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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дожить до обращения — Как Владимир Путин предупредил страну о том, что скажет про пенсионную реформу — 28 августа президент России Владимир Путин провел в Новосибирске и Омске, где в ходе разнообразных мероприятий давал понять, что гражданам этих регионов должны быть дороги и. о. губернаторов на выборах 9 сентября. Но главным событием, считает специальный корреспондент "Ъ", стал, без сомнения, анонс выступления президента по поводу пенсионной реформы, который сам Владимир Путин и сделал в Омске.

— Грузию оформили в пакет — Туроператоры осваивают страны бывшего СССР — Очередное падение рубля заставило организованных путешественников обратить внимание на страны постсоветского пространства. Направления, которые до сих пор рассматривались в основном для самостоятельных поездок, теперь начинают активно осваивать туроператоры. В результате на старте программ раннего бронирования на новогодние праздники лидером спроса оказалась Грузия, сформировавшая 25% продаж туров.

— Валютный контроль ослабят страхованием — Экспортеры защитят выручку полисом — Минфин продолжает либерализацию валютного контроля. Требования к экспортерам по возврату валютной выручки будут смягчены для компаний, купивших полисы по страхованию рисков неоплаты контрактов не только удочки ВЭБа — ЭКСАРа, но и у частных страховщиков. Идея уже нашла поддержку на страховом рынке.

— Дивиденды отпускают на каникулы — Монополиям могут заменить выплаты инвестициями в инфраструктуру — Правительство может удовлетворить не только упорные просьбы ОАО РЖД об освобождении компании от выплат дивидендов по обыкновенным акциям, но и распространить эту практику на другие инфраструктурные монополии. Предполагается, что госкомпании в этом случае должны будут направлять средства на крупные проекты своих инвестпрограмм. За отказ от обязательных дивидендов или включение их в расчет тарифов выступали также "Россети" и "Транснефть".

— Платежка бюджет бережет — Капремонт служебных домов хотят переложить на жильцов — В Белом доме обсуждается вопрос о введении обязанности нанимателей служебного жилья компенсировать взносы за капремонт, которые уплачивают госорганы—собственники таких квартир. Эксперты считают предложение неоднозначным, отмечая, что госорганы таким образом пытаются снять с себя эти расходы, но оснований для этого нет.

— Петиции подождут президентских разъяснений — Правительство не рассмотрело в срок общественные инициативы граждан — Правительство решит, как ему поступать с двумя общественными петициями против повышения пенсионного возраста, исходя из того, что объявит сегодня в телеобращении президент Владимир Путин. Сегодня же Центризбирком проконсультирует пятерых инициаторов проведения референдума против повышения пенсионного возраста о том, как они могут объединиться.

— Четверо отвечают за всех — Врио губернаторов отказываются от дебатов — В предвыборных дебатах на губернаторских выборах поучаствовали лишь трое врио глав регионов, которым не пришлось отвечать на вопросы конкурентов о пенсионной реформе. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на дебатах противопоставил нынешним действиям власти популистские инициативы КПРФ. Большинство губернаторов отказалось от участия в дебатах под предлогом большой занятости.

— В "Трансаэро" растратили автомобили — Бывший гендиректор авиакомпании заочно обвинен и арестован — Как стало известно "Ъ", заочно арестованного вчера бывшего гендиректора авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина Следственный комитет России (СКР) заочно обвиняет в махинациях при продаже 113 автомобилей, в том числе использовавшихся руководителями перевозчика, а также с арендой складов, на которых они хранились. По версии следствия, общий ущерб, нанесенный действиями Александра Бурдина, превысил 1,7 млрд руб.

— Полковника ФСБ наказали за "Подмосковные вечера" — Бывший директор дома отдыха спецслужбы получил условный срок — Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело бывшего начальника ФКГУ "Подмосковные вечера" (дом отдыха ФСБ России, город Троицк-1, входит в состав столицы) Сергея Сурова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий, что способствовало хищению в 2006 году 22,6 га земли, принадлежавших дому отдыха. Бывший полковник ФСБ полностью признал свою вину и раскаялся.

— Хищение с одним известным — Следствие нашло объяснение исчезновению 3 из 35 млрд рублей в Судостроительном банке — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд признал законным арест и отказался освободить из СИЗО обвиняемого в хищении более 3 млрд руб. одного из бывших ответственных сотрудников Судостроительного банка (СБ-банка) Сергея Зыкова. По версии следствия, он вместе с неустановленными подельниками использовал поддельные документы для выдачи заведомо невозвратных кредитов.

— Правозащитники не выдержали сравнения — Они просят президента России оценить высказывания главы Чечни, приравнявшего их к террористам и экстремистам — Три международные правозащитные организации обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. Они просят президента России осудить высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который недавно сравнил правозащитников с "террористами и экстремистами" и заявил о намерении запретить им въезд в республику. Пресс-секретарь господина Кадырова Альви Каримов пояснил "Ъ", что руководитель Чечни имел в виду не "уважаемых правозащитников", а тех, кто, по его мнению, лишь "прикрывается этим словом".

— Онкобольные просят инноваций — Пациенты и врачи просят добавить новейшие препараты в список жизненно важных — Представители пациентских организаций онкобольных заявили о недостаточной доступности в России инновационных препаратов: они обратили внимание, что зачастую пациенты получают новые препараты только спустя десять лет после выхода на международный рынок. При этом в России каждый год от рака умирают около 300 тыс. пациентов.

