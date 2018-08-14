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КОММЕРСАНТ

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— Чистой воды налог — Минфин опубликовал проект поправок к Налоговому кодексу, предполагающих введение в России с 2020 года экологического налога. Он призван заменить действующую плату за негативное воздействие на окружающую среду. Появление нового налога не предполагает увеличения ставок платежей, однако должно сильно ужесточить режим уплаты и, видимо, его фактические сборы. Бизнес, Минприроды и эксперты считают, что в текущем виде проект может лишить регионы поступлений, которые сейчас расходуются ими на компенсацию ущерба среде. Минфин, в свою очередь, указывает на то, что федеральный бюджет уже сейчас расходует на экопрограммы средства налогоплательщиков.

— Переход от "малых групп" к большому саммиту — Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Анкару, где сегодня проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Одна из их главных тем — ситуация в Сирии, в том числе подготовка к намеченной на 7 сентября в Стамбуле встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. На ней планируется обсудить политическое урегулирование в Сирии. Но еще более насущный вопрос сегодняшних переговоров — решение судьбы сирийской провинции Идлиб, примыкающей к турецкой границе.

— Слова чиновников не дошли до документов — С 1 июля изменился порядок банковского сопровождения расчетных счетов застройщиков. Однако до сих пор банки не смогли получить от ответственных ведомств пояснения по спорным положениям закона, что порождает правовую неопределенность и существенные риски получения как санкций от регулятора, так и исков со стороны дольщиков. Эксперты считают опасения банкиров оправданными. В ЦБ сообщили, что Минстрой уже подготовил разъяснения, которые будут направлены в уполномоченные банки в ближайшее время.

— Авиабилеты легли на курс — Очередная девальвация рубля приведет к подорожанию авиабилетов: в среду курс Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), по которому рассчитывается рублевый эквивалент для зарубежных рейсов, вырастет, по данным источников "Ъ", с текущих 63,5 руб./$ и 73,5 руб./€ примерно до 68,5 руб./$ и 78 руб./€. На фоне падения рубля спрос на авиабилеты за рубеж вырос более чем на 30%. Но авиакомпании о корректировке своих тарифов говорят осторожно: резкое подорожание накануне низкого сезона может негативно сказаться на спросе.

— Страховщики недобрали прибыли — Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Госдуму расчеты, их которых следует, что компании за 15 лет недобрали по ОСАГО более 73 млрд руб. прибыли. Закон об "автогражданке" ограничивает прибыльность этого бизнеса 5%, однако с 2003 по 2017 год итоговый финрезультат оказался в семь раз хуже — всего 0,7%. Начавшееся расширение практики выплат возмещения ремонтом улучшило ситуацию с убыточностью ОСАГО, однако компании уверяют, что им этого недостаточно, и ждут обещанной ЦБ осенней тарифной реформы.

— Скорбные звуки лиры — Нацбанк Турции объявил о мерах по борьбе с валютным кризисом в стране, они оказались исключительно ситуативными — турецкая лира вчера лишь замедлила падение к доллару, достигнув уровня 7,24 TL/$. Перспектива кредитного кризиса и жесткой посадки турецкой экономики в 2019 году становится реальной. Если поводом для обвала лиры служили санкции США против глав МВД и Минюста Турции и рост экспортных пошлин США на турецкие металлы, то причиной долгосрочных проблем выглядят вмешательство президента Турции в денежно-кредитную политику национального банка и недоверие рынков к плану бюджетной консолидации, разрабатываемому зятем президента, министром финансов Бератом Албайраком.

— Вперед и с пенсией — Тема пенсионной реформы стала ключевой в агитационных кампаниях КПРФ и "Справедливой России" в большинстве выборных регионов. В некоторых регионах коммунисты проведут шествия "Позорный полк" и "Позорная рота" — они пронесут по улицам портреты депутатов, поддержавших реформу. Единороссы, напротив, стараются пенсионной темы избегать. Политолог отметил, что впервые за несколько лет на региональных выборах у системных оппозиционных партий появилась настоящая "протестная тематика".

