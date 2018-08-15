АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что его страна инвестирует 15 миллиардов долларов в турецкую экономику, говорится в заявлении пресс-службы Эрдогана.

"Президент Турции и эмир Катара встретились сегодня в президентском комплексе в Анкаре. В ходе встречи они обменялись мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам. Аль Тани сообщил, что Катар намерен напрямую инвестировать 15 миллиардов долларов в Турцию. Во встрече приняли участие министры финансов двух стран. Оба лидера подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию отношений между Турцией и Катаром во всех областях", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "инвестиции будут осуществлены в ускоренном режиме".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.