— К шприцу приравняли перо — В МВД вчитались в статьи о наркотиках — МВД РФ запретило сразу четыре материала российских журналистов, посвященных проблеме наркотиков. По требованию ведомства Роскомнадзор заблокировал репортаж о деятельности московских социальных работников, текст о голландской системе здравоохранения, монолог наркозависимого с критикой полиции и материал с советами, как избежать передозировки. Полиция посчитала, что эти тексты содержат инструкции по употреблению наркотиков, а также "формирование положительного образа лиц, осуществляющих изготовление и использование наркотических средств".

— В президенте Ирана ищут виновного — Хасан Роухани балансирует на грани импичмента — Президент Ирана Хасан Роухани не смог убедить парламент, что работа правительства по преодолению экономического кризиса, спровоцированного американскими санкциями, эффективна. Президент отчитывался перед депутатами Меджлиса уже после того, как те отправили в отставку двух министров экономического блока. Теперь в парламенте обсуждают импичмент президенту. Ответы Хасана Роухани, не принятые депутатами, рассмотрит суд.

— Море врозь — Украина не желает иметь с Россией ничего общего — Украина продолжает демонтаж договорно-правовой базы отношений с Россией. Поручив МИДу начать денонсацию базового российско-украинского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, президент Украины Петр Порошенко рассматривает вопрос о пересмотре еще одного документа — Договора о сотрудничестве с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

— Ангела Меркель ищет преемника Жан-Клоду Юнкеру — Немцы рассчитывают занять кресло председателя Еврокомиссии — Как сообщают немецкие СМИ, на этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель определится, кого христианские демократы хотели бы выставить в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Эта должность окажется вакантной лишь в следующем году, когда закончится пятилетний мандат Жан-Клода Юнкера.

— Покупатели воспрянули духом — Индекс потребительского доверия начал расти — Низкая инфляция, рост реальных зарплат и чемпионат мира по футболу укрепили настроения российских покупателей. По оценкам Conference Board и Nielsen, индекс потребительской уверенности во втором квартале вырос с 68 до 70 пунктов, вернувшись на уровень третьего квартала 2017 года. Однако до конца года оптимизм покупателей может ослабнуть на фоне повышения НДС, валютных колебаний и новых санкций, предупреждают аналитики.

— Telegram оставит номер не всем — Новая политика мессенджера может не затронуть РФ напрямую — Мнения о том, как новая политика конфиденциальности Telegram повлияет на его работу и перспективы разблокировки в России, пока расходятся. Роскомнадзор воспринял введение мессенджером возможности по решению суда передавать IP-адреса и номера телефонов террористов спецслужбам как шаг навстречу российскому законодательству. Основатель Telegram Павел Дуров настаивает, что инициатива в принципе не касается РФ и связана с европейским регламентом защиты персональных данных.

— Бесконтрольное "Благосостояние" — РЖД сохранит блокирующий пакет в пенсионном фонде — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" определился со своими новыми учредителями — будущими акционерами. Газпромбанк (ГПБ) получит 50% минус 1 акцию, "РСХБ Управление активами", дочерняя компания Россельхозбанка,— 19,5%. Участие в капитале фонда обойдется им в 15 млрд руб. При этом у РЖД сохранится блокирующий пакет. Новым учредителям придется вычитать вложенные деньги из базового капитала, впрочем, акционеры смогут вернуть их в банковский бизнес.

— Экспобанк раскатывает кредитование — Банк выводит на рынок автомаркетплейс — Экспобанк планирует выйти в розничный сегмент кредитования и активно развивать выдачу автокредитов, заняв 5% на рынке до конца года. Банк запускает собственную площадку, где будут аккумулироваться предложения по продаже новых и подержанных автомобилей от дилеров, которые можно будет приобрести в кредит онлайн.

— Инвестсоветники хотят полной независимости — Новые участники рынка заботятся о конкуренции — Независимые финансовые советники (инвестиционные консультанты) считают, что допуск на легализованный рынок профессионалов, не являющихся сотрудниками брокерских компаний, должен быть упрощен, а требования к их деятельности смягчены. Это, по мнению потенциальных участников рынка, поможет развитию нового института, увеличит конкуренцию, усилит защиту потребителей.

— "Быки" погнали нефтяную волну — Для игры на повышение котировок сложились все условия — Во вторник стоимость российской нефти Urals обновила полуторамесячный максимум, превысив уровень $74 за баррель. "Бычья" игра ведется на фоне санкционного давления США на Иран, что уже привело к сокращению поставок иранской нефти на мировой рынок. Кроме того, в пользу высоких цен на нефть говорит и смягчение позиции в торговых отношениях США с рядом своих партнеров.

— Импортозамещение не ржавеет — НОВАТЭКу не хватает российской стали — НОВАТЭК намерен добиться "самой низкой себестоимости" СПГ в мире за счет российского оборудования и продукции. Но с трубами из нержавеющей стали это пока не получается — в РФ нет ни мощностей для листов нужной ширины, ни серийного производства таких труб. Помочь должны ЧТПЗ и "Мечел", хотя, по оценке аналитика, им придется поработать над технологиями, а масштабная модернизация входящего в "Мечел" ЧМК сейчас невозможна из-за долгов компании.

— ЯТЭК готовят к смене владельца — Зиявудину Магомедову, возможно, придется отдать топливную компанию за долги — Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), контролируемая совладельцем группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым, обвиняемым в создании преступного сообщества, столкнулась с иском на 4,4 млрд руб. со стороны своего основного кредитора — Сбербанка. Иск связан с тем, что ЯТЭК просрочила платеж по одному из кредитов. И банк, и "Сумма" говорят о готовности к переговорам, но собеседники "Ъ" считают "сложной" реструктуризацию долга без смены владельца бизнеса.