— Исполнители на разогреве у избирателей — После голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября молодые москвичи смогут бесплатно посетить концерты в "Олимпийском", на которых выступят популярные исполнители. Среди них — певица Полина Гагарина, рэпер Кравц и представители лейбла Black Star. По словам председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Валентина Горбунова, это традиционный для столицы способ "поощрить" молодых избирателей: аналогичные концерты комиссия уже организовывала на президентских выборах 2018 года. По словам эксперта, концерты призваны повысить явку и число голосов за действующего мэра Сергея Собянина.

— Сергею Лемешевскому вернули отчество и поменяли адвоката — Бабушкинский суд Москвы вновь санкционировал арест бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в хищении 332,5 млн руб. путем необоснованных выплат адвокатскому бюро "Третьяков и партнеры". Первое решение о заключении топ-менеджера под стражу было отменено Мосгорсудом (МГС) из-за того, что следствие неверно указало в ходатайстве отчество обвиняемого. На этот раз заседание и вовсе едва не сорвалось: в суд не пришел адвокат Сергея Лемешевского, и несколько часов не удавалось найти ему замену, а затем еле успели привезти из СИЗО и самого подследственного.

— От Юнус-Бека Евкурова ждут последнего слова потерпевшего — Адвокаты ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева, которого в Ингушетии судят в том числе за оскорбление представителя власти, намерены добиться принудительного привода в суд главы республики Юнус-Бека Евкурова. Сам высокопоставленный чиновник, который проходит по делу потерпевшим, неоднократно не являлся по судебным повесткам, ссылаясь на занятость. Защита оппозиционера также намерена вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей экспертов, на заключении которых главным образом построено обвинение. Адвокаты не верят в объективность экспертизы.

— Суд отправил ортофотопланы вверх по инстанции — В Санкт-Петербурге началось судебное разбирательство по громкому уголовному делу о хищении почти 70 млн руб., выделенных из федерального бюджета Минобороны в рамках подготовки уточненной заявки РФ в комиссию по границам континентального шельфа ООН на расширение российской территории в Арктике. По версии следствия, начальник управления навигации и океанографии Минобороны Сергей Травин, его подчиненный Леонид Шальнов, заместитель начальника производства ФКУ "280 Центральное картографическое производство ВМФ" Алексей Глазко перечислили средства ООО "Управляющая компания "Проминвест"" за проведение работ, в которых не было никакой необходимости. Впрочем, процесс быстро завершился: 224-й гарнизонный военный суд (ГВС) решил передать дело в вышестоящую инстанцию, поскольку оно содержит секретные материалы.

— Пешеходам готовят пути наступления — Минтранс разработал инструкцию по развитию пешеходных пространств для крупных городов. Среди рекомендаций — установка уличной мебели, питьевых фонтанов, качелей, киосков с едой, организация для горожан бесплатного Wi-Fi и электрических розеток по ходу маршрута. Многие из решений, к примеру по организации движения пешеходов на бульварах, уже применяются в Москве. В регионах документ Минтранса поддержали, заметив, что на его выполнение потребуется дополнительное финансирование.

— Адвокатскую тайну сберегли от полиции — В Санкт-Петербурге впервые полицейское дознание попыталось наказать адвоката за неявку на допрос в качестве свидетеля по делу его клиента. Однако суд отказался штрафовать защитника, признав вызов его на допрос незаконным. О том, что в России "продолжают оставаться массовыми посягательства на адвокатскую тайну и незаконные допросы адвокатов", говорится в справке Федеральной палаты адвокатов (ФПА) для доклада РФ на сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.

— Женский протест в формате шествия — Столичные власти заявили о незаконности акции "Марш матерей", проведение которой планируется в Москве 15 августа. В мэрии указывают, что мероприятие в поддержку фигуранток так называемого дела "Нового величия" не было согласовано. Организаторы отвечают, что и не пытались подавать заявку, так как в столице крайне сложно согласовать публичную акцию. По их словам, состояние девушек в СИЗО ухудшается с каждым днем, поэтому акцию с требованием перевести их под домашний арест нужно провести как можно скорее.

