МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности России в июле снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1 процентный пункт, составив минус 4%, последний раз столь низкое значение ИПУ в "обработке" фиксировалось более полутора лет назад, в ноябре 2016 года, сообщили в Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

При этом эксперты полагают, что пессимизм временный, отмечая, что промышленность находится в зоне, хотя и слабого, но устойчивого экономического роста.

Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции и ожидаемой тенденции выпуска продукции.

"Исходя из обобщенных мнений руководителей крупных и средних промышленных предприятий, участвующих в конъюнктурных опросах, второй месяц подряд наблюдается фоновое ухудшение их настроений относительно состояния делового климата в возглавляемых ими организациях. В первую очередь, это относится к двум ключевым показателям промышленной деятельности — производству и спросу", — показали результаты опроса.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на незначительный пессимизм, присутствующий в оценках респондентов в последних опросах, можно утверждать, что промышленность находится в зоне, хотя и слабого, но устойчивого экономического роста. "Данная тенденция наблюдается более двух лет с разовыми помесячными снижениями в конце прошлого года. Учитывая вышесказанное и помесячную динамику индекса промышленного производства Росстата, можно ожидать роста промышленности в 2018 году примерно на 2,4%", — пишут в ВШЭ. Минэкономразвития РФ в своем прогнозе ожидает роста промышленности по итогам года на 2,5%.

ПЕССИМИЗМ ВРЕМЕННЫЙ

"На основании некоторого пессимизма, проявленного в последние два месяца в оценках респондентов, говорить об акцентированном ухудшении деловой активности российской промышленности и, тем более, о ее переходе в фазу рецессии, явно преждевременно. Подобные статистические "выбросы" достаточно часто встречаются в помесячной динамике конъюнктурных опросов и могут носить субъективный оценочный характер для какой-то части респондентов", — полагает Директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович.

Например, по его словам, это может происходить под давлением наступления сезона отпусков, когда приходится менять устоявшиеся управленческие схемы из-за отсутствия специалистов, или в связи с объявленным повышением НДС. "Однако, учитывая, что российские предприниматели — самые предприимчивые предприниматели в мире, т. к. они находятся в постоянном регуляторном тренинге, их никакими НДС, ЕСН, НДФЛ, таможенными и неналоговыми сборами не запугать", — уверен он.

Остапкович отмечает, что само по себе повышение НДС на 2 процентных пункта пройдет практически незамеченным для экспортоориентированных промышленных предприятий, преимущественно добывающей промышленности, в силу установленного порядка по возврату НДС. В меньшей степени пострадают представители крупного отраслеобразующего бизнеса. В худшей ситуации окажутся средние и малые предприятия, функционирующие в конкурентной среде, и виды экономической деятельности, имеющие высокий объем промежуточного потребления, к которым, в первую очередь, относится пищевая промышленность.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Аналитики обращают внимание, что структурно промышленность развивается достаточно равномерно. Среди подотраслевых лидеров по совокупным оценкам деятельности предприятий можно выделить респондентов, представляющих химическое производство, нефтедобычу, деревообрабатывающую промышленность, отдельные профили транспортных средств, особенно железнодорожных.

"К сожалению, в последних опросах возрос пессимизм у бывших лидеров – представителей пищевой промышленности и фармацевтики. С незначительными перебоями, но преимущественно в позитивной зоне функционируют производители электрического оборудования. Несмотря на санкционное давление и китайский демпинг, пытаются сохранить свои позиции металлурги", — свидетельствуют результаты опроса.

Исходя из мнений участников июльского опроса, металлургия вошла в зону неопределенности; как правило, при этом предприниматели сокращают горизонты стратегического планирования своих предприятий, особенно по линии инвестиционного и инновационного развития. В то же время аутсайдер последних двух лет – "производство строительных материалов" — начал подавать заметные позитивные сигналы.

Среди основных факторов, лимитирующих деятельность российских промышленных предприятий, в первую очередь, выделяются слабый инвестиционный и потребительский спрос, а также неопределенность экономической ситуации.

В отчетном месяце наблюдалось незначительное превышение доли предприятий обрабатывающей промышленности, у которых выросли запасы готовой продукции на складах, над долей тех, где они сокращаются (12 и 11%, соответственно). Вместе с тем, подавляющее большинство респондентов (77%) сообщили, что объем запасов готовой продукции на складах предприятий в июле не изменился.

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по обрабатывающей промышленности средний уровень загрузки производственных мощностей, как и в июне, составил 64%. Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей среди обрабатывающих производств традиционно являлись предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (74%), а также бумагу и бумажные изделия (72%). Значение этого показателя было ниже в организациях, занятых производством табачных изделий (54%) и напитков (53%).