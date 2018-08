(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Шумел "Машук", деревья гнулись — Как Владимир Путин выступил на молодежном форуме — 15 августа президент России Владимир Путин приехал на молодежный форум "Машук" в Пятигорске. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников ищет ответ на вопрос "зачем?" и становится свидетелем многих других вопросов, которые задали молодые люди президенту, и его ответов, среди которых выделялись истории про антиалкогольную кампанию, которую, оказывается, ведет правительство, и про императора Николая I, который любил называть нарушителей закона шалунами.

— Автомат с "калашниковым" — Россия выступает против запрета полностью автономных боевых систем — Как стало известно "Ъ", Россия готова поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации, в которой говорилось бы о важности сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений. Эту инициативу в конце августа в Женеве обсудят представители более 80 стран и международных организаций. Между тем, как пояснили "Ъ" в МИД РФ, Москва выступает категорически против введения юридически обязывающих ограничений в этой сфере, поскольку полноценного искусственного интеллекта еще не существует.

— На деревню денежки — Вице-премьер Алексей Гордеев просит обеспечить село собственным нацпроектом — Создать отдельный нацпроект по развитию сельских территорий просит у президента вице-премьер Алексей Гордеев. Вопрос поручено прорабатывать правительству и помощнику президента Андрею Белоусову. Идея, по крайней мере осенью 2018 года, вряд ли реализуема — единственным рациональным способом быстрого создания нацпроекта выглядит его создание из соответствующих фрагментов примерно половины создающихся к августу 2018 года и уже интегрированных в бюджет других нацпроектов.

— Родители уходят в онлайн — Спрос на детские товары смещается в интернет-магазины — Необходимость делать частые покупки и удобство доставки подстегнули продажи детских товаров в интернете. В первом полугодии 2018 года через онлайн-магазины было продано на 40% больше средств по уходу за ребенком и детского питания, чем годом ранее. Темпы роста продаж в классической рознице оказались ниже в пять раз.

— Киберриски потеряли обязательность — Страхование информационной безопасности будут развивать налоговыми льготами — Планы правительства в части введения страхования киберрисков изменились. Как стало известно "Ъ", в последней версии федерального проекта "Информационная безопасность" нацпроекта по цифровой экономике обязательный характер страхования таких рисков заменен на добровольный. На такой шаг власти пошли, чтобы избежать излишней нагрузки на бизнес. Мотивировать же его к добровольному страхованию чиновники намерены с помощью налоговых льгот.

— "Разрушить кривые схемы можно только закручиванием гаек" — Глава Росаккредитации Алексей Херсонцев о реформе рынка оценки соответствия — В конце июля в базовый закон о национальной системе аккредитации были внесены масштабные изменения, расширяющие полномочия Росаккредитации по борьбе с недобросовестными игроками и упрощающие отдельные административные процедуры. О планах по "зачистке" этого рынка, о повышении ответственности заказчиков и цифровизации "Ъ" рассказал глава службы Алексей Херсонцев.

— Промпроизводство взлетело на статистических эффектах — Мониторинг делового климата — Росстат зафиксировал ускорение годовых темпов прироста выпуска промышленности с 2,2% в июне до 3,9% в июле 2018 года. Такой результат (наряду с апрельским значением) стал максимальным с начала этого года и заметно превысил консенсус-прогноз в 2,5% роста.

— Московская мэрия надолго обустроилась во дворах — Сергей Собянин обещает обновлять их каждые семь лет — Мэр Москвы Сергей Собянин провел в своем избирательном штабе круглый стол, посвященный теме благоустройства города. Мэр заявил, что правительство Москвы приняло решение каждые семь лет благоустраивать дворовые территории. Депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина отмечает, что эти работы во многих дворах "выполняются формально", при этом на них тратятся "колоссальные деньги".

— Инициативные группы собираются в вольном темпе — Элла Памфилова подгоняет коммунистов в "пенсионном" референдуме — Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова раскритиковала КПРФ за недостаточно активную регистрацию инициативных групп по проведению "пенсионного" референдума. В партии с критикой не согласны, утверждая, что работа идет "даже с запасом" времени. Две другие инициативные группы считают, что до октября успеют зарегистрировать достаточное для проведения референдума количество региональных подгрупп.