— Суд оставил оценки педагогам — В понедельник выпускник новосибирской гимназии пытался оспорить в суде оценку, полученную на госэкзамене по обществознанию в июне 2018 года. Ранее участники ЕГЭ жаловались в суд только на процедуру его проведения. Несмотря на то что истец получил отказ в удовлетворении требований, процесс вскрыл новые проблемы в системе оценивания творческих заданий ЕГЭ. Ранее на несправедливые оценки массово жаловались участники экзаменов по иностранным языкам: в ряде регионов РФ ноль баллов за эссе получили от 5,5% до 56% сдающих. В образовательном сообществе указывают на недоработки в критериях оценки заданий ЕГЭ и призывают для повышения объективности включить в экзамены по гуманитарным дисциплинам устную часть.

— Бухарест требует продолжения арестов — Румынию захлестнула волна протестов, цель которых — добиться отставки правительства и избавить страну от коррупции. Манифестации были спровоцированы смягчением антикоррупционного законодательства, инициированным правящей Социал-демократической партией (СДП). Благодаря принятым поправкам осужденный за превышение полномочий лидер СДП Ливиу Драгня может выйти на свободу почти на два года раньше срока. Сам господин Драгня утверждает: протесты в стране организует оппозиционный президент Клаус Йоханнис, который лишен реальных полномочий в парламентской республике, но хочет сконцентрировать власть в своих руках.

— Доллар меняет курс Ирака — Ирак стал первой страной, по которой ударило возвращение американских санкций против Ирана. Товарооборот двух соседних стран в минувшем году составил около $13 млрд. Но после заявления иракского премьера Хайдера аль-Абади, что Багдад будет соблюдать санкции США, Центробанк Ирака сразу же уведомил коммерческие банки о запрете на проведение долларовых трансакций с иранскими банками. Решение далось непросто: связи с Ираном играют важную роль в экономике Ирака. Более того, политическое влияние Ирана на Ирак таково, что при желании он вполне может повергнуть соседнюю страну в хаос.

— Баланс ЦБ и предложения — В понедельник биржевой курс доллара впервые с апреля 2016 года закрылся выше уровня 68 руб./$. Риски дальнейшего роста геополитической напряженности вокруг Турции вынуждают инвесторов сократить вложения в валюты развивающихся стран. Впрочем, дальнейшему росту курса доллара на российском рынке противостоят внутренние факторы: временная приостановка покупки валюты со стороны ЦБ, а также стартовавший в России налоговый период.

— От Центрального телеграфа отделяют бизнес — Пока "Ростелеком" пытается договориться с потенциальными инвесторами о реконструкции исторического здания Центрального телеграфа (ЦТ) рядом с Кремлем, девелоперы готовы выкупить соседний бизнес-центр. Этот объект входит в имущественный комплекс ЦТ. Среди претендентов — владелец гостиничной сети Azimut Александр Клячин и Capital Group Павла Те.

— Попутчикам заглянут в кошелек — В рабочей группе по регулированию рынка карпулинга в России возникли разногласия по вопросу налогообложения таких услуг. Правительство Москвы хочет обязать пользователей BlaBlaCar, BeepCar, "Яндекс.Попутка" и других приложений совместных поездок оплачивать расходы водителей только по безналичному расчету, чтобы облегчить взимание налогов с таких платежей. Сами сервисы предлагают, напротив, освободить расчеты пассажиров с водителями от налогообложения.

— Big data с открытой датой — Негосударственные пенсионный фонды (НПФ) готовы направить в Пенсионный фонд России (ПФР) информацию доходах и убытках по счетам каждого из 37 млн клиентов. Она будет раскрываться застрахованным гражданам в случае досрочной смены страховщика. Но до сих пор от ПФР не поступили даже формы предоставления такой информации. Остается открытым и вопрос, как новая система будет работать: на передачу данных остается чуть больше трех месяцев, а на ее тестирование и запуск — чуть больше четырех месяцев.

