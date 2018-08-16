МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Илья Нестеров, Елена Лыкова. Решение России не продолжать в июне сокращение вложений в госдолг США опрошенные агентством "Прайм" эксперты называют рациональным: так данные бумаги приносят доход; тем не менее, вынужденная диверсификация приводит к сокращению стоимости золотовалютных резервов.

Согласно опубликованным в среду данным американского министерства финансов, Россия не изменила в июне 2018 года свой портфель гособлигаций США — он остался по-прежнему на уровне 14,9 миллиарда долларов.

При этом в мае вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года. За один только месяц портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое. Как следствие, Москва выбыла из списка крупнейших держателей американского долга.

НУЖНЫ ДОЛЛАРЫ

"Портфель не изменился, так как наши финансовые и монетарные власти хотят иметь сбережения на будущее в долларах, причем эти сбережения приносят доход. В контексте обвала рубля и роста доллара это решение можно назвать рациональным", — считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. На ее взгляд, продажа пакета казначейских облигаций США была вызвана желанием сокращения влияния политических рисков на вложения в госдолг Штатов.

По ее мнению, в настоящее время риски сокращены, но преимущества от владения американскими облигациями надо использовать. "При этом некоторые западные СМИ пишут, что Россия в прошлые месяцы не продавала свой пакет казначейских облигаций США, а только вывела его в офшоры, именно для целей защиты от санкций и из-за нежелания расставаться с выгодным долларовым вложением. Но эта информация пока официальных подтверждений не нашла ни в России, ни в минфине США", — отметила она.

Гендиректор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев обращает внимание на то, что до конца все условия, ограничения и возможности Банка России по операциям и местам хранения активов, в которые вложены международные резервы, неизвестны.

"Мы не знаем даже точной структуры ЗВР по видам, датам до погашения и рискам активов. Отсюда все выводы, которые делают эксперты, могут оказаться неверными или однобокими", — говорит он.

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ДРУГИХ АКТИВОВ

Тем не менее, по его словам, вынужденная диверсификация приводит к сокращению стоимости в долларах международных резервов. Так, золото за последние четыре месяца подешевело в долларах на 13,5%, евро от январских максимумов подешевело на 9% к доллару, юань, который тоже есть у ЦБ РФ, упал на 10% к доллару, и тенденция эта будет продолжаться до тех пор, пока ФРС США повышает ставки и сокращает активы в ценных бумагах на своем балансе.

"Банк России вынуждено сокращает вложения в долларовые финансовые инструменты, но рискует оказаться под огнем критики из-за падения стоимости недолларовых активов", — считает Лосев.

Оставшиеся вложения РФ в госдолг США в размере 14,9 миллиарда долларов, предполагает Лосев, могут быть краткосрочными бумагами, которые скоро будут погашены, поэтому нет смысла платить лишние комиссии за сделки и депозитарные переводы.