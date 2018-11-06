МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Лидеры Ирана в понедельник обрушились с критикой на руководство США, вводящее максимально жесткие экономические санкции. По мнению иранских лидеров, американские санкции требуют ответных мер, которые должны оказать давление на США, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном резко обострились после того, как администрация Дональда Трампа ввела запрет на импорт нефти из Исламской республики и внесло более 700 иранских банков, компаний и физических лиц в санкционные списки.

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая по национальному телевидению, осудил действия США и призвал к неким ответным мерам.

"Эти несправедливые санкции противны закону, резолюциям ООН и международным соглашениям. Поэтому мы будем с гордостью нарушать эти санкции", – отметил Рухани.

"Оно (противодействие) не будет работать лишь через слова, – пояснил Рухани. – А действия потребуют оказания давления на США, чтобы они не пытались продолжать реализовывать свои замыслы".

США также предприняли ряд шагов для ослабления влияния санкций на некоторые страны, которые возобновили торговлю с Ираном после утверждения международной сделки от 2015 года. Президент США Дональд Трамп в мае санкционировал выход из этой сделки, назвав ее неадекватной, и ввел новые меры, чтобы принудить Исламскую республику заключить новое, более всеобъемлющее соглашение.

Администрация США предоставила временное освобождение от режима санкций восьми странам, закупающим иранскую нефть.

Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция получили послабления, которые позволят им временно продолжить ввоз иранской нефти без опасности контрмер со стороны США, отметил госсекретарь Майк Помпео.

Послабления позволят этим странам импортировать иранскую нефть в течение 180 дней с опцией продления этого режима, если эти страны продемонстрируют шаги по сокращению иранских покупок.

Администрация Трампа также предоставила более краткосрочное послабление Ираку, который продолжит закупать электроэнергию у Ирана. Ирак также сможет продолжить приобретать иранский природный газ, который нужен для целей жизнеобеспечения людей.

США также разрешили временное продолжение международного мониторинга на трех иранских ядерных объектах – в Араке, Бушере и Фордо, чтобы обеспечить надзор и безопасность их работы.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции приведут ко все большей финансовой изоляции Ирана, пока Исламская республика фундаментально не изменит свое "дестабилизирующее поведение".