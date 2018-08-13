МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Rating (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Стабильный прогноз для Москвы отражает аналогичный прогноз для рейтинга России, отмечает агентство. Долгосрочный рейтинг города связан, а также и ограничен, долгосрочным рейтингом России в иностранной валюте.

S&P вместе с этим отмечает, что все еще умеренный экономический рост и централизованная институциональная база продолжают ограничивать внутреннюю кредитоспособность Москвы.

В ближайшие три года агентство ожидает ухудшения кредитных показателей Москвы в связи с новыми президентскими указами и планами властей города по ряду крупных долгосрочных проектов.

Агентство не рассматривает сценарий понижения рейтинга Москвы, поскольку оценка собственной кредитоспособности города (SACP) на одну ступень выше долгосрочного рейтинга Москвы. Рейтинг города может быть повышен в случае аналогичного рейтингового действия для России.