— Globaltrans покатает трубы — Оператор увеличивает присутствие в премиальном сегменте — Globaltrans заключил долгосрочные контракты с ТМК и ЧТПЗ на перевозку труб нефтегазового сортамента. Теперь оператор консолидирует до 70% перевозок такого вида труб этих компаний и рассчитывает при этом сократить порожний пробег. По оценке экспертов, доходность перевозок труб в полувагонах выше на 10–15% по сравнению с другими грузами и будет расти до конца года.

— "Р-фарм" обошла патент — Компания зарегистрировала аналог лекарства от ВИЧ — "Р-фарм" намеревается поставлять для федеральных нужд свой аналог препарата против ВИЧ дарунавир, на закупку которого Минздрав тратит более 2,5 млрд руб. Ранее вывести его на рынок уже пыталась структура "Р-фарм" "Технология лекарств", но владелец оригинального препарата Janssen не дал ей этого сделать, обвинив в нарушении патентных прав.

— Развлечения переходят в виртуальную реальность — За пять лет телевидение уступит видеоиграм по объему рынка — К 2022 году рынок телерекламы в России утратит позиции в индустрии развлечений, уступив по объему не только интернет-рекламе, но и сегменту видеоигр, прогнозируют аналитики PwC. Наиболее быстрорастущими развлекательными рынками в ближайшие пять лет станут киберспорт и виртуальная реальность. Напротив, почти по всему миру сокращаться будет выручка газет.

— "Эксмо" освоит "Территорию" — Холдинг расширит свою новую книжную сеть — Издательский холдинг "Эксмо" планирует до конца 2019 года открыть около 60 новых книжных магазинов по франшизе под брендом "Территория". В планах компании выйти и на международные рынки: до конца нынешнего года сеть может появиться в Израиле. В России настолько мало книжных магазинов, что даже расширение крупнейшего участника рынка положительно отразится на отрасли, считают ее участники.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Путин может смягчить условия пенсионной реформы — Один из вариантов, которые ему предлагали, – повысить пенсионный возраст для женщин только до 60 лет — В трехмесячной дискуссии, что все-таки делать с пенсионной реформой, в среду может быть поставлена точка. Президент Владимир Путин, сам военный пенсионер, публично сформулирует свое отношение к изменениям – обозначит некоторые принципиальные подходы. На этом все обсуждения реформы закончатся, говорят три федеральных чиновника, начнется подготовка проекта федерального бюджета на 2019–2021 гг.

— Сбербанк начинает продавать недорогие полисы инвестиционного страхования жизни — Их минимальная стоимость снизилась вдвое – до 50 000 рублей — "Дочка" Сбербанка и лидер рынка страхования жизни в России – "Сбербанк страхование жизни" – начала продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в массовом сегменте, сообщили "Ведомостям" в колл-центре страховщика. До недавнего времени минимальная стоимость полисов у компании составляла 100 000 руб., а приобрести их можно было только в отделениях Сбербанка для премиальных клиентов.

— Каждый пятый депутат Госдумы оказался лоббистом силовиков — Самые большие группы влияния – у Минобороны и ФСБ, подсчитали борцы с коррупцией — Каждый пятый депутат Госдумы лоббирует интересы силовых структур, утверждает "Трансперенси интернешнл — Россия" по итогам проведенного ею расследования. По мнению организации, в текущем созыве к силовому лобби принадлежат 86 депутатов (19,1% от общего их числа).

— Как живут непростые российские пенсионеры — "Ведомости" выяснили, какие пенсии получают действующие парламентарии и губернаторы — Среди парламентариев, которым предстоит одобрить пенсионную реформу, и среди губернаторов, которые пытаются разъяснять ее населению, немало лиц пенсионного возраста. "Ведомости" выяснили, кто из них уже оформил пенсию и какое значение она для них имеет.

— Атмосфера вокруг Сирии снова накаляется — Наступление на последний анклав исламистов не начнется без соглашения с Турцией — Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом повлиять на власти Сирии, чтобы не допустить эскалации кризиса в провинции Идлиб – последнем крупном анклаве, подконтрольном оппозиции, среди которой доминируют исламисты. Об этом после телефонного разговора Меркель и Трампа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайбель.

— Компании из списка Белоусова составляют списки инвестиционных проектов — Их перечень они должны утвердить до 14 сентября — Компании из списка Белоусова к середине сентября предложат властям список проектов, в которые они готовы вкладывать – в первую очередь в регионах, где работают

— У оценщиков может появиться новый контролер — Минэкономразвития предложило оспаривать оценку в досудебном органе при министерстве — Минэкономразвития предложило создать орган досудебного урегулирования споров с оценщиками. Уведомление о начале разработки закона было опубликовано в понедельник, новый механизм может заработать с 2020 г. Механизм касается любых оценок, кроме кадастровой – ее проводят не независимые оценщики, а государственные бюджетные учреждения.

— Минфин предлагает освободить экспортеров от штрафов за нерепатриацию выручки — Если всю сумму за них вернет страховая — Экспортеры смогут избежать штрафа за невозврат валютной выручки, если деньги на банковский счет за них зачислила страховая компания. Такие поправки в закон о валютном контроле предлагает Минфин и обсуждает их с профильными ведомствами, сообщил "Интерфакс" и подтвердил "Ведомостям" федеральный чиновник.

