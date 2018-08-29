МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Послабления в выплате страховых взносов и снижение отчислений в Пенсионный фонд станут достаточными стимулами для предприятий, чтобы нанимать сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, считают опрошенные руководители бизнес-объединений.

Также представители бизнеса единодушны в том, что достаточно ограничиться административной ответственностью для работодателя за увольнение сотрудника предпенсионного возраста, а вот введение за это уголовной ответственности — излишне жесткая мера.

Президент РФ Владимир Путин в среду, выступая с обращением к россиянам, поручил правительству предложить стимулы бизнесу, чтобы заинтересовать его принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Президент также считает, что в России нужно ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Главы бизнес-объединений сходятся во мнении, что стимулом для компаний сохранять работников предпенсионного возраста могли бы быть снижение ставок страховых взносов, которые работодатели платят за пожилых сотрудников.

СНИЗИТЬ ВЗНОСЫ

Ставка страховых взносов в России сейчас составляет 30% от фонда оплаты труда. Эти взносы распределяются между государственными внебюджетными фондами следующим образом: 22% поступают в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 2,9% — в Фонд социального страхования (ФСС). Страховые взносы в ПФР по ставке 22% сейчас взимаются с зарплат, которые в текущем году не превышают общий объем в 1,021 миллиона рублей, а зарплаты выше этой предельной величины облагаются по ставке 10%.

"Надо взять за точку отсечения нынешние возрастные группы выхода на пенсию 55-60 (лет — ред.) и для них снизить страховые взносы. Тогда у работодателя будет не только палка, кнут, но и какой-то пряник. Причем это снижение не на 2-3 процентного пункта — суммарный страховой взнос не должен превышать 14-15%, на наш взгляд", — уверен глава РСПП Александр Шохин. Он сказал, что направит такое предложение правительству.

Снижение страховых взносов – хороший стимул, согласен глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Однако, по его словам, можно обойтись менее существенным снижением отчислений в ПФР. По его мнению, отчисления по таким сотрудникам могли бы составлять 10%, а не 22% как сейчас.

"Бизнес привык считать деньги. Зачем ему искать другого сотрудника, если этот работник обходится дешевле, у него есть необходимые компетенции, которые он приобрел за жизнь?", — рассуждает Калинин.

Глава общественной организации среднего бизнеса "Деловая Россия" Алексей Репик, напротив, предлагает вовсе отменить пенсионные отчисления с тех сотрудников, которые уже достигли возраста выхода на пенсию.

"Стимулы довольно очевидны. В первую очередь они могут быть связаны с отсутствием необходимости для работодателей платить пенсионные взносы в отношении людей, которые уже заработали пенсию и достигнут нового пенсионного возраста. Тогда у работодателей будет больше мотивации, чтобы люди до этого периода оставались на работе", — отметил он.

ИЗБЫТОЧНАЯ МЕРА

Бизнес считает введение уголовной ответственности за увольнение сотрудника предпенсионного возраста или отказ брать на работу такого сотрудника избыточным шагом и просит правительство не вводить такую меру.

"Все, что связано с мотивацией, с ответственностью, считаю, что это будет иметь обратный эффект, крайне негативный. Эта мера контрпродуктивная. Она будет приводить к тому, что работодатели, опасаясь такого рода мер, будут принимать решение об омоложении или обновлении коллективов раньше", — полагает Репик.

Шохин в свою очередь высказал мнение, что у работодателя должна быть возможность предъявлять пожилому сотруднику квалификационные требования, иначе добиться ежегодного роста производительности труда в России будет непросто.

"Я бы считал — без уголовной ответственности можно обойтись", — сказал Шохин, отметив, вместе с тем, что когда сотрудник не повышает свою квалификацию, даже если работодатель дает такую возможность, то содержание такого неэффективного работника экономически нецелесообразно для компании.

"Поэтому у работодателя должна оставаться возможность все-таки предъявлять квалификационные, образовательные и иные требования к работнику. Кроме того, есть указ президента по росту производительности труда на 5% ежегодно, это тоже нужно как-то сочетать ", — считает глава РСПП.

"Мне кажется, что административной ответственности достаточно", — соглашается с Шохиным Калинин.