— Видеонаблюдение прописывают в бюджете — Центризбирком хочет получать на него финансирование в плановом порядке — Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова предложила прописать в законодательстве финансирование видеонаблюдения на думских и президентских выборах. В избиркоме сообщили, что в эту избирательную кампанию (9 сентября довыборы в Госдуму пройдут в семи округах) вопрос организации видеонаблюдения вновь решался "в точечном режиме": средства выделялись правительством из резерва.

— Банкир посотрудничает со следствием в СИЗО — Несмотря на досудебное соглашение, Владимиру Антонову отказано в домашнем аресте — Выборгский райсуд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить ходатайство следствия об освобождении из СИЗО и направлении под домашний арест известного банкира Владимира Антонова, который, по версии следствия, причастен к хищению 150 миллионов рублей из банка "Советский".

— Подрядчиков ФСО подчинили главе "Форума" — Дмитрия Михальченко обвинили в создании ОПС для хищения средств в Ново-Огарево — Как стало известно "Ъ", СКР предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам громкого уголовного дела о масштабных хищениях, совершенных при строительстве и ремонте объектов резиденции президента России в Ново-Огарево.

— У неизвестных взяточников оказался крепкий тыл — Бывший полицейский тыловик не признает своего участия в коррупционной схеме — Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении 44 миллионов рублей из комнаты хранения доказательств нижегородского управления МВД. Изъятые при обысках деньги, по версии следствия, якобы были переданы для передачи взяток высокопоставленным сотрудникам полицейского следствия.

— Участием в реновации торговали в пивной — Махинаторы пытались получить 12 миллионов рублей, обещая участие в городской программе — Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении группы предполагаемых мошенников — бизнесменов и бывших чиновников, предлагавших строительным компаниям за крупное вознаграждение своего рода входные билеты на участие в программе реновации столицы.

— Матери прошли маршем за детей — Акция в защиту фигурантов дела "Нового величия" в Москве состоялась — В среду в Москве прошел "Марш матерей" — несогласованная акция в поддержку фигуранток так называемого дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик. Мероприятию не помешали ни предостережение прокуратуры, ни следствие, неожиданно попросившее суд перевести девушек под домашний арест, ни, наконец, проливной дождь с грозой.

— Наука дорожает втрое — Профсоюз РАН требует резко увеличить финансирование исследований — Профсоюз работников РАН призвал власти страны в три раза увеличить траты бюджета на нацпроект "Наука". Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что нацпроект будет стоить примерно 546 миллиардов рублей, которые планируется потратить в течение шести лет. Однако ученые подсчитали, что к 2024 году значительная часть этих средств будет "съедена" инфляцией, а значит, президентский указ о вхождении России в пятерку ведущих научных держав мира "обернется имитацией".

— Власть над школами забирают у сел и городов — Минпросвещения объявило о начале передачи учебных заведений субъектам федерации — Министерство просвещения объявило о переходе ко второму этапу реформы системы управления школами. Замминистра Татьяна Синюгина сообщила, что в ведомстве готовы к апробации моделей передачи полномочий учредителя учебных заведений с муниципального на уровень властей субъекта федерации.

— Противоугонное переустройство — В Уголовный кодекс хотят добавить новые меры против угонщиков автомобилей — В Совете федерации планируют ужесточить наказание для угонщиков автомобилей. Среди предложений: ввести в УК новый состав "кража транспортного средства", а также усилить наказание за угон автомобиля в нетрезвом виде. Эксперты пока отнеслись к инициативам скептически. Финальный текст законопроекта будет готов после экспертизы Верховного суда.

— "Потеря человеческого контроля над системами вооружений недопустима" — Представитель Human Rights Watch Мэри Верхэм — о важности запрета боевых роботов — Сторонники запрета смертоносных автономных систем вооружений (САС) надеются, что предстоящая сессия Группы правительственных экспертов Конвенции ООН о негуманном оружии внесет ясность в вопрос о будущем боевых роботов. Представитель правозащитной организации Human Rights Watch, координатор глобальной кампании Stop Killer Robots Мэри Верхэм рассказала корреспонденту "Ъ" Елене Черненко, почему Россия и другие противники запрета САС рискуют остаться "за бортом международных процессов".

