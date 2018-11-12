МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, обратился в Минэкономразвития из-за роста цен на кальцинированную соду в РФ, следует из письма компании на имя министра экономического развития Максима Орешкина.

По данным "Уралхима", цена кальцинированной соды в четвертом квартале 2018 года составила 15,826 тысячи рублей за тонну, что на 16,15% выше, чем в четвертом квартале прошлого года (13,626 тысячи рублей за тонну). При этом, согласно письму компании, "мононольным поставщиком кальцинированной соды в Российской Федерации" является ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (входит в холдинг "Башхим").

В письме отмечается, что "Башкирская химия" осуществляет ценообразование на соду, основываясь на ее импортных котировках в евро, путем увеличения на стоимость доставки кальцинированной соды от порта Черного моря до потребителя.

"В связи с тем, что ввозная пошлина составляет 5%, импорт фактически отсутствует. Следовательно, никакой доставки от порта Черного моря до потребителей не осуществляется. Согласовывая политику ценообразования, ФАС России исходил из того, что такая политика будет препятствовать росту цен на кальцинированную соду. Однако цена на товар растет и уже превысила импортные котировки", — говорится в документе.

"Рост цены на кальцинированную соду существенно удорожает себестоимость производства химической продукции, минеральных удобрений, стекла, водоподготовки, что влечет рост цен, снижает конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках, препятствует развитию производства в России", — добавляет компания.

В связи с этим "Уралхим" просит главу Минэкономразвития инициировать обсуждение данного вопроса.