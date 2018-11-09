МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Месячная инфляция в России в ноябре-декабре при сохранении текущего курса рубля составит 0,4-0,5%, годовая ускорится до 3,7-3,8%, говорится в картине экономики за октябрь, опубликованной Минэкономразвития.

"В октябре инфляция ускорилась до 3,5% год к году с 3,4% год к году в сентябре. При сохранении курса рубля на текущем уровне в оставшиеся месяцы года инфляция на потребительском рынке в помесячном выражении сохранится примерно на уровне октября (0,4–0,5% в месячном выражении). В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3,7–3,8% в годовом выражении", — отметили в МЭР.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако в министерстве признавали, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях она ускорится до 3,7-3,9%. Банк России прогнозирует инфляцию в РФ в 2018 году на уровне 3,8-4,2%.

По данным Банка России, официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13,65 копейки — до 75,8076 рубля, курс доллара увеличился на 63,42 копейки — до 66,8497 рубля.