— Исключению пропишут правила — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в ближайшее время выработать подход к исключению коллекторов из государственного реестра. В настоящее время критерии исключения законом фактически не определены. Регулятор планирует увязать число нарушений с размерами компаний взыскателей, участники рынка настаивают на необходимости уточнения дополнительных критериев грубых нарушений, из-за которых можно покинуть реестр.

— РСПП включился в борьбу за сверхдоходы — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готовит обращение к премьеру с оценкой рисков идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургов и химиков. По расчетам РСПП, капитализация рынка может упасть на 10% и более, разовое падение составит до 3 трлн руб. В союзе готовы представить в правительство альтернативные расчеты фискальной нагрузки и критикуют методику господина Белоусова. Собеседники "Ъ" называют идею "налогом на эффективность", а аналитики говорят о катастрофе для инвестпривлекательности сектора.

— Прибыль до изъятия — ГМК "Норильский никель" опубликовала хорошие финансовые результаты за первое полугодие, показав почти двукратный рост чистой прибыли, рост EBITDA на 77% и заметное снижение соотношения чистого долга к EBITDA — до 1,1. Причиной стала благоприятная конъюнктура мировых рынков, где цены практически на все металлы "Норникеля" выросли на 20–40%. Однако пока не ясно, как на финансовое благополучие компании повлияет инициатива помощника президента Андрея Белоусова по увеличению налогов для металлургов и химиков.

— Природа потерпит пустоту — По данным "Ъ", правительство все же не будет менять руководство геологоразведочного госхолдинга "Росгеология", ее гендиректором будет переназначен Роман Панов. В июне Белый дом утвердил на эту должность экс-главу Минприроды Сергея Донского, но в итоге назначение, видимо, так и не состоится. Кроме того, как и предполагал "Ъ", бывший вице-премьер Александр Хлопонин не получит должность в совете директоров "Россетей", председательство там сохранит действующий глава Минэнерго Александр Новак.

— "Ростелеком" укрепляет сети — "Ростелеком" и российский венчурный фонд Typhoon Digital Development вложили $2,5 млн в разработчика систем программно-управляемых сетей (SDN) Brain4Net. Компания пока не запустила коммерческих проектов и рассчитывает выйти на окупаемость в 2019 году. Подобные решения готовятся применять крупные операторы связи, чтобы снижать затраты на сети и ускорять внедрение новых сервисов.

— Cinematix переносит премьеру — Платформу для инвестиций в кино Cinematix Константина Хабенского и его партнеров еще до запуска покинул один из основателей — владелец компании ICOBox Николай Евдокимов. Партнеры разошлись во взглядах на торговлю токенами проекта. Теперь сроки запуска платформы сдвинулись на конец года, а ее учредители сомневаются в необходимости ранее запланированного ICO.

— Дженерикам ограничивают выход — На фоне конфликта в фармацевтической отрасли по поводу патентной защиты лекарств производители выступают с новыми инициативами. Так, в "АстраЗенеке" считают необходимым запретить регистрировать предельные цены на дженерики до истечения срока патентов. Эксперты считают, что это предложение не будет принято, так как государству выгодно наличие аналогов.

— Сыр покатился по франчайзинговым лавкам — Агрохолдинг "Лукоз", один из крупнейших производителей козьего молока в стране, запустил программу по развитию франчайзинговых магазинов "Сырная лавка". За пять лет под вывеской планируется открыть около ста точек, в том числе в Москве и Подмосковье.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Эксперты не оценили новую политику "В контакте" — В течение месяца крупнейшая российская социальная сеть "В контакте" изменит правила приватности и введет возможность сделать профиль полностью приватным, оставив доступ только своим друзьям. Об этом сообщил на своей странице во "В контакте" управляющий директор компании Андрей Рогозов. Он назвал это изменение самой важной реформой приватности за последние несколько лет.

