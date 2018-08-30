ЛОНДОН, 30 авг — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы за один летний месяц продали гособлигаций Великобритании на сумму 17,2 млрд фунтов (22,2 млрд долларов США), что стало самым значительным объемом продаж госдолга страны за всю историю ведения подобной статистики с 1982 года, сообщает Dow Jones.

Вероятно, это усилит опасения относительно того, что неровные переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС в следующем году отпугивают иностранных держателей британских активов.

Согласно опубликованным в четверг данным Банка Англии, в июле нерезидентами было продано гособлигаций на сумму 17,2 млрд фунтов.

Ежемесячные данные по покупкам и продажам госдолга могут быть волатильными, но столь значительные темпы продаж в июле пришлись на период политической напряженности, которая могла заставить инвесторов нервничать.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в июле представила долгожданный план Brexit, который получил умеренное одобрение со стороны ЕС и встретил жесткую критику со стороны некоторых коллег Мэй по партии. Два ключевых министра на этом фоне покинули свои посты.

Управляющий Банка Англии Марк Карни в августе предупредил, что риск выхода страны из ЕС в марте 2019 года без переходного периода "тревожно высок". Политики и экономисты предупреждают, что отсутствие сделки по условиям Brexit создаст серьезные проблемы для экономики Великобритании.

Великобритания в течение длительного времени полагалась на иностранный капитал как на способ финансирования разницы между доходами и расходами бюджета. Опасения относительно размеров и устойчивости дефицита текущего счета платежного баланса страны усилились в 2016 году, в преддверии референдума о членстве в ЕС. Они, тем не менее, ослабли с тех пор, а дефицит уменьшился.

В четверг Банк Англии сообщил о некотором снижении потребительского кредитования в июле на фоне сокращения ипотечного кредитования и необеспеченного кредитования домохозяйств.

Представленные данные указывают на устойчивые, но весьма умеренные перспективы расходов потребителей в ближайшие месяцы.

Чистое потребительское кредитование в Великобритании в июле составило 4 млрд фунтов против 5,4 млрд фунтов в июне, сообщили в Банке Англии в четверг.

Ипотечное кредитование и необеспеченное кредитование также сократились. В центральном банке предупредили, что ежемесячные данные по кредитованию могут быть волатильными.