— Как сделать состояние на войне в Сирии и не попасть под санкции — Сирийский бизнесмен Самер Фоз заключал сделки с разными сторонами конфликта, но стал важной фигурой для режима Асада — Бои превратили целые кварталы третьего по величине города Сирии, Хомса, в руины. Тонны искореженного металла сейчас переплавляются в арматуру, которую используют для строительства новых домов на месте разрушенных. Этим занимается завод Самера Фоза – магната, который сколотил состояние на войне, разрушившей страну.

— Дуров обещает не раскрывать российским властям данные о пользователях Telegram — Мессенджер в России находится вне закона, поэтому новая политика конфиденциальности здесь не действует — Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, но не переписку, а только их IP-адрес и номер телефона. Несколько недель назад компания опубликовала политику конфиденциальности. Прежде у мессенджера не было такого документа, его пришлось разработать после вступления в силу в мае закона об охране личных данных в Евросоюзе – General Data Protection Regulation, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Telegram.

— Решение о блокировке "Яндекс.Видео" – прецедент для медиаиндустрии в России — Поисковику предписано заблокировать доступ ко всей поисковой выдаче четырех сериалов "Газпром-медиа" — Роскомнадзор официально предупредил "Яндекс", что, если компания до 31 августа не удалит ссылки на нелегальные копии сериалов в своем разделе с видео, соответствующие страницы на yandex.ru будут заблокированы, сообщил заместитель руководителя этого ведомства Вадим Субботин. Поскольку многие провайдеры в России до сих пор не умеют корректно блокировать отдельные страницы, это означает, что к сентябрю многие пользователи рунета могут остаться без доступа к "Яндекс.Видео".

— ФНС может монополизировать выдачу электронных подписей юрлицам — Сейчас этим занимаются несколько сотен удостоверяющих центров — Квалифицированные электронные подписи (КЭП) юридических лиц сможет выдавать только Федеральная налоговая служба (ФНС), предлагают поправки в закон "Об электронной подписи", отправленные Минкомсвязи на межведомственное согласование. "Ведомости" ознакомились с копией законопроекта, содержание пункта о подписях юридических лиц из этого документа подтвердил профильный федеральный чиновник.

— Турпоток по России снова растет — На это повлияли волатильность рубля и старания российских отельеров — Летний сезон 2018 г. стал для туроператоров неожиданностью. Вопреки прогнозам, турпоток на российские курорты вырос на 15%, рассказал советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. В марте в 2018 г. АТОР предсказывала, что внутренний организованный туризм будет таким же, что и в прошлом году, а в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30–35%.

— Умные часы для детей обзавелись голосовым помощником "Яндекса" — Их продажи начинает "Мегафон" — В среду "Мегафон" открывает в интернет-магазине продажу детских умных часов Elari KidPhone 3G со встроенным голосовым помощником "Алиса" за 6999 руб., рассказали представители оператора и выпустившей гаджет компании Elari. Часы будут продаваться и в интернет-магазине "Мегафона", и в собственном интернет-магазине Elari Store. Продажи в салонах оператора начнутся 3 сентября.

— Банк "Авангард" хочет отказаться от торгового центра, принадлежавшего Тельману Исмаилову — Покупателя не устроило качество объекта — Банк "Авангард" хочет отказаться от торгового центра в Измайлове, принадлежавшего экс-совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Причина – качество объекта. Банк "Авангард" подал иск в Арбитражный суд Москвы к конкурсному управляющему фирмы "Руслайн 2000" Александру Совину: истец требует признать недействительным договор купли-продажи имущества и взыскать 1,5 млрд руб., следует из материалов дела.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кредит под ключ — Ипотечное кредитование в этом году бьет рекорды — Ипотечное кредитование в этом году бьет рекорды. За семь месяцев таких кредитов выдано на 1,55 триллиона рублей. А по итогам года ДОМ.РФ прогнозирует объем кредитования выше 3 триллионов рублей.

— Кто припаркуется в "Крокус Экспо" — В "Крокус Экспо" стартует Московский международный автосалон 2018 — В этом году московское мотор-шоу собрало самые яркие премьеры лидеров российского автомобильного рынка. Полные линейки своих модельных рядов представят: "Volkswagen Легковые автомобили", "Volkswagen коммерческие автомобили", KIA, Hyundai, АвтоВАЗ, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC, IKCO и многие другие.

— Не пугайте должника — Гражданин наказан за грубую попытку взыскать личный долг — Важный прецедент: суды стали наказывать граждан, пытающихся вернуть личные долги грубыми методами. Ведь на частных лиц распространяются те же правила, что и на коллекторов.

— Торговые волны — Мировой экономике пообещали "идеальный шторм" — Усиление протекционизма и торговые войны в ряде стран способны спровоцировать "идеальный шторм" в мировой экономике, считает Банк международных расчетов (BIS). Скорее всего, введенных и планируемых торговых барьеров между ведущими экономиками пока не хватит, чтобы спровоцировать мировую рецессию и глобальный финансовый кризис.

— Тюрьма просит добавки — Готовятся повышенные нормы питания заключенных — Министерство юстиции России подготовило проект приказа, который вводит повышенные нормы питания для отдельных категорий заключенных. Прибавку к меню, например, получат беременные женщины и кормящие матери, оказавшиеся за решеткой. Как поясняют эксперты, для них и раньше был предусмотрен повышенный паек.