— "Дипломатия исходит из реальных возможностей, а не гипотетических" — Советник ДНКВ МИД РФ Андрей Малов — о причинах скептического отношения Москвы к запрету "боевых роботов" — Делегация РФ готовится к участию в сессии Группы правительственных экспертов Конвенции ООН о негуманном оружии, где будет обсуждаться инициатива о запрете смертоносных автономных систем вооружений (САС). О том, почему Москва негативно относится к требованию запретить "боевых роботов", корреспонденту "Ъ" Елене Черненко рассказал высокопоставленный дипломат в отставке, советник департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Андрей Малов.

— Долги идут к деньгам — Банки сконцентрировались на обеспеченных заемщиках — Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют рост среднего размера выдаваемых банками кредитов наличными. По итогам второго квартала этот показатель вплотную приблизился к 200 тысячам рублей. Эксперты связывают рост среднего размера новых кредитов с тем, что банки переключили активность на наиболее обеспеченных граждан, доходы которых позволяют брать более крупные ссуды. Однако это, в свою очередь, ведет к концентрации кредитных рисков и росту доли заемщиков с двумя и более кредитами.

— "Акадо" пригласит на разговор — Интернет-провайдер Виктора Вексельберга выйдет на рынок сотовой связи — Интернет-провайдер "Акадо", подконтрольный структурам Виктора Вексельберга, планирует выйти на рынок мобильной связи. Вслед за конкурентами "Акадо" запускает виртуального сотового оператора, который будет работать в сети Tele2. Новый проект компании — попытка сократить отток абонентов, продолжавшийся в последние годы, считают аналитики.

— Счета за свет выставили до 2035 года — Минэнерго определило плату за модернизацию ТЭС — Как выяснил "Ъ", Минэнерго сформировало итоговые параметры программы модернизации старой генерации в РФ с общими инвестициями 1,45 триллиона рублей в ценах 2020 года. Механизм допускает рост нагрузки на потребителей к 2035 году почти вдвое — до 2,13 триллиона рублей в ценах 2021 года. Проект также разрешает не штрафовать инвесторов за опоздания со вводами, если они ставят пилотные газовые турбины отечественного производства большой мощности, и индексирует потолок CAPEX для проектов. Крупные потребители считают, что документ не учел минусы предыдущих инвестконтрактов, и хотят продлить сроки его рассмотрения.

— Минпромторгу сверхдоходы не нужны — В министерстве изучают состояние крупных компаний — "Ъ" стала известна неофициальная позиция Минпромторга относительно идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии "конъюнктурных" сверхприбылей металлургов и химиков. По данным "Ъ", в министерстве пришли к выводу, что такая мера может привести к снижению инвестпрограмм компаний-доноров, а также потере ими долей на мировых рынках.

— По тундре, по широтной дороге — Белый дом разрешил концессию по СШХ — Спустя 12 лет с начала обсуждения железнодорожного проекта "Северный широтный ход" (СШХ) правительство подписало распоряжение о заключении концессионного соглашения. Соглашение с концессионером ООО СШХ (подконтрольно крупнейшему подрядчику ОАО РЖД "Спецтрансстрою" Юрия Рейльяна) должно быть заключено до 8 сентября. Источники "Ъ" не исключают, что структуры бизнесмена станут и основным генподрядчиком проекта общей стоимостью 236 миллиардов рублей.

— Замороженные слияния — Санкции снизили активность на рынке M&A — Российский рынок слияний и поглощений (M&A) в первом полугодии 2018 года заметно сократил обороты. Объемы сделок снизились на 15%, до 18 миллиардов долларов, а их число сократилось почти на 40%, до 153. При этом в условиях возрастающего санкционного давления российские компании резко снизили трансграничную активность. Потенциальные продавцы и покупатели оказались в "кремлевском списке" и поэтому пока решили выдержать паузу.

— Дистрибуторы делят таблетки — У крупных компаний упали продажи — Ужесточение работы с аптечными сетями в первом полугодии 2018 года привело к падению продаж двух крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов — "Протек" и "Катрен". На фоне этого другие игроки рынка продемонстрировали существенный прирост. Так, "Гранд Капитал" увеличил продажи на 46%.