— Куратор кадровых проектов Кремля может пойти на повышение — Кандидатура начальника департамента регионального кадрового резерва управления президента по внутренней политике (УВП) Антона Награльяна обсуждается на пост замначальника УВП, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к администрации президента. Он может занять место Александра Харичева, возглавившего в июне управление по обеспечению деятельности Госсовета.

— США пересматривают торговые преференции — Речь идет о системе торговых преференций США (GSP), которая появилась в 1976 г., чтобы помогать развивать бедные страны, позволяя им экспортировать тысячи товаров – от комплектующих для автомобилей до ювелирных изделий – без уплаты пошлин. Сейчас эта система действует в отношении 121 страны – от Фиджи до Эквадора. Но с октября Управление торгового представительства США начало изучать, имеют ли право эти страны и дальше пользоваться этой системой.

— Новый терминал "Шереметьево" свяжут с Москвой за 12 млрд рублей — В начале августа министр транспорта Евгений Дитрих провел совещание, на котором было решено, каким образом новый терминал В "Шереметьево" (открыт в мае, пропускная способность – 20 млн пассажиров в год) будет связан с Москвой железнодорожным сообщением. От существующей ветки "Аэроэкспресса" между Белорусским вокзалом и терминалами D, E и F аэропорта (южная зона) будет построено ответвление в северную зону, рассказали "Ведомостям" два участника совещания. Ответвление будет строить РЖД, такой вариант поддержал участвовавший в совещании президент РЖД Олег Белозеров, добавил один из собеседников.

— РСПП открыл книгу жалоб — Изъятие 513,7 млрд руб. сверхдоходов из прибыли 14 российских компаний может привести к разовому снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн руб., говорится в проекте письма РСПП, которое должно было быть направлено 13 августа Владимиру Путину. "Ведомости" ознакомились с текстом, его содержание подтвердили люди, близкие к РСПП и компаниям из "списка Белоусова". Представитель РСПП отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался говорить, получено ли письмо РСПП.

— Morgan Stanley отказался от покупки последнего актива Stockmann в Санкт-Петербурге — Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса "Невский центр" в центре Санкт-Петербурга, рассказали "Ведомостям" два партнера компании и два консультанта, работавших с этим объектом. Еще один консультант знает, что формально переговоры продолжаются, но крайне маловероятно, чтобы эта сделка была закрыта.

— "Росгосстрах" стал меньше, да лучше — Размер премий "Росгосстраха" за первое полугодие этого года сократился на 44,5% до 28,1 млрд руб. против 50,6 млрд годом ранее, следует из его отчетности за II квартал. Выплаты страховщика упали еще сильнее – в 2,4 раза до 22 млрд руб., говорится там.

— Американская Hines продает еще один крупный объект — Американская Hines выставила на продажу складской комплекс общей площадью около 70 000 кв. м в подмосковной Лобне, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам переговоров. Об этом также знают три консультанта, работавших с американской компанией. Причиной продажи они называют то, что у фонда Hines, владеющего этим объектом, заканчивается инвестиционный период. Как правило, фонды покупают активы в недвижимости сроком на 5–7 лет, а склад в Лобне американская компания купила у AIG European Real Estate Partners в 2011 г

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Студенту – место — Какие специальности сегодня самые дорогие и самые популярные? Почему абитуриенты все чаще ищут в вузах "образ жизни, а не конкретную профессию"? Ректоры ведущих российских университетов на пресс-конференции в "РГ" подвели итоги приемной кампании.

— Рубль, лира, юань. Что дальше?— Валюты стран с развивающимися рынками начали дешеветь из-за торговых войн. Что касается российской экономики, то для нее нет серьезных угроз, заверили аналитики. Напротив, укрепляются позиции компаний РФ на мировых рынках.

— Проценты себе на уме — Банки из топ-50 завлекают клиентов ставками по вкладам, которые только кажутся высокими. В большинстве случаев за предложениями кроется масса подводных камней.