— Пенсии на завтра — Владимир Путин выступит с телеобращением по изменениям пенсионного законодательства — Президент России Владимир Путин выступит с заявлением, касающимся изменений в пенсионное законодательство. Такое намерение глава государства высказал накануне в Омске в ходе совещания по социально-экономическим вопросам с участием первого вице-премьера Антона Силуанова, вице-премьера Татьяны Голиковой, министра труда Максима Топилина, министра экономического развития Максима Орешкина и помощника президента РФ Андрея Белоусова.

— Школьная пора — Дмитрий Медведев встретился с врио главы Нижегородской области — Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Главу правительства интересовало, как регион подготовился к новому учебному году. Никитин сообщил, что в сентябре в области начнут учебу около 327 тысяч детей, в том числе в четырех новых школах.

— По указу становись! — В силовых ведомствах — отставки и назначения — Стало известно, что президент РФ своим указом освободил от должностей ряд высокопоставленных чиновников силовых ведомств России. О масштабах кадровых перемен можно судить по такому факту: в документе фигурируют 15 генералов, занимавших командные посты в МВД, МЧС, Федеральной службе исполнения наказаний. Решения также приняты в отношении нескольких руководителей из Следственного комитета России и прокурорских работников.

— Только в положенном месте — Штраф за переход железнодорожных путей вырастет в 20 раз — МВД разрабатывает законопроект об увеличении сразу в 20 раз суммы административного штрафа за переход железнодорожных путей в неустановленном месте. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Василий Ярцев.

— Два в приоритете — Главными кардиологами Минздрава России назначены Сергей Бойцов и Евгений Шляхто, главными онкологами Андрей Каприн и Иван Стилиди — До сих пор в России был один главный кардиолог и один главный онколог. А вот теперь минздрав посчитал нужным назначить двоих ответственных за состоянием, развитием этих важнейших областей медицины.

— Студент отслужит заочно — В вузах подготовят солдат без отрыва от учебы — Студенты в Хакасии смогут пройти военную подготовку без отрыва от учебы и в звании рядовых или сержантов уволиться в запас, минуя солдатскую службу. Такую форму выпуска резервистов предусматривает соглашение, которое в Абакане министр обороны Сергей Шойгу и глава республики Виктор Зимин подписали с ректорами местных университетов.

— Свои счеты — В Европе хотят создать независимую от США платежную систему — Германия и Франция приступили к обсуждению перспектив создания в Европе независимой платежной системы. Подразумевается, что она должна снизить риски европейских компаний, чьи контрагенты оказались под санкциями США.

— Гренадеры снова в строю — Открылся первый в мире центр военно-исторической реконструкции — Второго сентября грандиозным спектаклем под открытым небом откроется Всероссийский центр военно-исторической реконструкции на Бородинском поле. Он объединит более 10 тысяч человек со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

— Рюкзак подорожал — Эксперты подсчитали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу — Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провела ежегодное исследование стоимости подготовки ребенка к новому учебному году (есть в распоряжении "Российской газеты"). В "школьный набор" вошли повседневная и спортивная одежда, обувь и ранцы, канцелярские товары, учебные пособия и букет цветов. В целом по России "школьный чек" в этом году составил 11 397 рублей.

— Танки на асфальте — Новой бронетехнике разрешат добираться с заводов до воинских частей своим ходом — Министерство обороны России предлагает разрешить новой бронетехнике перемещение по дорогам общего пользования. Дело в том, что в настоящее время новые танки, бронетранспортеры и другие бронемашины должны доставляться спецтранспортом.

— Овцебык на Колыме — В Магаданской области появились экзотические животные — Из Якутии в Магаданскую область перевезли 25 молодых овцебыков. Новоселье стало частью государственной программы по сплошному заселению российской Арктики пока еще экзотическими для этих мест животными. До Магадана отловленных в Анабарском улусе телят довезли на самолете "Ан-26", а оттуда вертолетом доставили на остров Завьялова, предварительно обследованный учеными.

— Тур смыл муссон — Отдых в Индии стоит планировать с осторожностью — Наводнение может сорвать отдых россиянам, собирающимся отдохнуть в Индии. Ростуризм призвал туроператоров отнестись с пониманием к возможным отказам от туров. Муссонные дожди льют с середины августа. Потоки воды частично разрушили местную инфраструктуру, здания, в том числе и гостиницы. Сейчас вода понемногу пошла на спад.

— Доставят удовольствие — Российский рынок виртуальной реальности в ближайшие пять лет будет расти по 40 процентов в год — Ошеломительный рост покажут сегменты индустрии развлечений и СМИ в России, работающие с цифровыми технологиями. Лидером в ближайшие пять лет станет рынок виртуальной реальности — рост по 40,4 процента в год. Киберспорт даст 20,6 процента.

— Курс лечения для пятачков — Спецкомиссия займется здоровьем животных — В России усиливают борьбу с болезнями сельскохозяйственных животных. Будет создана специальная правительственная противоэпизоотическая комиссия. Собираться она станет не реже раза в месяц, а если возникнет необходимость, то и чаще, уточняют эксперты "РГ".

— Учителя остались на второй год — Еще 29 российских педагогов поедет на работу в Таджикистан — В Таджикистан отправляется второй "десант" российских учителей, которые будут преподавать русский язык и другие предметы в школах республики. Кроме кадровой поддержки, которую осуществляют разные регионы нашей страны, в среднеазиатской республике Россия построит пять русских школ на 1200 учеников каждая.

