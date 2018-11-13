МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-октябре 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, до 174,821 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-октябре 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 174,821 миллиарда долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 7,1%", — говорится в сообщении.

Стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в октябре составил 18,554 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с сентябрем 2018 года на 9,9%.