— Чья дыра в крыше — Верховный суд защитил права жительницы Рязани, квартиру которой дважды затопило после проведения капитального ремонта. По решению суда, ответственность за ущерб несет Фонд капремонта. Подробности непростого дела — в материале "РГ".

— География истории — Нижегородская область планирует создать туристический кластер Арзамас — Саров — Дивеево, включающий развитие транспортно-логистической сети и создание центра размещения туристов. Об этом в ходе рабочей встречи президенту Владимиру Путину рассказал врио губернатора Глеб Никитин.

— Сменят бомбы на ракеты — Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС собираются серьезно модернизировать. Он сможет нести во внутреннем отсеке шесть, а на внешних подвесках 16 новейших ракет Х-101, дальность полета которых намного превышает 5000 км.

— Партия поможет — Общественные инициативы на местах смогут получить поддержку крупнейшей политической партии — "Единой России", которая создает специальную структуру на базе координационного совета своих сторонников. Концепцию проекта представил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе встречи с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске.

— Скидка за первенца — Новая программа ипотечного кредитования для семей появилась в Хабаровском крае. Жители, у кого в этом году родился первенец, могут рассчитывать на кредит под 5,5 процента годовых. Остальную часть процентной ставки по ипотечному займу возьмет на себя правительство региона, которое из средств краевого бюджета возместит недополученные доходы финансовым учреждениям, выдающим кредит.

— Сетевое лечение — В ближайшие три-четыре года "Ростелеком" готов провести высокоскоростной интернет во все российские школы, заявил глава компании на встрече с Дмитрием Медведевым. Доступ в Сеть получат более 50 тысяч образовательных учреждений.

— Гражданке готовят пятидневку — Страховщики предлагают прописать в законе об ОСАГО пятидневный срок на подачу заявлений о наступлении страхового случая в результате ДТП. Сейчас документ надо оформить в максимально короткие сроки. В какие — не установлено.

— Каспийский экспресс — В следующем году российский лайнер "Петр Великий" впервые в истории будет совершать круговые круизные маршруты по Каспию. Цена на недельный тур может стартовать от 30 тысяч рублей, рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

— Хоккейно-научный чемпионат — 1-9 августа прошел 28-й Всемирный математический конгресс. Накануне конгресса собралась генеральная ассамблея Международного математического союза, которая приняла решение, что следующий 29-й Всемирный конгресс в 2022 г. пройдет в России, в Санкт-Петербурге.

— Без чувства долга — С 2015 года возможностью "личного" банкротства воспользовались 69 тысяч россиян — это 10% от потенциальных банкротов. Как работает процедура освобождения от долгов и возможна ли полноценная финансовая жизнь после этого — разбиралась "РГ".

— Полис не на все случаи — С января этого года россияне заплатили за страховку по кредитам около 42 млрд рублей — это 19% от всех страховых сборов. Полисы примерно на 10 млрд рублей были оформлены на страхование от несчастных случаев и болезней.

— Карты биты — Закон о блокировке банковских карт при подозрении на хищение вступит в силу 26 сентября. Но мошенники, против которых он направлен, воспользовались возникшей паузой и начались попытки опустошить банковские карты граждан.

— Как заработать на президенте США — Белый дом ищет способы заблокировать аудиозаписи экс-сотрудницы администрации, а также предпринять против нее юридические меры. Отмечается, что Омароса Маниголт-Ньюман использовала диктофон во время разговоров с Дональдом Трампом.

— Американское агентство корпорации — Помимо достижения геополитических целей НАТО также служит и реализации экономических целей США. Это, по сути, агентство, предлагающее услуги, но главным образом функционирующее исключительно в интересах американцев. В этой связи Сербии не следует интегрироваться в Североатлантический альянс, если только она не хочет стать рабом Вашингтона, подготовившего бомбардировки Союзной Республики Югославии.

— Домино у бордюра — Минтранс разработал рекомендации для регионов по организации парковок. Основными требованиями стали обеспечение удобного доступа с парковочного места в здания, а также вопрос безопасности дорожного движения.

