МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ считает нецелесообразным увеличение налогового бремени на экспортеров, которые получат дополнительную прибыль из-за ослабления курса российского рубля, все решения по донастройке налоговой системы РФ уже приняты, дополнительное увеличение нагрузки на бизнес кабмин не обсуждает, сообщил журналистам официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.

"Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", — сообщил он.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. В четверг стало известно, что ряд руководителей этих компаний приглашены 24 августа на совещание с Белоусовым, которое состоится в РСПП.

Исходя из текста письма Белоусова, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

При этом официальный представитель Минфина сообщил журналистам, что совещание бизнеса с участием Силуанова и Белоусова, на котором будет обсуждаться создание стимулов для вложения допдоходов компаний от ослабления рубля внутри РФ, пройдет 24 августа в РСПП.

"24 августа в Российском союзе промышленников и предпринимателей пройдет совещание с участием первого вице-премьера РФ — министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса", — сказал представитель Минфина.

В ходе встречи будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест, пояснил он.