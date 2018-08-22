МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. "Ростелеком" выступает против законодательного закрепления в России принципа сетевой нейтральности, который запрещает возможность снижения скорости доступа к некоторым сайтам, считает его несправедливым, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

"Считаем, что обсуждению и законодательной регламентации подлежит не закрепление внедрения принципа сетевой нейтральности (запрет на снижение скорости к некоторым сайтам-ред.), а регулирование случаев, в которых такая нейтральность является необходимой. Принцип сетевой нейтральности окажет негативное влияние на отечественный телеком- и ИТ-бизнес. Например, сегодня операторы предлагают прекрасные тарифы с преимуществами для абонентов, когда при использовании тех или иных социальных сетей не тарифицируется интернет-трафик", — сказал представитель "Ростелекома".

По мнению компании, законодательное закрепление принципа сетевой нейтральности сделает невозможными такие предложения.

"Нельзя считать справедливой ситуацию, когда операторы связи инвестируют огромные средства в инфраструктуру передачи данных, а интернет-компании, в первую очередь зарубежные, бесплатно ею пользуются и зарабатывают огромные деньги на российских пользователях (речь уже о сотнях миллиардах рублей ежегодно)", — отметили в компании.

Ранее агентство Рейтер написало, что "Ростелеком" и "Мегафон" разработали законопроект, который позволит переложить часть затрат на исполнение "пакета Яровой" на иностранные интернет-компании. Согласно тексту законопроекта, копия которого есть в распоряжении Рейтер, операторы предлагают ввести в законодательство понятие "организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом".

В начале августа газета "Коммерсант" писала, что совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает законодательно закрепить в России принцип сетевой нейтральности, согласно которому провайдеры не могут отдавать приоритет одному из сайтов или каналов.