— Мирей с нами — На фестиваль "Спасская башня" прилетел ее талисман — Легендарная французская певица Мирей Матье прилетела в Москву. Мирей за это лето приезжает к нам уже во второй раз. Была на открытии футбольного чемпионата. Теперь — на фестивале "Спасская башня", талисманом которой является.

— Как без рук — Прагиэкономика и сфера услуг Чехии испытывают острый дефицит рабочей силы — Беда всегда приходит откуда ее не ждешь. Чешская экономика в последние годы демонстрировала устойчивый рост, а по невысокому уровню безработицы страна занимала второе место после Германии. Более того, если два года назад количество граждан, не имеющих работы, составляло чуть больше шести процентов, то сейчас этот показатель около трех. То есть фактически незанятых людей в cтране нет.

— Огонь теснит — Во Владимирской области могут эвакуировать жителей из-за лесных пожаров — Во Владимирской области третьи сутки тушат крупный лесной пожар, дым от которого накрыл несколько населенных пунктов. Ситуация далека от разрешения, но в Главном управлении МЧС по Владимирской области успокаивают и говорят, что ситуация находится под контролем.

— Лояльность на миллионы — Бывший вице-губернатор Новгородской области пошел по новому делу — Бывший вице-губернатор Новгородской области Арнольд Шалмуев, осужденный за хищение бюджетных денег, стал фигурантом еще одного громкого уголовного дела. Экс-чиновника подозревают в даче крупной взятки (17 миллионов рублей) бывшему сенатору от региона.

— Немцев убивают "гости Меркель" — Полиция саксонского города Хемница подсчитала пострадавших в ходе протестных акций — Шесть человек получили легкие ранения в ходе акций протеста в саксонском городе Хемниц (во времена ГДР город Карл-Маркс-Штадт — Ред.) — об этом сообщила местная полиция. В отличие от немецких СМИ европейская пресса скупо освещала события на востоке Германии или попросту их не заметила.

— С миру по гривне — СБУ начала сбор средств на кампанию Порошенко — Служба безопасности Украины, полностью подконтрольная Петру Порошенко, открыла "сезон охоты" на местный бизнес, вероятнее всего — с целью наполнить избирательный бюджет президента страны. Об этом в публикации "Наверху просто попросили денег" пишет украинское издание "Страна".

— Яд для легенды — Причастно ли ЦРУ к смерти Боба Марли?— В британской газете Daily Star появилась сенсационная информация о том, что Центральное разведывательное управление причастно к смерти иконы регги, легендарного ямайского музыканта и исполнителя Боба Марли. Марли в 1976 году пережил покушение, которое совершили трое преступников в его доме на Хоуп-роуд на Ямайке.

— Истина в вине — В Норвегии продается самый северный в мире виноградник — Если вы всегда мечтали о собственном винограднике, то это ваш шанс: в норвежской провинции Телемарк выставлена на продажу небольшая плантация. Как сообщила вещательная корпорация НРК, этот виноградник — самый северный в мире.

— Забота о хорошем сне — В школах Южной Кореи запретят продажу кофе — Во всех школах на территории Республики Корея с 14 сентября вводится полный запрет на продажу любых кофеиносодержащих напитков, включая кофе. Основанием для запрета станут новые поправки к "Закону о безопасности питания детей", которые вступят в силу с 14 сентября.

— Воздушные метры — Суд признал право жительницы Пензы не платить ипотеку за разрушенную квартиру — Квартиры больше нет, а долг по ипотеке в полмиллиона рублей остался. В такой ситуации оказалась жительница Пензы. Четыре года назад она взяла ипотеку, чтобы жить отдельно. Искала жилье подешевле, поэтому выбор пал на комнату в хрущевке по улице Ударной, 35. Теперь этот адрес в Пензе знает каждый из-за ЧП.

— Убытки не признали — Потери хотели списать на блокировку Telegram — В столице рассмотрен иск о возмещении убытков якобы из-за блокировки мессенджера Telegram. Компания потребовала с Роскомнадзора и минфина пять миллионов рублей, которые она якобы потеряла в виде убытков из-за блокировки интернет-оператора Telegram. Иск был подан в Арбитражный суд города Москвы.

— Опасный выезд — Полиция задержала 18 человек из-за одного дорожного конфликта — В Москве полиция задержала 18 участников дорожного конфликта, который закончился стрельбой. Вечером на пульт дежурного поступило сообщение о стрельбе возле дома 18 по Булатниковской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что произошел дорожный конфликт.

— Вместо сока — бомба — Верховный суд утвердил приговор террористу — Верховный суд РФ признал законным приговор уроженцу Дагестана Рамазану Рамазанову по уголовному делу о подготовке теракта в Ставрополе. Рамазанов был осужден на 12 лет колонии строгого режима Северо-Кавказским окружным военным судом.

— Путь укажет электроника — Первое в Европе беспилотное такси выехало на улицы Иннополиса — Компания "Яндекс" начала тестировать первое в Европе беспилотное такси. Машина без водителя уже совершила пробные рейсы с первыми пассажирами. Заезд признан удачным. Площадкой для тестирования беспилотного такси выбран Иннополис в Татарстане. Город подходящий: здесь низкий автомобильный трафик, новые дороги и немного пешеходов.

— Баня затмила право — Уже пять лет суд в Карачаево-Черкесии не может определиться с виновным в деле о гибели молодой пары — Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрел кассационную жалобу Валентины Будниковой по делу о гибели ее дочери Юлии и Александра Пушечкина, друга Юли. И ничего по сути не решил. Громкое уголовное дело длится с 2013 года, в нем уже 16 томов. Молодые люди погибли в сауне гостиницы "Фотон" буквально за пару минут.