— Экс-владелец ПИК поселится на Поклонной — Кирилл Писарев стал партнером БТА-банка — Один из основателей девелоперской группы ПИК Кирилл Писарев станет партнером владельца БТА-банка Кенеса Ракишева по строительству многофункционального комплекса на западе Москвы. Им может потребоваться вложить более 9 миллиардов рублей в этот проект, затеянный еще опальным бизнесменом Мухтаром Аблязовым.

— Инвесторы решили еще подлечиться — На российском рынке онлайн-медицины прошла одна из крупнейших сделок — Онлайн-сервис по вызову врача на дом Doc+ привлек очередной раунд инвестиций на 9 миллионов долларов. Новым акционером компании стал шведский венчурный фонд Vostok New Ventures, участниками сделки также выступили совладельцы Doc+ Baring Vostok Private Equity Fund и "Яндекс". Пока Doc+, как и другие аналогичные проекты, генерирует убытки из-за ранней стадии развития сегмента и неподготовленности аудитории к таким услугам, констатируют эксперты.

— "Операторы опять тянут лямку постоянных инвестиционных затрат" — Президент ГК "Акадо" Сергей Назаров о санкциях и "законе Яровой" — Переговоры о продаже интернет-провайдера "Акадо", которые долго велись с "Ростелекомом", не увенчались успехом, и компания ограничилась продажей конкурентам региональных активов, сосредоточившись на московском рынке. Работу "Акадо" осложнили санкции, введенные США против его владельца Виктора Вексельберга и затруднившие использование оборудования американской Cisco. Как провайдер планирует замещать оборудование и почему не ожидает больших затрат на "закон Яровой", рассказал "Ъ" его президент Сергей Назаров.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Банкир Владимир Антонов признался в хищениях — Экс-владелец литовского банка Snoras и английского футбольного клуба "Портсмут" заключил досудебное соглашение с российским следствием.

— Один из крупнейших китайских инвесторов вложился в российскую площадку по торговле сельхозпродукцией — До конца года она выйдет и на китайский рынок.

— Полиция не стала задерживать участников несанкционированного "Марша матерей" — Но организаторов акции предупредила прокуратура.

— Mail.ru Group попросила депутатов освободить осужденных за лайки и репосты — Юридически провести такую амнистию крайне сложно.

— Федеральная поддержка может достаться инфраструктурным проектам в крупных городских агломерациях — Чиновники решают, на развитие каких территорий сделать ставку.

— Инфраструктурное объединение — К концу года Южная Корея планирует создать автомобильные и железнодорожные узлы, связывающие ее с Северной Кореей. Эти инфраструктурные проекты могут стать шагом на пути к экономической интеграции двух Корей.

— Основатель группы ПИК достроит за Аблязовым комплекс на Поклонной горе — Wainbridge Кирилла Писарева стала партнером "БТА банка".

— Эдуард Худайнатов претендует на новосибирский уголь — Инвестиции в разработку месторождения могут составить до 30 миллиардов рублей.

— Зачем вдохновлять сотрудников на инновации — И что компания получит взамен.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— А также в области… — Андрей Воробьев — о ключевых проблемах Подмосковья — В последние месяцы подмосковным властям частенько доставалось за мусор. За переполненные свалки, которые мешают людям дышать, за планы по строительству мусоросжигательных заводов, против которых всеми силами протестуют жители. Но самое тяжелое время, когда мусорные полигоны работали со значительной перегрузкой, а предложить взамен было нечего, заканчивается, рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Ключи от "Спасской башни" — 24 августа на Красной площади открывается военно-музыкальный фестиваль — В этом году главной темой XI Международного фестиваля "Спасская башня" станет Московский офицерский бал. Вместе с 1,5 тысячи участников зритель унесется в прошлое: в эпоху, когда в цене были хорошие манеры, благородные поступки и высокие помыслы. Балы русского двора получили известность в Европе и из Москвы переместились в другие города империи, перестав быть развлечением аристократии.

— Дадут жару — Прогнозировать погоду смогут на срок до семи суток — Гидрометцентр увеличит заблаговременность прогнозов до 8-9 суток, говорится в утвержденной "дорожной карте" по повышению эффективности деятельности Росгидромета и подведомственных ему учреждений.

