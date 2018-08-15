МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Алмазодобывающая компания "Алроса", являющаяся одним из крупнейших мировых производителей, совершила первые сделки с иностранными покупателями в рублях. Новую схему опробовали с клиентами из Китая и Индии. По мере необходимости она будет использоваться и в дальнейшем.

Обслуживанием сделки в Китае занимался филиал банка ВТБ в Шанхае. Алмазы были проданы на аукционе, проведенном "Алросой" в Гонконге в июне 2018 года. Причем оплата в рублях, а не в долларах, была предусмотрена контрактом изначально. По словам первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, расчеты в российской валюте никак не повлияли на стоимость самих камней.

"Стоимость товара в местной валюте — китайских юанях — осталась на том же уровне, что и при расчетах в долларах США за счет конкурентоспособного обменного курса, представленного ВТБ Шанхай, крупнейшим оператором на валютном рынке Китая в паре юань/рубль", — заявил Соловьев.

Постоянный партнер "Алросы" из Индии провел оплату одной из плановых поставок алмазов по договору в российских рублях со своего счета в одном из российских банков, название которого не раскрывается.

Член правления, директор "Единой сбытовой организации "Алроса" Евгений Агуреев, подчеркнул, что оплата через зарубежные филиалы российских банков заметно упрощает и ускоряет процесс проведения расчетов, так как нет необходимости использовать корсчета в других банках.

"Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробировали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости", − заявил Агуреев.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", рублевые расчеты на международных рынках позволят избежать понятных рисков в условиях антироссийских санкций, но за это придется заплатить определенную цену. Рубль пока не является достаточно стабильной валютой. Кроме того, не все основные российские товары можно продавать, расплачиваясь национальными валютами стран-партнеров в силу ряда объективных причин. Уход от доллара важен, и меры в этом направлении будут предприниматься, но пока это – достаточно далекая перспектива.

МЕХАНИЗМ УХОДА ОТ ДОЛЛАРА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов отметил, что сделки "Алросы" стоит рассматривать в качестве проверки механизма расчетов в рублях. Он необходим и важен в сложившейся международной обстановке. Но не стоит ждать масштабного перехода на него уже в ближайшее время. Тому есть объективные причины: взаиморасчеты в национальных валютах вполне возможны лишь с ограниченным числом стран по ряду товарных позиций.

"Если мы говорим об Индии, Китае, Турции и других партнерах, понятно, зачем им могут быть нужны рубли. У нас есть совместная торговля, и даже для банков это – более-менее естественная история. Они могут в дальнейшем обмениваться этими валютами с понятным применением", — пояснил эксперт.

Шибанов подчеркнул, что сделки в рублях снижают вполне реальные риски, возникающие при использовании долларовых счетов – США в нынешней ситуации в любой момент могут запретить такие расчеты.

"Это – антисанкционный шаг, и очень хорошо, что мы пробуем это делать. Для рублевых расчетов никакие американские банки будут не нужны", — сказал он.

Если же рассматривать вероятность проведения в рублях значительной массы международных расчетов, стоит напомнить, что основные российские товары – нефть, газ, металл – являются биржевыми. По ним торговля осуществляется на международных биржах и в основном за доллары. Вряд ли Европа, да и другие страны, будут способны переключиться именно на рубли. По ряду российских товаров возможен переход на евро, но ориентироваться на валюту России пока сложнее, поскольку она является менее стабильной, сказал Шибанов.

"Если мы думаем о том, насколько нашим партнерам удобно будет рассчитываться в рублях, а нам с ними – в лирах или юанях, возникают вопросы стабильности валюты. У рубля еще сейчас относительно разумная ситуация. У лиры – хуже, но все равно рубль сейчас колеблется достаточно сильно к доллару. И в основном падает в последнее время", — сказал эксперт.

Насколько комфортны такие расчеты в плане хеджирования валютных рисков, пока сказать сложно. Поэтому Шибанов не ожидает большой массы расчетов в национальных валютах в ближайшее время, но полагает, что их объемы будут нарастать. Уход от доллара сейчас является важной целью для российских банков, о ней говорил президент России, и этот механизм будет обязательно развиваться, заключил эксперт.

ЗА ЭТО ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ

Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что использование рубля в международных расчетах действительно позволяет снизить зависимость от американского доллара, но за это придется платить. Скорее всего, для того чтобы побудить контрагентов использовать рубль, придется предоставить определенные скидки. Стоимость американской валюты достаточно хорошо прогнозируется и является довольно стабильной.

"Сказать такое о рубле пока нельзя. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что используется рубль, с другой стороны, нужно понимать, что это обойдется не так уж и дешево", — считает эксперт.

Хестанов пояснил, что придется давать контрагенту скидку как минимум на величину страхования риска изменения валютного курса рубля к доллару и евро. С учетом высокой волатильности российской валюты в последнее время, величина этой страховки может быть весьма значительной.

"Насколько сильно может меняться курс, мы наблюдали всего несколько дней назад воочию", — напомнил он.

Технически расчеты в рублях возможны, подчеркнул Хестанов, особенно с теми покупателями, которые заинтересованы в приобретении той или иной продукции. Но важно понимать, что это будет недешево стоить. При этом часть контрагентов может отказаться от использования рубля.

"В случае, если мы будем настаивать, они предпочтут просто разорвать контрактные обязательства. Изначально контракты подписаны в основном в долларах США, а смена валюты контракта является достаточным основанием для его расторжения", — пояснил Хестанов.

С учетом этого, с одной стороны, можно приветствовать использование национальной валюты в международных расчетах, с другой – важно понимать, что в мире ничто не дается бесплатно. И за это тоже придется заплатить, подытожил Хестанов.