоры с Южной Кореей.

"Производство финских яиц является этичным и экологичным, у нас не встречается сальмонелла, мы не используем антибиотиков, в Финляндии чистая вода и остальные условия тоже намного лучше, чем во многих других странах. Это наш козырь на азиатском рынке", — рассказала исполнительный директор Munax Янне Торикка в интервью телерадиокомпании Yle.

Занимает свою нишу в странах Азии и финская свинина. Поставками занимаются такие финские компании как Atria и HKScan.

Только в 2018 году презентации финских продуктов прошли в Берлине, Дубае, Токио, Шанхае, Амстердаме и других городах.

Программа Food From Finland объединяет более 100 финских производителей продуктов питания, включая такие известные компании как Valio Oy, Fazer, Hartwall Oy Ab, Kesko, Kyro Distillery Company, Leader Foods Oy, Myllyn Paras Oy, Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, Pernod Ricard Finland Oy и другие.