— И квартира, и "Мерседес" — 13 августа Мосгорсуд рассмотрел жалобу Магомеда Магомедова, брата владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, на арест личного имущества. Суд признал законным обеспечительный арест как квартиры, так и машины обвиняемого в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

— Запишите меня в следователи — 18 августа вступает в силу приказ СК РФ о приеме на работу в комитет. По новым правилам, устанавливается испытательный срок до 6 месяцев. Период болезни и отсутствие по уважительным причинам засчитываться не будут.

— Визит с "Томагавками" — Ракетный эсминец ВМС США USS Carney третьи сутки курсирует по акватории Черного моря. Официальной целью называют проведение операций по обеспечению безопасности на море и расширение возможностей для взаимодействия с союзниками.

— Патруль возвращается — Включенные в состав Росгвардии строевые подразделения вневедомственной охраны начнут проводить пеший патруль улиц и охраняемых объектов. В каждой группе будет как минимум два сотрудника.

— А табачок брось — В РФ могут запретить торговлю жевательным и нюхательным табаком. Соответствующий законопроект внесло в ГД Законодательное собрание Ростовской области. Отмечается, что табачная зависимость от такого табака вырабатывается быстрее.

— По два хвоста в одни руки — Мэрия Тольятти запретила жителям квартир многоэтажек содержать более двух взрослых собак или кошек. Кроме того, обозначены места, где разрешен выгул животных. За нарушение статьи предусмотрены штрафы до 2000 рублей.

— Невский Олимп — Власти Петербурга предложили рассмотреть возможность проведения в Северной столице одной из летних Олимпиад. Однако, по заявлениям городского комитета, для мероприятия такого масштаба городу пока не хватает необходимой инфраструктуры.

— Вологодское барокко — Вологодская Тотьма стала первым городом в списке ассоциации "Самые красивые деревни и городки России". На въездах в исторический центр и центральную часть поселения уже поставили соответствующие указатели.

— Ушел с базы — Аналитики допустили рост цен на "борщевой набор" в августе. На производителей негативно действуют сразу несколько факторов: резкое снижение курса рубля, а также подорожание топлива и удобрений, пояснили эксперты.

— Урожай полез в бутылку — Виноделы прогнозируют рекордный сбор урожая за последние шесть лет в большинстве хозяйств Севастополя и Крыма. Это должно позитивно отразиться на качестве и цене шампанского, вина и коньяка.

— Игры разума — Достижения в учебе и работе на 50 процентов зависят от внешних факторов и еще на 50 — от наследственных. Об этом "РГ" рассказал профессор Бен Эмбридж. Также он объяснил, почему шимпанзе легко решают задачи, которые людей ставят в тупик.

— Садись, десять! — Пятибальная система оценок не отражает реальные успехи ребенка, уверен главный редактор "Учительской газеты" Петр Положевец. "Единицы у нас не ставят по определению, а двойки не ставят, чтобы не снижать рейтинг школы", — отметил он.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— На мусор нашли управу — Минприроды назвало срок создания единого оператора в сфере обращения с отходами. Координатор деятельности региональных операторов будет создан до конца 2018 года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства. О планах создать крупного федерального игрока 6 августа сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По словам экспертов, эта компания подставит плечо бизнесу при реализации проектов строительства мусороперерабатывающих комплексов и рекультивации свалок. Таким образом, будет сдерживаться рост тарифа для населения.

— За руль после фотосессии — Транспортные компании и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок, могут обязать проводить фото- и видеофиксацию предрейсового контроля технического состояния автомобилей и автобусов. С инициативой внесения таких поправок в действующее законодательство выступило Министерство транспорта РФ. По мнению представителей ведомства, фиксация факта прохождения осмотра только на бумажном носителе существенно снижает эффективность контрольно-надзорной деятельности, которая в итоге проводится выборочно и осуществляется в отношении незначительной доли парка транспортных средств. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтранса, окончательное решение будет принято после проведения соответствующих исследований.