— Комната для шубы — Вкладчики увидели, как шикарно жили создатели крупнейшей финансовой пирамиды — Стали известны подробности арестов, которые прошли накануне по делу об обманутых вкладчиках, доверивших свои сбережения финансовой компании "Инвест-Гарант". Число пострадавших от ее деятельности перевалило за три тысячи человек, общий ущерб по предварительным данным составляет порядка полутора миллиардов рублей.

— Стрелял правильно. По уставу — В Забайкалье часовой застрелил пьяного жителя, напавшего на военный эшелон — В Забайкалье на станции Петровский Завод разгорелся конфликт военнослужащих с местными жителями, в результате которого один человек погиб.

— Роботы для деревни — В республике Коми будут отмечать День сельской школы — В Коми появится новый праздник — День сельской школы. Он будет отмечаться 28 августа. Всего в регионе 337 общеобразовательных учреждений, и из них 186 расположены в сельской местности, 106 — малокомплектные.

— Отпуск на гребне волны — Турист из Липецка спас тонувших в Каспийском море девочек — Денис Кожевников из Липецкой области стал самой обсуждаемой персоной недели в Дагестане. Жители республики восхищаются поступком мужчины, который спас двух школьниц.

— Брак по любви или расчету — Разные виды древних людей вступали в контакты — Наши древние предки преподнесли новую сенсацию. Статья об этом опубликована в престижном журнале Narure. Ее авторы — большая группа ученых, в частности известные генетики Сванте Паабо и Вивиан Слон, а также трое россиян из новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН: Анатолий Деревянко, Михаил Козликин и Михаил Шуньков. Речь в ней идет… о любви. Точнее, о любви между древними существами разных видов. Подобные связи ученые долгие годы считали невозможными.

— Выбрасывать нечего — Победитель конкурса по защите природы получит миллион рублей — Главный приз Общероссийского конкурса инновационных проектов "Энергия прорыва" получит Тринченко Алексей, молодой ученый из Института энергетики и транспортных систем Петра Великого (Санкт-Петербург). Почему именно его работу предпочло строгое жюри из нескольких десятков заявок? Сегодня он очень актуален сразу по нескольким причинам. Установка сжигает самые низкокачественные сорта топлива, в том числе бурые угли, торф, сланец и т.д.

— Улики сработали — Вода на Луне точно есть — О том, что водяной лед на Луне должен быть, ученые догадывались около 10 лет. Его надо искать в полярных областях, куда из-за особенностей наклона оси нашего спутника никогда не попадает солнечный свет. Эти зоны называют "холодными ловушками". Улики присутствия льда добывали различные космические аппараты. Но все данные были косвенными. Они могли указывать и на другие соединения, скажем, воду, поглощенную различными минералами.

— Праздность во благо — Выживают самые ленивые — Выживают не самые приспособленные, а самые ленивые. Такой "подарок" бездельникам сделала международная группа ученых, рассказав о своих выводах в журнале Proceedings of the Royal Society B. Надо сразу сказать, что речь идет о выживании в эволюционной гонке на протяжении миллионов лет.

ИЗВЕСТИЯ

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— Экспорт на здоровье — Объем поставок российских лекарств за границу вырос на 11 процентов — Российские поставщики фармпродукции в первом полугодии продали за рубеж почти 19 тыс. т товара более чем на 20 млрд рублей. В физическом выражении это на 11%, а в рублевом эквиваленте на 8% больше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Тенденция роста объема поставок фармтоваров за границу вписывается в общий тренд увеличения несырьевого экспорта, наблюдаемый в последние годы, и соответствует целям, поставленным президентом.

— Путевка на работу — В течение семи лет в туриндустрии будет создано почти 30 тысяч вакансий — К 2025 году в туристских кластерах будет создано почти 30 тыс. рабочих мест. Об этом сказано в рабочей версии федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)", с которой ознакомились "Известия". Всего, по данным Ростуризма, сейчас строится 45 кластеров в 35 регионах, в том числе в Крыму, Ингушетии, Бурятии и Приморье.

— Деньги в Крым придут с Востока — Группы компаний из Бахрейна и Китая готовы вложить более €100 млн в строительство электростанций в Крыму и реализацию ряда других инфраструктурных проектов на полуострове. Об этом "Известиям" заявил представитель компаний в РФ Штефан Довина, который в начале августа побывал в Республике Крым с рабочим визитом. Он сообщил, что инвесторы из Азии готовы приступить к реализации проектов уже в 2019 году.

— Контрактная цепь — ПФР планирует использовать технологию блокчейн для отслеживания информации о трудовых договорах между работодателями и сотрудниками. Таким образом фонд намерен уменьшить свои расходы на хранение и обслуживание большого объема данных, рассказали "Известиям" в его пресс-службе. Для этого до конца года будут подготовлены предложения по объединению всех информационных систем ПФР в единую цифровую платформу, которая будет использовать технологию распределенного реестра данных.