— Трудный возраст — Пенсии обгонят инфляцию за счет изменения пенсионного возраста — Доходов Пенсионного фонда недостаточно, чтобы обеспечить рост пенсий выше инфляции. И если ничего в пенсионной системе не менять, дефицит бюджета ПФР будет только расти, сообщил председатель правления ПФР Антон Дроздов.

— "Светофор" на прилавке — Анна Попова: Как защититься от жары, эпидемий, некачественных продуктов — Аномальная жара стала в этом году одной из главных проблем Роспотребнадзора. Об этом заявила "РГ" руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач профессор Анна Попова.

— Эффект добровольца — Владимир Путин похвалил волонтеров за борьбу с алкоголизмом, заботу о национальных языках и экологические проекты — Волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники, считает Владимир Путин. В среду президент приехал в Пятигорск на молодежный форум "Машук", где в этот раз собрались волонтеры, и оценил разработанные ими проекты. Так, по мнению главы государства, борьба общественных движений с алкоголизмом — чрезвычайно важная вещь. Кроме того, Путин призвал возрождать программу сохранения национальных языков народов России, высоко оценив соответствующий проект в Северной Осетии — Алании.

— Полет по спецтарифу — Билеты с Дальнего Востока опять в продаже — Авиакомпании возобновляют продажу билетов на субсидируемые рейсы с Дальнего Востока.

— Неформально о важном — Лидеры России и Туркмении обсудили двусторонние отношения — Президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе встречи стороны в неформальной обстановке обсудили двусторонние вопросы, которые представляют взаимный интерес.

— Не украли, но судят — Приговор по делу о "глушилках" на ЕГЭ направили на пересмотр — Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор по нашумевшему делу о покупке "глушилок" сотовой связи для борьбы с подсказками на ЕГЭ в школах региона. Его фигурантками стали экс-замминистра образования региона Светлана Петрова и директор Чувашского республиканского центра новых образовательных технологий (ЦНОТ) Галина Арзамасцева.

— Убедитесь сами — ЦИК запустил новый сервис — На главной странице сайта Центризбиркома появилась ссылка на новый сервис, который позволяет избирательным комиссиям, сотрудникам МФЦ и гражданам проверить, подавал ли тот или иной избиратель заявление для голосования по месту фактического нахождения в день выборов 9 сентября.

— Еще не водитель, уже не пешеход — Депутаты предлагают прописать правила для "пешеходного" транспорта — С очередной громкой инициативой выступили депутаты. Впрочем, новой ее не назовешь. Они предлагают прописать правила для такой популярной техники, как гироскутеры, сигвеи, моноколеса, на которой с удовольствием передвигаются пешеходы. А также регистрировать их, вероятно, выдавая регистрационные знаки.

— Слишком много на себя берут — Потребительское кредитование не поддается охлаждению — Граждане устроили кредитный бум. Прирост кредитов физическим лицам за семь месяцев года составил 13,1%, следует из данных Банка России.

— Киоскам нашли альтернативу — Объем продаж газет и журналов в почтовых отделениях растет — Россияне стали больше покупать газет и журналов на почте. Только за первое полугодие 2018 года объем розничных продаж газет и журналов в отделениях "Почты России" вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,6 миллиарда рублей.

— Звуки лиры и трубы — Инвесторы избавляются от турецких активов — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел заградительные пошлины на 22 позиции товаров из США, в частности на алкоголь (140%) и автомобили (120%).

— На подъеме — Четыре российских вуза смогли пробиться в топ-500 престижного рейтинга — В только что обновленный список Шанхайского рейтинга лучших вузов мира вошли МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет и Московский физико-технический институт (МФТИ). Они смогли пробиться в топ-500.

— Небо. Самолет. Девушка. — В России вырос спрос на стюардесс — С увеличением объемов перевозок в России растет спрос не только на пилотов, но и на бортпроводников. Объявления о наборе на курсы подготовки бортпроводников можно встретить на сайте многих авиакомпаний. Хотя дефицита бортпроводников, в отличие от командиров воздушных судов, нет, но перевозчики, даже не очень большие, открывают свои собственные центры подготовки авиаперсонала.

— Курс рубля позвал в дорогу — За полгода 20 миллионов человек съездили за границу — В первом полугодии за границей побывали около 20 миллионов россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные Погранслужбы ФСБ России. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Есть рост и по внутренним направлениям.

— Сидят без дела — Более двух миллионов молодых россиян нигде не учатся и не работают — Более двух миллионов молодых россиян в возрасте 15-24 лет нигде не учатся и не работают, показали исследования, проведенные НИУ ВШЭ. Такую молодежь относят к группе NEET (от англ. Not in Education, Employment or Training, не учатся, не работают). В России в нее попали 15% юношей и девушек.

— Волна идет с востока — Покупатель ждет снижения цен на рыбу — Лососевая путина в этом году проходит очень успешно, на рынок поступают значительные объемы рыбы, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Чтобы российские покупатели ощутили снижение цен, теперь также хорошо должны сработать транспортники и продавцы.

— Не купить "липу" — Как выбрать настоящий мед — Ежегодно в России производится около миллиона тонн меда. В основном он поступает на прилавки магазинов от пчеловодов-частников, специализированных заводов в нашей стране немного.

— Продажные знаки — За торговлю автономерами предлагают ввести уголовное наказание — С неожиданной инициативой выступили сенаторы. Они предлагают ввести уголовную ответственность за незаконную продажу автомобильных номеров, а также выделить в отдельный состав преступления угон автомобиля в нетрезвом состоянии.

— Перепутали пистолет — Автоледи наказала АЗС — За заглохший в дороге автомобиль обязана ответить АЗС, где в машину залили "неформатное" топливо, к такому решению пришел Кировский районный суд Екатеринбурга. И взыскал с заправочной станции в пользу владельца авто 210 тысяч рублей компенсации.

— День в СИЗО уменьшил срок — Пятеро участников драки на Хованском кладбище вышли на свободу — Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище в мае 2016 года, применив новое положение закона о "дне в СИЗО за полтора в колонии".

— Патруль на катере — Военная полиция станет еще и морской — До конца года на Балтике появится первое подразделение морской военной полиции. Ее сотрудников оснастят скоростным водным транспортом, нелетальным оружием и спецсредствами. Об этом вчера сообщил начальник военно-полицейского главка Минобороны Владимир Ивановский.

— Посты у линии "Браво" — Наши военные помогают силам ООН на границе Сирии и Израиля — Российское военное командование в Сирии сообщает об обострении ситуации в Идлибе. Эта провинция входит в зону деэскалации, контролируемую РФ, Турцией и Ираном.

— Папа гнал по встречной полосе — В половине происшествий с детьми виноваты те, кто их перевозил — Выезд на полосу встречного движения и превышение скорости — самые частые причины гибели детей-пассажиров, утверждают в Госавтоинспекции.

— Лондон стал приманкой — Парламент Британии атаковал выходец из Судана — Атака злоумышленника на здание британского парламента вновь поставила вопросы об уязвимости Лондона перед террористической угрозой.

— Мост устал — Прокуратура расследует причины обрушения моста в Генуе — "Это не злой рок, а ошибка человека", — сказал о причинах обрушения моста в Генуе глава местной прокуратуры Франческо Коцци. На второй день после катастрофы число погибших приблизилось к 40.

— Трампа гонят в угол — Конгресс США представил проект новых санкций против РФ — На сайте конгресса США опубликован законопроект, нацеленный, как следует из названия, на "борьбу с международной киберпреступностью и наложение дополнительных санкций на Россию". СМИ сообщили о его разработке в начале августа, что спровоцировало опасения дальнейшей деградации связей Москвы и Вашингтона.

— Кабан не пройдет — Дания ставит забор против зверей из ФРГ — Министерство охраны окружающей среды Дании одобрило строительство 68-километрового забора вдоль всей границы с Германией. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит сдержать распространение африканской чумы свиней, переносчиками которой являются дикие кабаны.

— Рабская схема — Украинцам снова прививают комплекс неполноценности — Накануне у Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко — триумфаторов первого "майдана" и с тех пор принципиальных врагов — неожиданно сошлись мнения: они, не сговариваясь, сравнили нынешних украинцев с рабами. Этот казус, при поверхностном взгляде объясняемый исключительно началом президентской кампании, следует считать и маркером изменений коллективного сознания, из которого за четыре года исчезли установки второго "майдана" про величие и "рыцарскую природу" древней украинской нации.

— "Бебель" снова на коне — Бельмондо готов тряхнуть стариной — Культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо, который отметил свое 85-летие, может вернуться на съемочную площадку. Об этом он рассказал на страницах газеты Corse Matin, которая выходит на Корсике, где сейчас Бельмондо отдыхает вместе с друзьями.

— Киев пал — Украинская столица побила рекорд ухудшения комфорта проживания — Киев стал одним из самых некомфортных для проживания городов мира. Такой вывод следует из рейтинга Global Liveability Index 2018. И с ним согласились украинские политики и СМИ.

— До Тбилиси с барьерами — На пропускном пункте с Грузией туристы застряли в многочасовых пробках — На пропускном пункте "Верхний Ларс", что находится на границе между Грузией и Россией, скопилось несколько сотен легковых и грузовых автомобилей. Чтобы пройти осмотр и выехать в Закавказье, людям приходится ожидать своей очереди весь световой день или всю ночь.

— Город без головы — В Оренбурге по делу о взятке задержаны мэр и его заместитель — Из-за коррупционного скандала Оренбург в одночасье лишился муниципального руководства.

— Экскурсия в овраг — Следствие ищет виновных в ЧП с туристами в горах — 15 августа по факту падения в овраг джипа с туристами во время экскурсии в горах близ Геленджика возбудили уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя". Впрочем, следователи сейчас выясняют, имелись ли у водителя вообще соответствующие разрешения на такие прогулки с отдыхающими.

— Не было таблички — В Перми продавщица, сломавшая ногу в торговом центре, отсудила компенсацию — Дзержинский суд Перми вынес решение о взыскании 30 тысяч рублей в пользу пермячки, поскользнувшейся в ТЦ "Астраханский". Причем она упала так, что сломала себе левую ногу. Деньги заплатят владельцы здания.

— Обещал должность и защиту — Суд рассмотрит жалобу адвокатов на арест аудитора минобороны — Мосгорсуд 15 августа начал проверять законность ареста директора департамента аудита государственных контрактов минобороны Максима Куксина.

— Ничтожный договор — Прокуроры подали иск по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина — Прокуратура Московской области подала иск в суд о взыскании с адвоката 330 миллионов рублей, похищенных в НПО им. Лавочкина.

— По горящим следам — По факту поджога Успенской церкви возбуждено новое уголовное дело — В Карелии возбудили второе уголовное дело против 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге в Кондопоге Успенской церкви XVIII века. Ему предъявят обвинения по статье 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание — до пяти лет, ответственность наступает с четырнадцати.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Проблема национализма касается не только Греции" — Мэр города Салоники Яннис Бутарис — о миграционном кризисе, греческом национализме и отношении к российским туристам — За последние семь лет число российских туристов в Салониках, втором крупнейшем городе Греции, выросло в два раза. Исходя из этого, городская администрация организовала бесплатные для местных предпринимателей курсы русского языка. Об этом в интервью "Известиям" сообщил мэр греческого города Яннис Бутарис.

— Ученые рассчитали модель системы для сбора космического мусора — Новая модель аппарата способна собирать объекты загрязнения космоса без затрат топлива — Российские ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова предложили систему, которая может автоматически собирать космический мусор при помощи тросов, и математически смоделировали ее функционирование. Работающие с искусственными спутниками специалисты планируют использовать прочные тросы, чтобы разворачивать или передвигать их, не расходуя топлива.

— Инфекция в дезинфекции — Ученые предупреждают: медикам, возможно, придется отказаться от спирта — Во всем мире к месту укола каждому ребенку и взрослому прикладывают ватку со спиртом. Эта мера, как считается, помогает дезинфицировать ранку, избежав попадания в нее инфекции. Кроме того, по инструкции медики обязаны активно использовать этиловый спирт и изопропанол для мытья рук и дезинфекции помещений и инструментов. Распространение этой медицинской практики стимулировало бактерии создать защиту от уничтожения спиртом.

