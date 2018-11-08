МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидается, что на заседании, которое закончится в четверг, руководители Федеральной резервной системы США оставят процентные ставки без изменений. Вероятно, среди прочего они обсудят состояние экономики, финансовых рынков и динамику процентных ставок, отмечается в статье Dow Jones.

Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам этого заседания не запланирована, и новых экономических прогнозов тоже не будет.

Заявление центрального банка будет опубликовано в четверг (в 19.00 по Гринвичу).

ЭКОНОМИКА

Численность занятых в США растет устойчивым темпом, что, видимо, поддерживает планы руководителей ФРС повысить ставки в декабре. В их заявлении рынок труда, вероятно, опять будет назван сильным.

С другой стороны, рост чувствительного к процентным ставкам рынка жилья замедляется на фоне роста стоимости ипотечного кредитования, а инвестиции компаний в 3-м квартале были неожиданно слабыми.

В заявлении ФРС по итогам сентябрьского заседания денежно-кредитная политика больше не называлась "мягкой", то есть такой, при которой процентные ставки достаточно низки, чтобы стимулировать экономику. Пауэлл сказал тогда, что политика остается мягкой, но эта характеристика перестала быть актуальной, потому что теперь она не говорит ничего значимого о перспективах.

Теперь предстоит оценить финансовые и экономические изменения, чтобы определить, приближаются ли ставки к нейтральному уровню, на котором они не поддерживают и не замедляют рост экономики.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Не стоит удивляться, если в заявлении ФРС не упомянет последние распродажи на фондовом рынке и на рынке облигаций, которые произошли после сентябрьского заседания центрального банка и в результате которых условия финансирования ужесточились.

Руководители ФРС не сигнализировали о серьезной обеспокоенности в связи с волатильностью рынков или с изменением условий финансирования в более широком смысле. Напротив, ранее в этом году рост стоимости активов вызывал у них опасения в связи со склонностью финансовых рынков к риску.

Привлечение внимания к изменениям условий на рынках могло бы быть истолковано инвесторами как сигнал о том, что необходимость дальнейшего повышения ставок снизилась.

СТАВКА ПО ИЗБЫТОЧНЫМ РЕЗЕРВАМ

Перед текущим заседанием ФРС некоторые аналитики сосредоточили внимание на динамике рынка краткосрочного финансирования, которая обусловила приближение ключевой ставки центрального банка к верхней границе диапазона 2%-2,25%. После того как такая ситуация наблюдалась в апреле, руководители ФРС в июне скорректировали способ определения ставок, приблизив их к середине диапазона.

ФРС изменила способ определения ставки IOER, то есть ставки по избыточным резервам коммерческих банков.

До июня ФРС каждый раз с конца 2015 года повышала эту ставку на ту же величину, что и ключевую ставку, то есть на 0,25 процентного пункта. В июне она повысила ее всего на 0,20 процентного пункта, чтобы приблизить ключевую ставку к середине диапазона.

На рынке говорят о вероятности снижения IOER на текущем заседании, но технических условий для такого решения, похоже, нет. Более того, снижение IOER могло бы создать дополнительные коммуникационные проблемы, так как это было бы сделано сразу после промежуточных выборов и критики центрального банка президентом Трампом за повышение ставок.

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ

Руководители ФРС считают, что повышательное давление на ключевую ставку обусловлено динамикой рынка, не связанной с сокращением портфеля облигаций центрального банка, который в октябре сократился примерно до 4,1 трлн долларов с 4,5 трлн долларов годом ранее. На определенном этапе это сокращение может оказать повышательное давление на ставку ФРС.

На прошедшем 31 июля – 1 августа заседании Пауэлл просигнализировал, что в ноябре начнет обсуждение вопроса о том, как ФРС управляет ключевой ставкой, что поможет определить, как долго должно продолжаться сокращение портфеля.

Если руководители центрального банка вернутся к подходу, который применялся до финансового кризиса 2008 года, то потребуется меньше резервов и небольшой портфель, а это значит, что сокращение может продолжиться и в следующем десятилетии. Если же они сохранят в силе текущий подход, то потребуется больше резервов и больший портфель, а значит, сокращение может закончиться в течение следующих двух лет.

ПЕРЕКЛИЧКА

Это заседание стало шестым для Пауэлла на посту председателя ФРС, и пока что у него нет оппонентов в руководстве центрального банка. Судя по всему, такая ситуация будет сохраняться еще какое-то время.

В текущем заседании впервые принял участие новый член Комитета по операциям на открытых рынках, в который входят девять человек. Это – новый президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли. На двух последних заседаниях, когда это место было вакантным, голосовала президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж.