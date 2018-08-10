МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июле выросли на 2,9% в годовом выражении, а в месячном — на 0,2%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Показатель в месячном выражении совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. В годовом выражении эксперты ожидали ускорения инфляции до 3%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за июль в месячном исчислении составила 0,2%, в годовом — 2,4%. Аналитики ожидали роста в годовом выражении лишь на 2,3%.

Цены на продовольствие в США в июле в месячном выражении выросли на 0,1%, на энергоносители — снизились на 0,5%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 1,4%, а энергоносители — на 12,1%.