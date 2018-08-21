МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Запрет США на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения затронет некоторые отрасли, но не критично, Минпромторг РФ постарается оказать поддержку предприятиям в случае полного запрета, говорится в сообщении ведомства.

"Запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но не критично. На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам", — передает пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

"Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку. Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов ЭКБ", — также сказал министр.

По его словам, по заказу Минпромторга отечественные предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к специальной аппаратуре, либо под требования космической промышленности. Категории качества этих изделий соответствуют иностранной классификации military и space. До 2020 года будет создано еще более 2 тысяч типов таких изделий, являющихся аналогами более 9 тысяч иностранных компонентов, отмечает Мантуров.

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.