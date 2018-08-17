СТАМБУЛ, 17 авг — ПРАЙМ. Министерство финансов Турции в пятницу опубликовало заявлении о пакете новых мер для поддержки бизнеса на фоне волатильности национальной валюты, сообщает Dow Jones.

"Кредитные каналы будут оставаться открытыми", — говорится в заявлении министерства.

Минфин Турции продолжит обеспечивать гибкость сроков погашения и котировок для того, чтобы поддерживать потоки капитала.

В министерстве отметили, что превышение лимита по кредитам вследствие повышения обменного курса не будет приниматься во внимание и за этим не последует требований о прекращении кредитования.

В рамках конференции с международными инвесторами в четверг министр финансов Турции Берат Албайрак признал серьезность сложившейся ситуации, но пообещал, что Турция выйдет из нее более сильной.

В этом году лира снизилась почти на 40% против доллара США. Ее ослабление резко ускорилось на прошлой неделе после того, как США ввели против Турции санкции из-за удерживаемого на территории страны пастора, обвиняемого в пособничестве терроризму. Напряженность между двумя странами усилилась ввиду увеличения ими взаимных пошлин на импорт.