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МЕЗЕБЕРГ (Германия), 19 авг /ПРАЙМ/. Лидеры России Владимир Путин и Германии Ангела Меркель согласились на переговорах, что нельзя политизировать реализацию проекта газопровода "Северный поток 2", а также обсудили транзит газа через Украину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждались также крупные проекты, "Северный поток 2". Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. И Путин, и Меркель сошлись на том, что неправильно каким-то образом политизировать этот проект", — сообщил Песков журналистам.

"Говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины", — добавил он.

Переговоры Путина и Меркель прошли вечером в субботу в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином.

"Не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей (в связи с санкциями США). Тем более трудно сказать какие могут быть договоренности, но в целом обменялись пониманием того, что проект нужен и он должен быть завершен", — добавил Песков.