МЕЗЕБЕРГ (ГЕРМАНИЯ), 19 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил,что намерен продолжать практику общения с немецким бизнесом, подтвердил заинтересованность РФ в крупных проектах, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин регулярно общается с представителями крупного германского бизнеса, намерен продолжать эту практику. Были отмечены некоторые проекты крупных германских компаний по расширению присутствия на российском рынке. Путин подтвердил нашу заинтересованность в таком взаимодействии, в таком сотрудничестве", — сказал он.