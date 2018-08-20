МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Парламентские слушания по проекту изменений пенсионного законодательства пройдут 17 сентября в Совете Федерации с участием профильных министров и представителей регионов, сообщил РИА Новости в понедельник глава социального комитета палаты Валерий Рязанский.

"Мы подготовим свои предложения ко второму чтению пакета пенсионных законов и направим их в Госдуму до 24 сентября. До этого, 17 сентября будут проведены парламентские слушания с участием регионов и руководителей профильных министерств. Обсудим те предложения, которые поступают к нам из субъектов Федерации", — сказал сенатор.

Он добавил, что уже сейчас предлагаются инициативы об ответственности работодателей перед гражданами предпенсионного возраста, должны быть пакетно решены вопросы занятости и социальных гарантий таких работников, обсуждаются вопросы повышения выплат по безработице, гарантии перепрофилирования.

"Участие социальных НКО предлагается также отнести к форме занятости, такие же предложения звучат и в отношении наставничества", — сказал Рязанский.

По его мнению, "изменения в систему пенсионного законодательства должны работать в увязке с национальными проектами", а главная задача реформы — улучшить положение российских пенсионеров.