— Из Дамаска в Петергоф — В Санкт-Петербург прибыла первая группа детей, которые 1 сентября приступят к занятиям в российских военных учебных заведениях, сообщил "Известиям" руководитель Сирийского культурного центра в Северной столице Ваддах аль-Джунди. По его словам, обучение будет проходить в рамках ранее подписанных Москвой и Дамаском договоренностей. Набор сирийских ребят в российские кадетские корпуса будет осуществляться ежегодно, уточнил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

— Спорт без пены — Роспотребнадзор выступил против продажи пива на стадионах. Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве, пояснив, что подобный шаг будет способствовать алкоголизации населения. Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство примет решение о возврате пива на стадионы в ближайшие месяцы. С 2005 года в России действует законодательный запрет на реализацию пенного напитка на стадионах. В Минэкономразвития уверены: сначала следует проанализировать опыт продажи пива во время чемпионата мира.

— Импульс чемпионата — Чемпионат мира по футболу, который прошел в нашей стране, придал импульс экономике Нижегородской области: по итогам 2018 года местные власти ожидают роста валового регионального продукта на 3%. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил врио губернатора области Глеб Никитин, представляя программу развития вверенного ему субъекта. Руководитель региона рассказал главе государства об итогах работы в первом полугодии — уровне зарплат нижегородцев, объеме инвестиций и госдолга, ходе жилищного строительства и планах по развитию туристической сферы.

— Россияне не оценили путч — Августовский путч 1991 года в представлении 38% россиян является трагическим событием, имевшим губительные последствия. Это следует из результатов опроса "Левада-Центра", с которыми ознакомились "Известия". Россияне полагают: ГКЧП ввел чрезвычайное положение, чтобы закрепиться во власти и сохранить СССР, но четкой программы действий у членов комитета не было. Кроме того, половина опрошенных сомневаются в правоте как ГКЧП, так и Бориса Ельцина. Эксперты отмечают: сегодня для многих россиян стало очевидно — тогда проиграли все.

— Алмаз в Финском заливе — Балтийский флот пополнится подводной лодкой "Алроса" — единственной в мире субмариной, оснащенной водометным движителем. Это делает ее самой бесшумной среди отечественных подлодок типа "Варшавянка", которые в НАТО называют "Черная дыра". "Алросу" переведут на Балтику из Черного моря. Эксперты считают, что она усилит Балтфлот, где в настоящее время почти не осталось субмарин.

— "Мы должны говорить друг с другом" — Делегация французских сенаторов в 2019 году приедет в Москву для встречи со своими российскими коллегами. Об этом в интервью "Известиям" сообщил глава комиссии сената по иностранным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон. Во время беседы политик также рассказал о том, как парламентарии налаживают отношения между странами и почему двусторонние санкции рано или поздно все-таки придется отменить.

— Чрезвычайный инструктаж — При поступлении на работу все новые сотрудники должны сдавать зачет по правилам безопасности и поведения в случае чрезвычайной ситуации. Его необходимо проводить сразу после инструктажа по гражданской обороне (ГО), сказано в рекомендациях МЧС. В ведомстве рассказали, что документ направлен в регионы и распространяется в различных организациях. Работники проходили инструктаж и раньше, но лишь для галочки, отмечают эксперты.

— Леспром поддержат на плаву — Правительство решило продолжить поддержку аграриев, пострадавших от стремительного роста цен на топливо в апреле-мае этого года. Минпромторг готов выделить на эти цели дополнительно 1 млрд рублей. Если ранее резко выросшую стоимость дизеля компенсировали сельхозпредприятиям, то теперь подобную льготу получат и лесозаготовители. В этом году они вынуждены чаще, чем обычно, пользоваться автотранспортом. Минпромторг планирует компенсировать им до 70% от ставки по кредитам, взятым на создание межсезонных запасов топлива и запчастей, узнали "Известия" из документов ведомства.