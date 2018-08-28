МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник обсудит влияние западных санкций на "Газпром" в 2017–2018 годах и меры реагирования на них, говорится в материалах "Газпрома".

Ранее в презентации "Газпрома" ко Дню инвестора сообщалось, что санкции США и ЕС не препятствуют доступу "Газпрома" к глобальным рынкам капитала. Возможность введения новых санкций США, касающихся экспортных газопроводов, не распространяется на проекты, объявленные к реализации до 2 августа 2017 года, а технологические санкционные ограничения касаются менее 1% добычи углеводородов группы "Газпром".

Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток — 2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе. Пакет санкций против компаний-участников "Северного потока-2" находится в высокой стадии проработки, санкции могут быть введены в течение нескольких недель, сообщало в августе Wall Street Journal.

Закон, подписанный в 2017 году президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.