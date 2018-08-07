МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Минэкономразвития раскритиковало проект приказа Минкомсвязи об утверждении требований к оборудованию для хранения интернет-компаниями трафика по "пакету Яровой", следует из заключения, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Как отмечается в заключении, по итогам рассмотрения проекта и обсуждения его с участниками отрасли был выявлен ряд замечаний. В частности, по мнению Минэкономразвития, проект противоречит действующему законодательству, а приобретение необходимого оборудования и программно-технический средств потребует значительных финансовых затрат.

Кроме того, Минэкономразвития указывает на отсутствие оборудования, соответствующего требованиям, указанным в проекте.

Как отмечает Минэкономразвития, предлагаемые требования возлагают на каждую компанию обязанность по хранению всей информации как минимум в двух экземплярах, а для этого необходимо, помимо уже существующих хранилищ, сформировать отдельные резервные хранилища всех своих данных.

ОЦЕНКА ЗАТРАТ

Согласно приведенной в заключении оценке, единовременные суммарные затраты двух крупнейших интернет-компаний – "Яндекса" и Mail.ru Group – могут составить порядка 8,8 миллиарда рублей (3,6 миллиарда рублей и 5,2 миллиарда рублей соответственно). Кроме того, амортизация?и увеличение трафика приведут к периодическим (ежегодным) затратам?не менее 1 миллиарда рублей. При этом расчеты не учитывают затрат?на хранение "объемного контента" и исходят из оптимистичного сценария. Минэкономразвития также обращает внимание на то, что при данных расчетах были учтены лишь два крупнейших организатора распространения информации (ОРИ), при этом в настоящее время?в реестре ОРИ содержится 98 записей.

"Учитывая вышеизложенное… Минэкономразвития России считает необходимым рекомендовать разработчику (Минкомсвязи – ред.) внести изменения в текст проекта приказа, в соответствии с которыми на ОРИ не будет возлагаться обязанность?по созданию отдельных резервных хранилищ, а будут использованы уже имеющиеся", — говорится в заключении.

Кроме того, Минэкономразвития обращает внимание?на необходимость проведения оценки всех предполагаемых проектом расходов, учитывая объемы генерируемого и хранимого контента ОРИ, актуальной рыночной стоимости требуемого оборудования, наличия его на рынке в требуемых объемах по всем ОРИ, включенным?в соответствующий реестр. "Без проведения полной оценки требуемых ресурсов?для реализации проектируемых требований сделать вывод о целесообразности выбранного разработчиком способа решения заявленной им проблемы?не представляется возможным", — отмечает Минэкономразвития.

ДРУГИЕ ЗАМЕЧАЕНИЯ

Помимо этого, министерство считает необходимым внести соответствующие уточнения либо в этот проект акта, либо в правила хранения трафика по "пакету Яровой", которые однозначно установят отсутствие у ОРИ обязанности по хранению идентичной по содержанию информации, получаемой при просмотре пользователями онлайн-трансляций различных телеканалов, спортивных мероприятий и иных аналогичных событий.

Как отмечает Минэкономразвития, проектом устанавливаются идентичные требования для всех ОРИ?вне зависимости от их социальной значимости, количества активных пользователей и прочих параметров. Таким образом, ОРИ, имеющие небольшое количество пользователей, обязаны закупать ПО и оборудование, аналогичное используемому крупнейшими компаниями. Минэкономразвития рекомендует рассмотреть возможность проведения дифференциации ОРИ в зависимости от количества активных пользователей, социальной значимости и иных параметров.

"Более того, информационные системы каждого ОРИ имеют уникальную архитектуру и специфичный набор интерфейсов, что делает невозможным внедрение типового решения программно-аппаратного технического средства ОРИ", — подчеркивается в заключении.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна была заработать в полном объеме с 1 июля текущего года, однако затем было решено смягчить ее для операторов связи. Правительство в апреле утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой". Согласно этому документу, операторы с 1 июля 2018 года обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев. С 1 октября операторы обязаны будут хранить интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Для интернет-сервисов послаблений не сделано.