МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил смягчить ответственность за некоторые виды нарушений валютного законодательства, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений РФ (КоАП) опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ подготовлен в рамках пакета законопроектов о либерализации валютного контроля, который Минфин планировал внести в Госдуму осенью. В четверг министерство опубликовало законопроект, снимающий ряд ограничений по операциям на счетах граждан в иностранных банках, а также отменяющий обязательную репатриацию рублевой выручки.

Опубликованные в пятницу поправки в КоАП снижают ответственность для физлиц за нарушения норм валютного контроля: в частности, штраф для граждан за проведение валютных операций с нарушением законодательства, согласно законопроекту, должен составлять от одной пятой до двух пятых суммы такой операции.

Сейчас штраф для физлиц, как и для юридических лиц и предпринимателей может составлять от трех четвертых до всей суммы операции. При этом законопроект не предусматривает уменьшения штрафов для последних двух категорий. Кроме того, проект предусматривает, что к лицу, совершившему нарушение впервые, должно применять только предупреждение.

Документ также устанавливает срок, в течение которого к резидентам не будут применяться санкции за невозврат валютной выручки: 30 рабочих дней с даты, когда должны быть выполнены контрактные обязательства. Сейчас нарушением считается даже просрочка на один день, и даже добросовестные плательщики могут не успеть выполнить требование закона.

Проект устанавливает ответственность граждан и предпринимателей за неисполнение в срок законных предписаний органов власти: штраф для физлиц в этом случае составит 1-1,5 тысячи рублей, для предпринимателей – 20-30 тысяч рублей, для юрлиц – 50-100 тысяч рублей, для должностных лиц он останется на действующем уровне: 5-10 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф будет выше.