— "Нельзя действовать механически" — Президент обозначил принципиальные подходы к пенсионной реформе в России — К принятию решений об изменениях в пенсионной системе нельзя подходить формально — каждое из них должно быть справедливым и иметь "человеческое измерение". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, обращаясь к членам правительства на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске. Глава государства пояснил, что любое действие в этом направлении должно быть взвешенным и просчитанным. По словам российского лидера, он уже сформировал собственное мнение по данному вопросу. О своей позиции президент сообщит 29 августа в специальном телеобращении к гражданам, уточнил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— В небо на батарейках — В России начинается разработка гибридно-электрического авиационного двигателя. Его прототип будет представлен уже к концу 2019 года, сообщили "Известиям" в Министерстве промышленности и торговли. В ведомстве рассчитывают: применение подобных технологий позволит на 60% увеличить эффективность использования энергии на борту воздушного судна, снизить эксплуатационные расходы на его обслуживание, а также сократить выброс вредных веществ во время полета и повысить топливную эффективность.

— "Протестное движение будет только нарастать" — Президент Молдавии Игорь Додон — о перспективах правящей партии страны остаться у власти — Уличная борьба проевропейских сил между собой может дестабилизировать обстановку в Молдавии перед парламентскими выборами. Об этом "Известиям" заявил президент республики Игорь Додон. Глава государства пояснил, кому могут быть выгодны митинги в Кишиневе, и выразил надежду, что российские журналисты смогут свободно работать в Молдавии во время февральских парламентских выборов.

— Поселок Веселый на линии фронта — С 29 августа в Донбассе вступает в действие режим так называемого школьного перемирия. Все последние дни ВСУ пытались вызвать ответный огонь со стороны войск самопровозглашенной республики, участив обстрелы донецкой территории. Однако в ДНР не намерены отвечать на провокации украинских военных — соглашение о прекращении огня будет соблюдаться, заявил заместитель командующего армией Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

— Компании сэкономили на офисах — Введение формата удаленной работы помогает привлечь лучших специалистов. Такое мнение вы сказали 80% руководителей, принявших участие в опросе транснациональной компании IWG, с результатами которого ознакомились "Известия". В 2018 году на удаленную работу пригласили сотрудников 64% российских предприятий, сообщили в HeadHunter. Такой формат положительно сказывается на мотивации работников и позволяет компаниям оптимизировать издержки, отмечают эксперты.

— Посторонним вход разрешен — С 30 августа по 1 сентября москвичи и гости столицы вновь смогут бесплатно посетить цеха промышленных предприятий и технопарки. Все экскурсии акции объединены общей темой: "Москва — центр притяжения новых технологий". Это уже третья акция, которая проводится в Москве в нынешнем году, и в этот раз к "Дню без турникетов" присоединились более 50 предприятий и технопарков.

— За закрытыми дверями — Как государство может защитить жертв семейно-бытового насилия — Трагедия в семье Хатачурян, в которой сестры убили насильника и садиста отца, стала громким делом, которое день за днем открывает новые тяжелые подробности быта и выживания жертв насилия. Но это лишь верхушка айсберга. По данным Росстата, в России от семейно-бытового насилия страдают 16 млн женщин. И в законодательстве нет мер по предотвращению жестокости. Об этом "Известия" поговорили на круглом столе с правозащитниками, психологами и детскими психиатрами.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Стратегические амбиции ФАС — Контроль Антимонопольная служба предлагает усилить надзор за зарубежными инвесторами — Федеральная антимонопольная служба предлагает расширить ее полномочия для контроля за иностранными инвесторами, участвующими в капитале стратегических предприятий. Соответствующий законопроект, разработанный службой, опубликован на портале нормативно-правовых актов. Если его примут, ФАС сможет проводить плановые и внеплановые проверки компаний, а сам список поднадзорных организаций расширится.

— "Восток" маневрирует в сторону альянса — Зачем Россия проводит крупнейшие в истории военные учения — Сергей Шойгу заявил о проведении Россией крупнейших с 1981 года военных учений "Восток-2018", в которых впервые примут участие Монголия и Китай. Москва формирует новый региональный военно-политический альянс.

— Госдолг возвращается на рынок — Минфин объявил о возобновлении продаж ОФЗ — Минфин объявил о проведении 29 августа, после взятой на прошлой неделе паузы, аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом. Рынку будут предложены облигации на 15 млрд руб. с погашением 15 декабря 2021 года.

— Игры на $2,4 трлн — PwC представила прогноз развития индустрии развлечений и СМИ — Объем мирового рынка индустрии развлечений и медиа к концу 2022 года достигнет $2,4 трлн против $1,9 трлн по итогам 2017-го, говорится в ежегодном исследовании PwC "Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2018–2022 годы" (есть у РБК). В ближайшие пять лет совокупный среднегодовой темп роста (СГТР) этих сегментов составит 4,4%.

— В Telegram — только через суд — Как популярный мессенджер поменял политику конфиденциальности — Компания Telegram Messenger Inc., развивающая одноименный мессенджер, обновила политику конфиденциальности. Пользователи обратили внимание на это во вторник, 28 августа, хотя само обновление произошло в середине месяца.

— Сирийские невозвращенцы — Евросоюз не намерен увеличивать финансовую помощь Дамаску — В ЕС не готовы к предметному диалогу с Россией о возвращении сирийских беженцев на родину. Брюссель не согласен финансировать восстановление страны до наличия твердых договоренностей о ее политическом будущем.

— Сверхдоходы пустят на все четыре стороны — В РСПП начали отбор инвестпроектов для крупного бизнеса — Компаниям из списка Белоусова предложат поучаствовать в финансировании четырех групп проектов, объявили участникам совещания в РСПП. Сам список на совещании назвали фокус-группой, к обсуждению идеи теперь подключены госкомпании.