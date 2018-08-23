ПЕКИН, 23 авг — ПРАЙМ. Китай в четверг обратился с иском в ВТО в связи с введением США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Китай 23 августа обратился с иском в ВТО в связи с введением пошлин на китайские товары объемом в 16 миллиардов долларов", — говорится в сообщении торгового ведомства КНР.

США 23 августа ввели новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов, Китай ответил на действия американской стороны симметрично.