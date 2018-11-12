МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба рассчитывает на выработку консолидированного решения с Минтрансом по инвестсбору в портах и участвует в межведомственных консультациях, сообщил РИА Новости замруководителя ФАС Александр Редько.

ФАС при отмене регулирования тарифов в портах РФ предлагала ввести инвестиционный сбор за пользование портовыми объектами в государственной собственности и взимать его со стивидоров.

Минтранс, со своей стороны, представил в ФАС концептуальные замечания на предложения службы и предложил отнести вопрос определения размера инвестсбора к компетенции министерства. Минтранс указал основными принципами взимания и установления инвестиционного портового сбора исключительно целевой характер; взимание сбора исключительно с судов в заграничном плавании. Замминистра транспорта РФ, руководитель Росморречфлота Юрий Цветков ранее сообщал журналистам, что урегулирование спора между Минтрансом и ФАС вынесут на уровень правительства РФ.

"ФАС рассчитывает на выработку консолидированного решения с Минтрансом по инвестсбору. Ведутся межведомственные консультации", — сообщил Редько.

"ФАС исходит из трех принципов: организация, собирающая инвестсбор, должна обеспечить прозрачность его использования — на цели развития портовой инфраструктуры. … Инвестпрограмма "Росморпорта" должна утверждаться на уровне правительства", — отметил он.

"От инвестсбора должны быть освобождены организации, оказывающие услуги в портах, построенных частными инвесторами за внебюджетные средства, а также все порты Крайнего Севера и Дальнего Востока. Введение инвестсбора не должно негативно повлиять на конкурентоспособность российских транспортных маршрутов в глобальной конкурентной борьбе", — сказал Редько.