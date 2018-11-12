МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро" ожидает, что ее инвестиции в 2018 году составят 21-22 миллиарда рублей, сообщил гендиректор "Русагро" Максим Басов в ходе телефонной конференции.

"Мы планируем в этом году инвестировать 21-22 миллиарда рублей, ниже ожиданий, которые мы имели в начале года. Для этого существует две причины", — сказал Басов.

"Русагро" понизила capex в сельскохозяйственном дивизионе, так как, по словам Басова, компания "увидела возможности для улучшения производительности" и не стала покупать то количество земель, которое изначально планировала. Капзатраты в мясном дивизионе также снизились.

В августе Басов говорил, что капитальные затраты "Русагро" в 2018 году составят порядка 24 миллиардов рублей, а в следующем году они ожидаются на более низком уровне. В понедельник гендиректор отметил, что давать прогнозы по капзатратам в 2019 году преждевременно, пока не завершена сделка по покупке компании "Солнечные продукты". "Я не ожидаю, что capex в следующем году будет выше, чем capex этого года", — отметил Басов.

Что касается каждого дивизиона по отдельности, "Русагро" не прогнозирует крупные инвестиции в сахарное направление в 2019 году, так как не планирует расширять мощности. Значительных капзатрат не будет и в сельскохозяйственном дивизионе, сказал Басов.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.