— Ученые нашли точный способ выявления паразитов-сосальщиков — Заражение ими может привести к раку печени — Ученые разработали метод точной диагностики описторхоза — это заболевание, вызываемое плоскими червями класса сосальщиков. Паразит вредит организму интоксикацией, повреждает желчный пузырь и печень, закупоривает протоки, вызывая острые и хронические заболевания, которые чреваты серьезными осложнениями вплоть до гепатита и рака.

— "Я ожидаю, что Бутину оправдают" — Адвокат арестованной в США россиянки Роберт Дрисколл — о ходе расследования, его перспективах и политическом контексте — В ближайшее время американские власти должны предоставить задержанной в Штатах гражданке РФ Марии Бутиной доказательства ее вины. Об этом сообщил адвокат россиянки Роберт Дрисколл, подчеркнув, что на вынесение решения суду потребуются месяцы.

— Ледяной шлем от инсульта — Разработанное российскими инженерами охлаждающее устройство помогает справиться со многими заболеваниями — В России появился охлаждающий шлем для применения в первые часы после инсульта или черепно-мозговой травмы. Он поможет снизить смертность пациентов почти в два раза. Прибор создан резидентами "Сколково" в рамках проекта "Криотехномед", направленного на разработку и внедрение в медицинскую практику инновационного аппарата терапевтической гипотермии (охлаждения).

— Долг потенциальных банкротов вырос на 49% до 37 млрд рублей — Средний размер безнадежной задолженности составил 1,7 млн рублей — Долг потенциальных банкротов достиг 37,02 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, увеличившись на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из расчетов Национального центра банкротств (НЦБ), подготовленных для "Известий". Число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тысяч.

— ЕГЭ хотят отдавать на проверку в "чужие" регионы — Рособрнадзор рассматривает возможность перехода на перекрестную систему оценки всех экзаменационных работ — Экзаменационные работы школьников, сдавших ЕГЭ, хотят направлять для оценки в другой регион. Так называемые перекрестные проверки практиковались и ранее, но лишь в отдельных случаях. Теперь же в Рособрнадзоре задумались о полном переходе на этот метод. По мнению экспертов, это необходимо для исключения субъективного фактора, ведь каждому региону выгодно показать свои наилучшие результаты.

— Без посредников: Россия открывает визовый центр в Тбилиси — С 17 августа граждане Грузии смогут быстрее получать российские визы — В Тбилиси 17 августа откроется российский визовый центр (РВЦ), который должен ускорить процесс оформления документов для граждан Грузии. Об этом "Известиям" рассказали в Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии.

— Инфраструктура на паях — ВЭБ создает головную компанию для развития стратегических инвестиционных проектов — ВЭБ создает "дочку" для подготовки инвестиционных проектов на ранних стадиях и поиска для них внебюджетного финансирования — компанию "ВЭБ Инфраструктура". Об этом "Известиям" рассказали в госкорпорации.

— Нефть нащупала потолок: котировки вернутся к $65 за баррель — Падение цены будет скомпенсировано ростом поставок — Стоимость нефти марки Brent до конца этого года опустится с нынешних $70–75 за баррель до примерно $65. Таков прогноз международного рейтингового агентства Moody"s, с которым ознакомились "Известия". Падение котировок вполне вероятно на фоне начавшегося роста добычи странами соглашения ОПЕК+, а также нефтедобытчиками, не входящими в картель и соглашение, поясняют в агентстве.

— Региональные выборы пройдут под наблюдением иностранных экспертов — Депутаты, послы, члены избиркомов и ученые из США, Германии, Франции, Италии оценят избирательный процесс в России — Единый день голосования, 9 сентября, пройдет под наблюдением международных экспертов. Они приедут в РФ из США, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Испании и других государств по приглашению ассоциации "Национальный общественный мониторинг" (НОМ). Об этом "Известиям" рассказал координатор организации Роман Коломойцев.

— Герои будущей России — Президент обозначил нравственные ориентиры для молодых граждан страны — На живых примерах современников, совершивших героические поступки, должны воспитываться и сегодняшние, и будущие поколения россиян. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на молодежном образовательном форуме "Машук-2018" в Пятигорске. Именно в этом сила нашей страны, подчеркнул глава государства. Российский лидер поблагодарил участников форума за активную волонтерскую деятельность и заметил, что сегодня добровольцы порой действуют эффективнее, чем чиновники.